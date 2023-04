Qué pasó con la salud de Jorge Rial

escuchar

Jorge Rial sufrió una descompensación cardíaca este sábado y debió ser internado de urgencia en Colombia, donde se encontraba de vacaciones. El periodista de 61 años tiene antecedentes cardíacos y de hipertensión. Según trascendió, está en la unidad de cuidados intensivos del Hospital Clínicas del Country de Bogotá, donde fue intervenido y le colocaron un stent (el tercero).

La noticia fue difundida por el periodista Ángel De Brito a través de Twitter y, luego, confirmada por la hija del comunicador, Morena Rial. Tanto ella como su hermana, Rocío, viajaron al Colombia para acompañar a su padre.

Jorge Rial tuvo una descompensación cardiaca en sus vacaciones en Colombia.

Están viajando sus hijas de urgencia. Cuadro crítico, en un país con un sistema de salud precario. — ANGEL (@AngeldebritoOk) April 30, 2023

“Jorge Rial tuvo una descompensación cardiaca en sus vacaciones en Colombia. Están viajando sus hijas de urgencia. Cuadro crítico, en un país con un sistema de salud precario”, tuiteó De Brito pasada la medianoche del sábado. Si bien al principio contó que, desde el entorno de Rial, dijeron que se encuentra estable, luego afirmó que era una “situación delicada”.

El video que difundió De Brito sobre Morena y Rocío en el aeropuerto

Además, el conductor de LAM reveló que fue Jorge quien llamó a su hija Morena durante la tarde del sábado para avisarle de su descompensación. Asimismo, sostuvo que Morena le dijo que se trata de un episodio “más grave que los anteriores”.

“Él nos mandó unos audios y pudimos hablar con él. Después, empeoró todo. Ahora estamos a la espera de llegar y poder estar ahí con él”, fueron las frases textuales de Morena que fueron compartidas por De Brito en Twitter.

“Este episodio que tuvo mi papá es peor de los anteriores que tuvo”



“El nos mando unos audios y pudimos hablar con el. Depsues empeoró todo”



“Ahora estamos a la espera de llegar y poder estar ahí con el”, dijo More Rial a #LAM https://t.co/K4WWe3vjch — ANGEL (@AngeldebritoOk) April 30, 2023

El mensaje de Morena para Jorge Rial, tras su internación

Antes de viajar a Colombia, Morena Rial buscó acompañar a su padre a la distancia y, a través de stories de Instagram, publicó una foto de Jorge Rial abrazado a su hijo Francesco, junto a la leyenda: “Te amamos. Así te quiero, papi”.

El posteo en Instagram de Morena Rial @moreerial

Luego, para brindar tranquilidad a sus seguidores, publicó otra historia con un mensaje en letras blancas y fondo negro, con el que detalló lo sucedido: “Como es de público conocimiento, mi padre sufrió un episodio cardíaco y se encuentra internado. Les pido discreción sobre el tema. Con mi hermana estamos viajando hacia Colombia. Agradecemos su preocupación”.

Además, añadió: “Apenas tengamos más información la compartiremos directamente con ustedes. Gracias”.

¿Qué dijo el médico de cabecera de Jorge Rial sobre su salud?

Este domingo por la mañana, el médico de cabecera de Jorge Rial, Guillermo Capuya, dio más precisiones sobre su cuadro y reveló que el conductor de televisión “tuvo un episodio cardíaco muy importante”. Según contó el profesional, el periodista le envió un mensaje a las 15.41 para contarle que se sentía mal y que después tuvieron que intervenirlo para colocarle un stent en la clínica colombiana, ya que había sufrido un cuadro de baja presión que generó “inquietud”.

Jorge Rial fue intervenido en Colombia Captura

“Tuvo un episodio cardíaco muy importante, del cual está saliendo. Esperemos que la situación nos permita tener la voz directa de él y saber que está en buenas condiciones. Estuvo en el lugar indicado, en el momento justo”, sintetizó Capuya al conversar con C5N, canal que aloja al conductor.

“Ayer, a las cuatro menos veinte, un mensaje de Jorge explicaba que había tenido un episodio de dolor precordial, que lo llevó a consultar en una clínica”, reveló el médico sobre cómo comenzó el malestar de Rial. Entonces, dijo que su paciente fue “de manera preventiva” a ese sanatorio de la capital de Colombia y que le contó que le iban a hacer un cateterismo para evaluarlo.

Los antecedentes de salud de Jorge Rial

Jorge Rial sufre de problemas cardíacos desde 2010, cuando debió ser operado y, en total, le aplicaron dos stents (el primero aquel año y el segundo en 2014).

Además, en 2017, debió ser internado por un cuadro de hipertensión. Durante la madrugada del 19 de mayo de ese año ingresó en el Sanatorio de la Trinidad, luego de sufrir un pico de presión. El histórico conductor de Intrusos estuvo en observación y faltó al programa del día siguiente.

En 2019, fue operado de la vesícula y, en 2020, vivió un gran susto en relación a su salud, que reconoció tiempo después en una entrevista. Habló de un “vacío” en su pecho. “Al final del programa empecé a no sentirme bien, no era dolor, sino un vacío en el pecho. Los que pasamos por un accidente cardio conocemos algunos síntomas como la pata de elefante o los dolores particulares en la cabeza y en el cuello, pero no sentía eso”.

En aquella oportunidad, se realizó los estudios correspondientes y comentó: “Yo tuve dos stents. Pero la cosa está bien y no haría falta tampoco, no es difícil (la intervención), pero me remite a un momento de mierda. Es más psicológico que físico”.

