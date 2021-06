Aseguran que Meghan Markle tenía una “estrategia secreta” desde el inicio de su relación con Harry

Desde que Meghan Markle y el príncipe Harry se conocieron muchas cosas cambiaron en la vida de la pareja. Por empezar, la familia se mudó a Estados Unidos y se instaló fuera de Europa y, un año más tarde, renunciaron a sus cargos reales. Meses atrás, en una polémica entrevista que dio la vuelta al mundo, ambos le contaron a Oprah Winfrey los detalles que los incomodaban de pertenecer a la corona británica y algunas experiencias desagradables que Markle tuvo al conocer al entorno real. Sin embargo, ahora, un especialista en la realeza sugiere que los planes de alejarse de la familia de Isabel II estaban allí desde el principio.

Durante su charla con Oprah, Markle hizo fuertes declaraciones sobre su vida con la familia real y sobre su vida privada en general. En el reportaje que se emitió el 7 de junio, la actriz contó que luchó contra una enfermedad mental y que, incluso, tuvo pensamientos suicidas.

“Estaba realmente avergonzada de decirlo en ese momento y de tener que admitírselo a Harry especialmente, porque sé cuánta pérdida ha sufrido, pero sabía que si no lo decía, lo haría. Simplemente no quería estar viva más“, sostuvo Markle en el programa de NBC News.

Además, la actriz contó que hubo “preocupaciones y conversaciones sobre cuán oscura podría ser la piel de [Archie] cuando nació”, una situación que, por supuesto, resultó muy desagradable para los padres del niño.

Ahora, Phil Dampier, autor de varios libros sobre la realeza, le dijo a The Sun’s Fabulous Reporter que cree que Meghan Markle estaba planeando una estrategia para salir de la vida real desde hace varios años. “No creo que no hayan protegido a Meghan y no creo que haya sido expulsada por el racismo. No creo que su corazón estuviera realmente en eso. Creo que estuvieron planeando esto durante años“, señaló.

Además, Dampier manifestó que tampoco considera que Markle tuviera planes de vivir una vida como duquesa. “Personalmente creo que ella nunca tuvo la intención de permanecer en la familia real”, opinó. “Me temo que culpar a los miembros de la familia real y a los cortesanos y cómo fueron tratados es solo una excusa para lo que hicieron y para justificarse”.

LA NACION