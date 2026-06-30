Qué se sabe de la muerte de Daniel Melingo, exmiembro de Los Abuelos de la Nada

Este mediodía se conoció la triste noticia de que el músico Daniel Meligno, de 68 años, fue encontrado sin vida en su domicilio ubicado en el barrio porteño de Chacarita. De acuerdo a la información preliminar, el exmiembro de Los Abuelos de la Nada recibía cuidados paliativos en su casa por una enfermedad respiratoria.

Cachorro López, Daniel Melingo y Andrés Calamaro compañeros de Los Abuelos de la Nada

Daniel Melingo comenzó su actividad musical de la mano del rock argentino en los ’80, cuando ingresó a Los Abuelos de la Nada, junto a Andrés Calamaro, Cachorro López, Gustavo Bazterrica y Polo Corbella. Además, fue integrante de Los Twist, aunque posteriormente dejó el rock y se abocó por completo a su otra gran pasión musical, el tango.

Nació en Parque Patricios el 22 de octubre de 1957 y, aunque de niño le obsequiaron un bandoneón no logró obtener el sonido que quería y lo fue a cambiar a una casa de antigüedades en la que le ofrecieron un clarinete. “Me acuerdo de dormirme en brazos de mi abuelo con la ‘Pavana para una infanta difunta’ de Ravel. Mi abuela era cantante lírica y varios de mis tíos, milongueros. Así que mi cuna fueron la música clásica y el tango. Pero aprendí a ser profesional con el rock y aprendí a hacer rock con Los Abuelos de la Nada. Nunca antes había tocado el clarinete en Mi mayor”, había recordado hace un tiempo en una entrevista con LA NACION.

En 1998 grabó Tangos bajos, un trabajo que refleja cómo ese género había ocupado un lugar central en su primera formación musical.

Melingo produjo el álbum debut de su ahijado Nilo Crook Alejandro Guyot

El año pasado, Melingo formó parte de Éxtasis total, un tributo a Los Abuelos de la Nada. Para aquella ocasión, sus integrantes se reunieron con una nueva generación de artistas: Zoe Gotusso, que interpretó “Sin gamulán”, Emmanuel Horvilleur para una reversión de “Sintonía americana”, Vicentico aportó su voz en “Cosas mías”, Miranda! transformó “Hombre lobo”, Monsieur Periné junto a Melingo recrearon “Chalaman” y Los Auténticos Decadentes renovaron “No se desesperen”, entre otros.

Daniel Melingo llevaba un tiempo trabajando en Tangos bajos (Rework), la regrabación del disco de 1998, pero con un sonido actual y con músicos invitados. Este proyecto tenía fecha de presentación pautada el próximo 21 de septiembre en el Teatro Coliseo, donde lo iban a acompañar grandes músicos como Fito Páez, Andrés Calamaro y Pablo Lescano, entre otros; en simultáneo, trabajaba en un documental sobre los orígenes del tango y en el lanzamiento de una etiqueta de vinos.