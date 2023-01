Presentan un adelanto de ‘Rise of the Pink Ladies’, la precuela de ‘Grease’

escuchar

Paramount Plus acaba de lanzar el primer tráiler de la serie que viene a ser una precuela de la película Grease. Rise of the Pink Ladies se estrenará el próximo 6 de abril en Estados Unidos. La productora anunció su presentación el 9 de enero durante la gira de prensa de la Asociación de Críticos de Televisión.

La serie es una precuela de Grease, la película de 1978 adaptada del musical de 1971 de Jim Jacobs y Warren Casey. Dirigido por Randal Kleiser, el film estuvo protagonizado por John Travolta y la ya fallecida Olivia Newton-John como Danny Zuko y Sandy Olsson, pero la cinta se convirtió en una sensación cultural –recaudó 366,2 millones de dólares en la taquilla mundial- gracias, en parte, al memorable elenco de apoyo, especialmente a la pandilla de chicas Pink Ladies dirigida por Stockard Channing como la dura Rizzo.

Las pink ladies de la película original

Rise of the Pink Ladies cuenta la historia de origen de las Pink Ladies, ambientada en 1954 -cuatro años antes de la película original- y narra cómo los miembros originales del grupo llegaron a gobernar Rydell High. Marisa Davila, Cheyenne Isabel Wells, Ari Notartomaso y Tricia Fukuhara son las cuatro mujeres fundadoras de Pink Ladies, mientras que Shanel Bailey, Madison Thompson, Johnathan Nieves, Jason Schmidt y Maxwell Whittington-Cooper interpretan a sus diversos intereses amorosos y rivales en el ecosistema de la escuela secundaria.

Jackie Hoffman también protagoniza la serie como el subdirector McGee, un papel interpretado en la película original por Eve Arden. La serie fue creada por Annabel Oakes, quien es productora ejecutiva con Marty Bowen y Erik Feig.

Rise of the Pink Ladies será la primera extensión del universo cinematográfico de Grease desde Grease 2 de 1982, que contó con un elenco de personajes casi completamente nuevo y recibió críticas negativas en ese momento, aunque desde entonces ha desarrollado un público dedicado. Sin embargo, no es el primer programa de televisión con temática de “Grease”; además del bien recibido de 2016 “Grease: Live!” producción en Fox, también hubo un reality de NBC de 2007 “Grease: You’re the One That I Want!”, que vio a los concursantes competir por los papeles de Danny y Sandy en una reposición de Broadway del musical teatral.

Witness the rise of the original girl gang. Grease: #RiseOfThePinkLadies premieres April 6, only on #ParamountPlus. pic.twitter.com/tmAn3L6MzR — Paramount+ (@paramountplus) January 9, 2023

La fiebre por Grease no va a desaparecer con Rise of the Pink Ladies; Paramount Pictures tiene otra precuela de la película original en desarrollo titulada Summer Lovin’, que se centra en el verano que Danny y Sandy pasaron juntos antes de los eventos de la película original. Esta precuela será dirigida por Brett Haley a partir de un guión de Leah McKendrick.

