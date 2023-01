La serie italiana de 7 capítulos de Netflix que conmueve al público por su trama

escuchar

El gigante de streaming vio despegar el éxito de las producciones italianas que incorporó a su catálogo. Con temáticas diversas, como el amor adolescente entre Summer y Alessandro en Tres metros sobre el cielo (2020) o hacer frente a las drogas y la prostitución en Baby (2018); Netflix cuenta con series que continúan presentes entre el público. Una de sus últimas incorporaciones no solo escala posiciones desde su estreno, sino que visibiliza una problemática particular que conmovió a todos los espectadores, hasta convertirse en una de las más recomendadas en las redes sociales.

Todos quieren salvarse (Tutto chiede salvezza, en su título original) llegó a Netflix el 14 de octubre de 2022. Está dirigida por Francesco Bruni y basada en la novela homónima de Daniele Mencarelli, publicada en febrero de 2020 y que le valió una nominación al Premio Strega.

Esta comedia dramática protagonizada por Federico Cesari aborda la historia de Daniele, un joven que despierta desorientado en un hospital psiquiátrico, donde fue ingresado contra su voluntad.

La comedia dramática italiana que es furor en la plataforma de streaming.

El forjamiento de las relaciones de amistad, la adaptación al día a día en el centro y el descubrimiento de sí mismo, poco a poco, lo ayudarán a aprender a vivir y a recuperar las ganas de combatir su rutina.

Con un gran toque de emoción y humanidad, la serie, que consta de 7 episodios de 45 minutos, se convirtió en una de las más recomendadas en las redes sociales, donde los usuarios destacaron que es “muy emotiva” al tratar la salud mental desde esta perspectiva.

Una cancelación inesperada en Netflix

El catálogo del gigante de streaming varía cada mes y es frecuente que se incorporen diferentes producciones a la plataforma. Pero, esta semana, Netflix sorprendió con la cancelación de una de sus series más exitosas tras su primera temporada, cuando se esperaba que se estrenaran dos entregas más. Así, los fanáticos se quedaron sin un final que cerrara la trama de suspenso.

La serie 1899 llegó a Netflix en noviembre.

Se trata de 1899, de los creadores de Dark (2017), Baran bo Odar y Jantje Friese. La serie, de 8 capítulos de una hora, llegó a Netflix el 17 de noviembre y se consagró como una de las 10 más vistas durante sus primeras cinco semanas en la plataforma. Además, consiguió sumar en ese período más de 257 millones de horas reproducidas.

El barco Kerberos, integrado por alrededor de 1500 migrantes que provenían de diversas partes de Europa con la esperanza de llegar a América, se cruzó en su trayecto con otra embarcación de extranjeros, el Prometeo, y truncó su camino hacia una mejor vida para convertirse en una pesadilla. Así, entre el suspenso y numerosos giros en la historia, la serie consiguió mantener en vilo al espectador en cada episodio.

Los creadores de la serie confirmaron la noticia de su cancelación. Instagram: Baranboodar

“Con gran pesar, tenemos que decir que 1899 no será renovada. Nos encantaría terminar este increíble viaje con una segunda y tercera temporada, pero, a veces, las cosas no salen como uno las planea. Así es la vida”, subrayaron en un comunicado los creadores. Y agregaron: “Sabemos que esto decepcionará a millones de fans ahí fuera. Pero queremos agradecerles, de todo corazón, que formaran parte de esta maravillosa aventura. Los queremos, no lo olviden nunca”.

LA NACION