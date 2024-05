Una mujer aseguró ser la acosadora real de la serie furor de Netlfix, “Bebé reno”, y contó su verdad

Escuchar

El reciente boom en todo el mundo por Bebé reno, una miniserie británica de comedia negra estrenada en Netflix en abril de 2024, ha generado todo tipo de controversias y especulaciones. Creada por Richard Gadd, quien también la protagoniza, se basa en sus propias experiencias tras ser acosado por una mujer a la que ayudó en el pasado.

Apareció la supuesta acosadora real de la serie de Netlfix "Bebé reno" y contó su verdad

Pero todo tomó un rumbo diferente cuando la supuesta protagonista de esta historia en la vida real, salió a hablar en una entrevista exclusiva con el medio británico Daily Mail. “Él siempre piensa que está en el centro de las cosas. No estoy escribiendo programas sobre él ni promocionándolos en los medios, ¿verdad? Si quisiera que yo fuera debidamente anónima, podría haberlo hecho. Gadd debería dejarme en paz”, aseguró la mujer.

Sobre el nombre de la serie, aseguró: “Nunca tuve un bebé reno de juguete. Tampoco había tenido ninguna conversación con Richard Gadd sobre un juguete infantil”. Esta aclaración tiene que ver con que el creador nombró a la serie de esta manera porque Martha utiliza el apodo “Bebé reno” para referirse a él. Este apodo provendría de un muñeco de peluche que ella tenía cuando era niña.

Apareció la supuesta acosadora real de la serie de Netlfix "Bebé reno" y contó su verdad

Sin embargo, el creador y protagonista de la serie expresó que duda de la identidad de la mujer que recientemente salió a hablar y que cree que estas declaraciones son realizadas por alguien cercano a ella que busca proteger su identidad.

Gadd aseguró que se trabajó arduamente para transformar la personalidad y estética de la actriz que interpreta a la acosadora para que la real no logre identificarse con ella. “Hemos hecho todo lo posible para disfrazarla hasta el punto de que no creo que ella se reconozca. Lo que se tomó prestado es una verdad emocional”, explicó.

Apareció la supuesta acosadora real de la serie de Netlfix "Bebé reno" y contó su verdad

Por su parte, la actriz que interpreta a Martha, Jessica Gunning, le insistió a los fanáticos de la serie en que no tratan de descubrir las personalidades reales de las personas que se exponen en la cinta. “Es una verdadera lástima porque demuestra que no vieron el programa correctamente. Netflix y Richard hicieron todo lo posible para intentar asegurarse de que las identidades se mantuvieran privadas por alguna razón. Deliberadamente, no quería hacer una personificación de alguien, quería hacer una interpretación de este personaje”, afirmó.

Con una única temporada de 7 episodios, Bebé reno ha recibido críticas positivas por su humor negro, sus actuaciones y su forma de abordar temas serios como el acoso y la salud mental. La historia sigue a Richard Gadd, un comediante que se reencuentra con Martha, una mujer vulnerable a la que conoció años atrás. Intentando ayudarla, Richard se ve envuelto en una espiral de acoso cada vez más intenso por parte de ella, viéndose obligado a tomar medidas para protegerse.

Apareció la supuesta acosadora real de la serie de Netlfix "Bebé reno" y contó su verdad

Sin embargo, la serie ha generado problemas debido a que está basada en hechos reales. La mujer que supuestamente inspiró al personaje de Martha la criticó, alegando que la expone a mayor acoso. A pesar de esto, Bebé reno se posiciona como una serie poderosa y perturbadora que explora temas importantes de una manera original e inteligente.

LA NACION