Psicosis, en 19 datos: una ducha desmontable, un final spoileado y un trailer insólito

¿Cuál es la mejor película de Alfred Hitchcock? No hay consensos porque todas son buenas: Los 39 escalones, Rebecca, Spellbound, La ventana indiscreta, Vértigo. Cada una de ellas tiene grandes motivos para ser la mejor. Pero sin dudas si hay que elegir a aquella que dejó una marca para siempre, la que se lleva todos número es Psicosis, el thriller de los años sesenta que produjo una de las secuencias más famosas de la historia del cine. Aquí 19 datos para conocer más al clásico del suspenso:

1. Alfred Hitchcock pagó menos de diez mil dólares por los derechos de Psicosis. La película es una adaptación de la novela de Robert Bloch, que el director compró basándose en una crítica positiva del New York Times. Además de comprar todos los ejemplares posibles, también hizo la oferta de forma anónima para mantener el proyecto en secreto durante el mayor tiempo posible.

Una escena entre Anthony Perkins y Janet Leigh.

2. La película costó menos de un millón de dólares. Hitchcock contaba con un presupuesto ajustado para filmar la película porque Paramount no estaba entusiasmada con el proyecto. En total, tenía 800 mil dólares.

3. Hubo muchos spoilers de la película antes de que se estrenara. A pesar de los fervientes intentos de Hitchcock por mantener el proyecto en secreto, tanto Variety como The Hollywood Reporter publicaron la historia completa del film meses antes de que llegara a las pantallas.

4. El director no permitió que Psicosis se proyectara antes de su estreno. Con la experiencia de los spoilers, Hitchcock no quería que nada pudiera filtrarse, por lo que no quiso que ni siquiera los críticos la vieran antes, como es costumbre.

5. Psicosis es la primera película norteamericana en mostrar un inodoro en pantalla. Y no solo eso, sino que es la primera vez que se escucha el ruido del depósito cuando se limpia.

6. Alfred Hitchcock hizo su tradicional cameo con un sombrero de vaquero. El maestro del suspenso era conocido por aparecer unos segundos en cada una de sus películas y Psicosis no fue la excepción. A seis minutos de iniciada, aparece escondido bajo un sombrero de vaquero.

7-Psicosis fue la película de Hitchcock que más dinero recaudó. En Estados Unidos llegó a ganar 32 millones de dólares con un presupuesto de un poco más de 800 mil. En cuanto a recaudación, La ventana indiscreta fue la segunda mejor con 27 millones en 1954. Le sigue Notorius de 1946 con 24 millones.

8. La película le valió al director su última nominación al Oscar. Psicosis marcó la quinta y última vez que Hitchcock fue nominado al premio como Mejor Director, que no ganó y cosechó una nueva derrota como en las cuatro ocasiones anteriores. Recién en 1968 la Academia reconoció su trabajo con el Irving G. Thalberg Memorial Award.

9. La casa de Bates está inspirada en una pintura de Edward Hopper. La obra, llamada House by the railroad, se encuentra en el Museo de Arte Moderno de Nueva York. Pintada en 1925, los detalles de la arquitectura y el mirador son idénticos a los que se ven en la película.

Afiche de la película de Hitchcock.

10. La película evitó la censura de sus escenas clave gracias a una inteligente estrategia del director. Hitchcock combinó deliberadamente ciertos elementos atrevidos para desviar la atención de los censores de preocupaciones más cruciales como la escena del dormitorio al principio y el asesinato en la ducha. El material extra “sin importancia” fue censurado y así el cineasta logró hacer entrar todo lo importante del relato.

11. Janet Leigh solo trabajó tres semanas en la película y una de ellas la pasó filmando la secuencia de la ducha. La escena requirió de 78 planos y se hizo en siete días. El set se construyó de tal modo que se pudiera quitar cualquiera de las paredes, lo que permitió que la cámara se acercara desde todos los ángulos. Se utilizó un solo camarógrafo para cada toma.

12. Hitchcock imaginó la escena de la ducha con el único sonido del agua, pero el compositor quiso hacer su aporte de todas maneras. Fue así que Bernard Herrmann logró el sonido chirriante característico con un grupo de violinistas tocando la misma nota una y otra vez.

13. Aunque a Leigh no le molestó el rodaje de la famosa escena de la ducha, verla en la película la conmovió profundamente. Más tarde, comentó que verse allí le hizo darse cuenta de lo vulnerable que es una mujer en la ducha. Durante el resto de su vida, siempre tomó baños de inmersión.

14. Psicosis fue la última producción de Hitchcock para Paramount Pictures. De hecho, se filmó en Universal, que hoy es dueña del film, a pesar de que el logo sea el de Paramount.

15. Se usó fruta en la escena de la ducha. Para reproducir el sonido del cuchillo al entrar en la carne humana le clavaron una navaja a un melón. También se utilizó salsa de chocolate para imitar a la sangre.

16. A pesar del escepticismo de los productores, Psicosis se convirtió en un éxito de taquilla. Al día de hoy, sigue siendo una de las principales películas de la historia del cine. Un clásico que dejó su influencia.

17. Es la primera película en la que su personaje principal muere tan rápido. Janet Leigh tiene pantalla en el film durante 45 minutos. Hoy es un recurso que se suele usar en cualquier producción desde El rey león hasta Game of Thrones.

18. Hitchcock se convirtió en millonario con esta película. Debido a que había acordado con Paramount que parte de su sueldo como director sería el 60% de la recaudación, el maestro del suspenso se hizo de quince millones de dólares.

19. El tráiler no muestra imágenes de la película, sino que presenta al propio Hitchcock en un tono ligero y animado haciendo un tour por el hotel Bates insinuando los horribles eventos que se avecinan. Otra de sus originalidades es que su duración es de seis minutos y medio.