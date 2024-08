Qué dijo Marley tras la denuncia en su contra

Escuchar

En las últimas horas, se dio a conocer que Alejandro Wiebe, más reconocido como Marley, fue denunciado por corrupción de menores. Fue Adrián Alfredo Molina quien hizo la denuncia: este martes presentó un escrito a la justicia donde detalló que el conductor inició una relación amorosa con él cuando tenía 17 años, en el año 1996. Como se trata de delito prescripto, solicitó constituirse como querellante en un eventual “juicio de determinación por la verdad”.

Ante esta acusación, el presentador de Survivor: Expedición Robinson dio su testimonio en El noticiero de la gente (Telefe). Confirmó que conoce a Molina desde “hace 25 años”. Sin embargo, aseguró que se trata de “muchas falsedades” y negó que el denunciante fuera menor de edad en ese entonces. A continuación, las declaraciones de Marley tras su denuncia.

Qué dijo Marley tras la denuncia

“Obviamente, estoy muy mal, dormí pésimo, todo esto me tomó por sorpresa. Estoy hablando frente a cámara por mis hijos, por Mirko y por Milenka, una bebé muy esperada. Me costó mucho lograr este segundo embarazo, hubo uno previo que se perdió. En este momento, el más feliz de mi vida, aparece esto, que obviamente es totalmente falso y vino acompañado de amenazas y pedidos de dinero. Es toda una situación horrible que vengo viviendo desde antes”, comenzó diciendo Marley alrededor de las 13.30 al ser consultado por sus colegas de Telefe.

En tanto, Marley señaló que conoce a Alejandro Molina desde “hace 25 años”, pero desmintió que el denunciante fuera menor de edad en ese entonces. En ese sentido, detalló la relación que tuvo con Molina: “Él estaba estudiando en la facultad en ese momento y tengo pruebas de ello. Tuvimos un vínculo muy sano, muy lindo, que se mantuvo por dos o tres años. No estoy acostumbrado a hablar de mi vida privada ni de mi sexualidad, entonces todo esto me pone medio incómodo porque me fuerzan a hablar de mi vida privada. Él se mudó a los Estados Unidos, en el 2002, yo lo acompañé un montón de veces en distintas cosas, él se casó y yo solía ir a cenar con él y su marido... Teníamos un muy buen vínculo”.

Luego, dio a entender que la denuncia de Molina tiene fines económicos. “Todo era genial, hasta que de pronto un día, en el año 2022, me dice que estaba lleno de deudas, me pide ayuda y me pasa una cifra gigante, en dólares, para que yo lo ayudara. Yo no estaba en un momento con mucha soltura económica en ese momento y le dije que no podía ayudarlo. Eso no le cayó muy bien y la relación se enfrió”, detalló el conductor.

Adrián Molina fue quien denunció a Marley

A partir de ese momento, la relación entre Marley y Molina no quedó del todo bien, según su relato. “Al año siguiente, en 2023, aparece con exigencias y con amenazas, diciendo que tenía que comunicarme con su abogado, este tal doctor Apolo, y que si no lo hacía iba a acudir a la prensa y a algunos periodistas de espectáculos. Me extorsionó, tengo todas las pruebas grabadas, listas para presentar ante la Justicia”, siguió Marley. “Yo me preguntaba: ‘¿Qué es lo que puede contar?’. Porque hace 25 años los dos éramos adultos, nunca pasó nada grave, nos llevábamos bien. Obviamente, debe querer hablar de mi sexualidad. Me extrañó muchísimo, pero hasta ahí llegó la cosa... Nunca me imaginé que, en su desesperación económica, iba a llegar a radicar una denuncia con tantas, pero tantas falsedades”.

El conductor confirmó que este miércoles se presentó ante la Justicia, a través de sus abogados, y que tiene “un montón de pruebas” para demostrar que todo lo dicho por Molina es falso. “Por suerte soy acumulador y tengo un montón de cosas guardadas, con toda la historia y todo lo que pasó. Todo va a ser presentado a la Justicia y confío que todo esto se va a cerrar rápidamente”, expresó.

También aseguró que está dispuesto a presentarse en el “juicio por la verdad” solicitado por su denunciante y que le iniciará una denuncia penal. “Si no, cualquiera sale y dice cualquier pelotudez, lo manda a todos los canales, y capaz que una persona que vio anoche el noticiero de América y no me escucha ahora acá, se quedó con ese concepto. Es lo que menos quiero, porque le tengo mucho cariño, pero odio que me obliguen a hablar de mi vida, a hablar de mi sexualidad en el año 2024. Tengo que hacer una denuncia penal, quiero que la gente vea que lo que estoy contando es la verdad, que esto es una extorsión y que tengo las pruebas de la extorsión. Que se termine pronto, que la Justicia se expida pronto, esta pesadilla se termine y pueda seguir adelante con mi vida”, determinó.

Por último, Marley habló sobre la denuncia por denuncia sexual presentada en 2023 en Orán, Misiones. Aseguró que nunca hubo una denuncia y que nunca fue notificado. “Fue algo que armaron en televisión, con un encapuchado, nunca pasó nada. Yo no lo conocía, no tenía idea de lo que estaban hablando, nunca estuve ahí... Hay mucho de extorsión, de tratar de sacar dinero”, dijo.

