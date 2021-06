El padre de Meghan Markle exigió conocer a Lilibet y lanzó una filosa amenaza

En las últimas horas, se dio a conocer el adelanto de una próxima entrevista televisiva en la que el padre de Meghan Markle les suplica a los Sussex que le permitan conocer a su nieta Lilibet, nacida hace una semana. Además, revela que no lo llamaron para comunicarle la noticia, sino que se enteró por la radio.

Thomas, de 76 años, asegura que Meghan no habla con él desde dos días antes de la boda con el príncipe Harry y le ruega retomar el contacto. La actriz evita toda relación con su padre desde que se enteró de que había negociado imágenes con un paparazzi antes de su casamiento en 2018.

En un breve trailer de la entrevista que hizo con 60 Minutos Australia y que saldrá al aire este domingo, el hombre le pide a su hija que lo perdone por aquel “único error tonto”. El ingeniero de iluminación retirado de Hollywood sostiene: “Me decepcionará mucho no poder abrazar a mi nieta”. Sin embargo, también muestra la hilacha y pronuncia unas palabras inesperadas que podrían abrir una brecha aún mayor entre él y Meghan: “¿Querés ropa sucia? Es la primera vez que hablo de estas cosas”, dice en el avance.

Thomas Markle amenazó con sacar "los trapitos al sol" de la familia de Meghan LA NACION

Después de escuchar la noticia sobre el nacimiento de Lilibet, Thomas fue consultado por la prensa y dijo: “Estoy muy satisfecho con el anuncio del parto sano y seguro de mi nueva nieta. Les deseo a ella y a su madre todo mi amor y mis mejores deseos”. Sin embargo, ni siquiera ha conocido a Archie, que ya tiene dos años, y los expertos en realeza señalan que es poco probable que se reúna con sus nietos en el corto plazo.

A principios de este año y antes de la llegada de Lilibet, Markle dijo que se había disculpado “cien veces” por sus errores y le pidió a su hija la oportunidad de conocer al primer bebé de la pareja, ahora que viven cerca en Estados Unidos: “Ella declaró que me había perdido, pero no, yo siempre estaré aquí para ella si ella me quiere. Quisiera repetir que lamento lo que hice, pero es algo que pasó hace dos años y he tratado de compensarlo. Ahora estoy a solo 100 kilómetros de distancia”, manifestó el padre de Meghan y agregó: “Nunca dejé de amarla. No tengo que estar de acuerdo con todas las cosas que hacen mis hijos, pero siempre los amaré y, ciertamente, amo a Meghan”.

LA NACION