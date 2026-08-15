La foto que subió la China Suárez desde “la casa de los sueños” que habría enfurecido a Wanda Nara

Sin importar cuánto tiempo pase, lo que cada vez queda más claro es que las cosas entre Wanda Nara y Mauro Icardi siguen lejos de arreglarse. Durante las últimas semanas, mantuvieron un intenso cruce de publicaciones en las redes sociales y, luego de que desde Italia se autorizara el regreso al país de sus hijas Francesca e Isabella, el futbolista apuntó contra la decisión de la justicia argentina de embargar su “casa de los sueños” de Nordelta. Pero ahora quien reaccionó fue María Eugenia “China” Suárez. ¿Qué hizo? Subió una foto a sus historias de Instagram de su hija Magnolia que estuvo cargada de significado y volvió a encender la polémica.

Esta semana, la ex Casi Ángeles publicó una imagen de Magnolia - su hija de ocho años, fruto de su relación con Benjamín Vicuña - sentada junto al piano de cola negro ubicado en el centro de la sala de la mansión de Icardi en Nordelta, sobre una alfombra gris. Asimismo, además de la imponente araña colgante y la fastuosa escalera, dejó entrever el gigantesco cuadro de ella e Icardi que adorna una de las paredes.

La foto de Magnolia tocando el piano en la casa de Mauro Icardi que publicó la China Suárez (Foto: Instagram @sangrejaponesa)

Si bien el posteo pudo haber sido para expresar su orgullo por los avances de la niña con el instrumento, lo cierto es que muchos lo interpretaron como una indirecta a Wanda Nara. Cabe recordar que Francesca Icardi aprendió a tocar el instrumento cuando era pequeña. De hecho, tenían un piano de cola negro, similar al que mostró Suárez, en su casa de Estambul y también en la de Milán. Asimismo, Valentino López, el hijo mayor de la conductora y Maxi López, también es habilidoso y solía hacer música con su hermana.

Francesca Icardi y Valentino López haciendo música juntos en su casa de Italia (Foto: Instagram @wanda_nara)

La música y sobre todo el piano siempre estuvieron muy presentes en las vidas de los hijos de Wanda Nara, y que Suárez evidenciara que hoy también sea el nuevo hobby de su hija y que justamente lo practique en la casa que comparte con Mauro Icardi fue una cuestión que claramente no pasó inadvertida.