Marley y su denunciante rompieron el silencio y dieron sus versiones, en simultáneo, en TV

Escuchar

Un día después de que Adrián Alfredo Molina presentara una denuncia por corrupción de menores en contra de Alejandro “Marley” Wiebe, el conductor de Survivor, Expedición Robinson rompió el silencio en El noticiero de la gente (Telefe). Minutos antes, el denunciante -un argentino de 44 años que se encuentra radicado en los Estados Unidos- hizo lo propio desde la pantalla de Intrusos (América).

Molina presentó este martes un escrito judicial este martes en el que solicitó constituirse como querellante en un eventual “juicio de determinación por la verdad”, debido a que los hechos que relata habrían ocurrido en 1996, cuando él tenía 17 años, por lo que se trataría de un delito prescripto. “Debido al tiempo transcurrido y teniendo en cuenta los cambios tecnológicos, no poseo las comunicaciones de los chats y correos electrónicos al momento de tener 17 años de edad y el denunciado corrompió mi normal desenvolvimiento moral y sexual, por lo que a los efectos de acreditar los extremos denunciados, solicito al Sr. Juez interviniente con intervención del Cuerpo de Médicos Forenses de la Justicia Nacional, la realización de pericias psicológicas y psiquiátricas sobre mi persona, a efectos de determinar las secuelas que me causó la conducta por el aquí acusado Alejandro Wiebe, conocido artísticamente como Marley“, sostiene Molina sobre el final del escrito.

“Obviamente, estoy muy mal, dormí pésimo, todo esto me tomó por sorpresa. Estoy hablando frente a cámara por mis hijos, por Mirko y por Milenka, una bebé muy esperada. Me costó mucho lograr este segundo embarazo, hubo uno previo que se perdió. En este momento, el más feliz de mi vida, aparece esto, que obviamente es totalmente falso y vino acompañado de amenazas, pedidos de dinero. Es toda una situación horrible que vengo viviendo desde antes ”, comenzó diciendo Marley alrededor de las 13.30. El conductor confirmó que este miércoles se presentó ante la Justicia, a través de sus abogados, y que tiene “un montón de pruebas” para demostrar que todo lo dicho por Molina es falso.

Marley confirmó que conoce a Molina desde “hace 25 años”, pero desmintió que el denunciante fuera menor de edad en ese entonces: “Él estaba estudiando en la facultad en ese momento, y tengo pruebas de ello. Tuvimos un vínculo muy sano, muy lindo, que se mantuvo por dos o tres años. No estoy acostumbrado a hablar de mi vida privada ni de mi sexualidad, entonces todo esto me pone medio incómodo porque me fuerzan a hablar de mi vida privada. Él se mudó a los Estados Unidos, en el 2002, yo lo acompañé un montón de veces en distintas cosas, él se casó y yo solía ir a cenar con él y su marido... Teníamos un muy buen vínculo”.

El conductor aseguró que él siempre pretendió ayudarlo en los emprendimientos de Molina “dándole likes” en sus cuentas de Instagram y que, una vez, acudió a su ayuda cuando le contó que su mamá estaba con un problema de salud y no conseguía una solución por parte de su obra social. “Todo era genial, hasta que de pronto un día, en el año 2022, me dice que estaba lleno de deudas, me pide ayuda y me pasa una cifra gigante, en dólares, para que yo lo ayudara. Yo no estaba en un momento con mucha soltura económica en ese momento y le dije que no podía ayudarlo. Eso no le cayó muy bien y la relación se enfrió ”, sumó.

“Al año siguiente, en 2023, aparece con exigencias y con amenazas, diciendo que tenía que comunicarme con su abogado, este tal doctor Apolo, y que si no lo hacía iba a acudir a la prensa y a algunos periodistas de espectáculos. Me extorsionó, tengo todas las pruebas grabadas, listas para presentar ante la Justicia”, siguió su relato. “Yo me preguntaba: ‘¿Qué es lo que puede contar?’. Porque hace 25 años los dos éramos adultos, nunca pasó nada grave, nos llevábamos bien. Obviamente debe querer hablar de mi sexualidad. Me extrañó muchísimo, pero hasta ahí llegó la cosa... Nunca me imaginé que, en su desesperación económica, iba a llegar a radicar una denuncia con tantas, pero tantas falsedades”.

A modo de ejemplo, Marley citó una parte del escrito presentado por Molina ante la Justicia, en el que dice que uno de sus primeros encuentros se produjo en la casa que el conductor tenía en un barrio privado en Don Torcuato, en la provincia de Buenos Aires. “Yo ese terreno lo compré en 1998, tengo el título ahí, y la casa se construyó ese año y yo me mudé recién en 1999. Él ya tenía 20 años. Tengo pruebas para cada cosa”, señaló.

Luego, el conductor señaló que se presentó espontáneamente a la Justicia: “Por suerte soy acumulador y tengo un montón de cosas guardadas, con toda la historia y todo lo que pasó. Todo va a ser presentado a la Justicia y confío que todo esto se va a cerrar rápidamente”. También aseguró que está dispuesto a presentarse en el “juicio por la verdad” solicitado por su denunciante, y que le iniciará una denuncia penal. “Si no cualquiera sale y dice cualquier pelotudez, lo manda a todos los canales, y capaz que una persona que vio anoche el noticiero de América y no me escucha ahora acá, se quedó con ese concepto. Es lo que menos quiero, porque le tengo mucho cariño, pero odio que me obliguen a hablar de mi vida, a hablar de mi sexualidad en el año 2024. Tengo que hacer una denuncia penal, quiero que la gente vea que lo que estoy contando es la verdad, que esto es una extorsión y que tengo las pruebas de la extorsión. Que se termine pronto, que la Justicia se expida pronto, esta pesadilla se termine y pueda seguir adelante con mi vida ”.

Sobre la denuncia por denuncia sexual presentada en 2023 en Orán, en la provincia de Misiones, Marley aseguró que nunca hubo una denuncia y que nunca fue notificado. “Fue algo que armaron en televisión, con un encapuchado, nunca pasó nada. Yo no lo conocía, no tenía idea de lo que estaban hablando, nunca estuve ahí... Hay mucho de extorsión, de tratar de sacar dinero”, dijo.

La palabra de Molina

En simultáneo, el denunciante se presentó en Intrusos para dar su testimonio y responder las preguntas del panel. “Lo primero que quiero preguntarte es qué te llevó a hacer la denuncia después de tanto tiempo”, comenzó la entrevista Florencia De La V, conductora del envío de América. “Lo primero que quiero decirte es que te agradezco por representar a nuestra comunidad. Esa es la razón por la que accedí a dar esta nota, en entendimiento de que las cosas que nos pasan cuando somos pequeños no son procesadas por nuestra mente hasta mucho tiempo después”, comenzó diciendo Molina. “La gente se olvida de cosas normales: ‘¿Dónde dejé mi teléfono? ¿Dónde dejé aquella otra cosa?’. Pero mucha gente pasa por traumas extendidos y solo los pueden procesar mucho tiempo después cuando tienen las herramientas. Yo esas herramientas no las tenía. Las tuve que encontrar a través de terapia y aprendizaje”.

Adrián Molina, el denunciante de Marley

“¿Vos cuándo saliste del closet? ¿Cuántos años tenías?”, le preguntó, entonces, la conductora, visiblemente nerviosa. “Cuando tenía casi 24 años. Lo hice mandándoles un correo a mis papás. Nadie sabía que yo era gay”, respondió Molina. Y De La V, asombrada, señaló: “No me parece un tema menor, porque en ese momento era muy difícil afrontar la sexualidad en un país como la Argentina, donde no teníamos ningún tipo de ley que nos apoyara. Entonces, cuando vos lo conociste a él todavía no habías salido”. “Él fue la primera persona que supo que yo era gay. Nos conocimos a través de Internet, por ICQ y esa conexión se trasladó a los correos electrónicos, que son los que me han quedado grabados en la mente. Por varios meses, la relación se desarrolló por correo electrónico. En aquel momento no había fotos de intercambio ni esas cosas. Yo tenía 17 años”, relató Molina.

“ Luego de haber pasado por la fase inicial de grooming online, se pasó al grooming sexual. Fue una relación de abuso que duró tres años ”, continuó. “Antes de vernos personalmente, él fue lanzando pistas sobre su identidad, pero nunca me lo confirmó. Por eso, en el momento en el que fui a conocerlo no estaba seguro de que era Marley, pero tenía un presentimiento”, continuó Molina su relato, corroborando que en primer momento el conductor le habría dicho que se parecía al actor británico Hugh Grant y luego que se parecía a Marley. “El primer encuentro fue en el barrio de Palermo, en Avenida Libertador y Oro, al lado del parque. Paró un auto muy grande, un BMW, con las ventanillas polarizadas. Entré y ahí manejó hacia zona norte de Buenos Aires. Era muy grande y tenía una mirada muy intensa. Me sentí pequeño”, precisó sobre el primer encuentro. Y explicó: “Yo no lo conocía desde los 12 años, de verlo en la televisión junto a mis padres. Era una persona que en mi cabeza tenía un elemento de verdad, un elemento de confianza, un elemento de ética”.

“Fuimos a su casa y así comenzó una relación de más de tres años. Siempre íbamos a su casa, porque no podíamos ir a otro lado, porque él no quería salir del closet, no quería ser asociado con hombres y probablemente, mucho menos que lo vieran con una persona 10 años menor”, continuó. “Iba regularmente a su casa un día específico por determinada cantidad de horas para comer y tener relaciones. Después, me traía de vuelta para el área en la que yo vivía en Palermo. La dinámica fue así durante gran parte de la relación. La situación se empezó a poner más tensa cuando él tenía la intención de mostrarse con parejas mujeres. Yo eso no lo podía entender. Empecé a sentir que estaba en una situación que no era buena. Había ocurrido una situación particular, que está descripta en la causa, por la cual me vi ante dos opciones: quedarme en un país en el que lo tenía que ver todos los días en todos los medios o irme y dejar todo eso atrás. Eso es lo que hice, y él facilitó que eso pasara, porque fue quien compró el pasaje aéreo a Miami, de ida”, indicó Molina, que desde aquel momento está radicado en los Estados Unidos y vino al país específicamente para radicar la denuncia ante la Justicia.

“Me fui sabiendo que algo estaba mal. Siempre tuve la sensación de que me habían usado. Lo digo ahora y me da escalofríos. Hace un año se hace una denuncia contra él y básicamente, comencé a unir puntos . Porque, con mi mente de 17 años, yo pensaba que había tenido ‘mi primera relación’ con ‘una persona famosa’, ‘alguien bueno’, ‘alguien que me va a cuidar’. Pero la primera persona que pudo poner todo en contexto está sentado ahí y es mi pareja”, reveló, señalando a un costado de estudio. Y explicó: “Él es abogado y fue la única persona que me hizo las preguntas correctas”.

“Con el correr de los años, lo vi muy esporádicamente, cuando él tenía que hacer notas en el exterior. Pero recuerdo una vez que, mientras yo vivía en Nueva York, salió él de una tienda con otro muchacho, y yo inmediatamente giré para evitarlo”, rememoró luego. Y, cuando le señalaron que Marley lo había acusado de extorsionarlo, Molina lo negó rotundamente: “Yo nunca lo extorsioné. Nunca. Es más, él fue una persona que pagó el pasaje de avión para que yo me fuera”.

“Yo también hablé con Alejandro, porque estamos todos sorprendidos con esta hisoria”, reiteró De La V. “Él lo que me dijo es que no te conoció a los 17, que te conoció a los 19. Que comenzaron a chatear cuando tenías 19 años y que cuando tenías 20 se encontraron. Otra cosa que dice es que, con el correr de los años, se vieron y que él conoce a tu marido. Que se vieron en Miami con su esposo”, continuó. “Yo estuve casado. En uno de los viajes que él hizo hubo una cena y él conoció a la persona con la que yo estaba en aquel entonces”, explicó Molina. De La V, entonces, volvió a citar a Marley diciendo que “se sorprendió porque sos un amigo que tuvo a lo largo de los años y que ahora le salís con este martes 13″.

“¿Amigo?”, se sorprendió Molina. Y la conductora insistió: “Claro, que a lo largo de los años se vieron en varias ocasiones hasta hace cuatro años. El me dijo que vos lo llamaste para pedirle... ¿Tu mamá tuvo un problema de salud?”. “Esa persona, cuando mi mamá estaba falleciendo, era la única persona con influencia que yo conocía en la Argentina, para que no fuera trasladada de una clínica a otra. Y él contactó a una persona del Ministerio de Salud que facilitó que se hiciera una medida cautelar. Un amigo no tiene sexo con otro amigo”, aclaró el entrevistado.

LA NACION

Temas Marley