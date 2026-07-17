Qué veo en Netflix: las mejores películas y series para disfrutar este fin de semana del 18 y 19 de julio

A diferencia de otros fines de semana, este tiene la particularidad de la presencia de un evento de gran magnitud en todos los rincones del planeta: la final del Mundial 2026, la misma que disputará Argentina frente a España. A raíz de esto es que el domingo 19, la energía de los argentinos estará puesta en New Jersey, el lugar elegido para el partido que cerrará un nuevo campeonato internacional. Sin embargo, para quienes quieran olvidarse de los nervios previos y distenderse un poco, les traemos el ranking de las producciones más vistas de Netflix.

Como cada viernes, el gigante del streaming dejó listas las series y películas que más sorprenden a los suscriptores de Argentina, para que elegir qué ver el sábado y... las primeras horas del domingo no sea un dolor de cabeza.

Las cinco mejores películas para ver este fin de semana en Netflix

1. Valle Salvaje 4 (2026)

Drama/Época. Rosalía revela que le robaron a su hija al nacer, lo que desata una búsqueda de secretos del pasado. Mientras tanto, Mercedes y Victoria se ven obligadas a aliarse contra el peligroso y manipulador Dámaso. La Casa Pequeña se llena de tensión con la sospechosa llegada de Nicolás, quien es descubierto buscando algo oculto en el lugar. Todo esto ocurre mientras los enredos amorosos y las ambiciones económicas terminan de poner al valle patas arriba. Duración: cinco episodios. Ver Valle Salvaje 4.

Valle Salvaje 4, tráiler

2. La casa de la pradera (2026)

Western/Drama. Una combinación de drama familiar con tintes de esperanza y relato de supervivencia. Esta nueva versión de los célebres libros semiautobiográficos de Laura Ingalls Wilder ofrece una visión única de las dificultades y los logros de quienes forjaron los orígenes del Oeste de EE. UU. Duración: ocho episodios. Ver La casa de la pradera.

La casa de la pradera, tráiler

3. Te encontraré (2026)

Drama/Thriller. Un padre encarcelado por el asesinato de su hijo recibe pruebas que sugieren que su hijo puede estar vivo, lo que le obliga a escapar y descubrir la verdad. Duración: ocho episodios. Ver Te encontraré.

Te encontraré, tráiler

4. No tengo miedo (2026)

Drama/Infancia. Durante la Copa del Mundo de 1986, Miguel se encuentra a un niño encadenado en un pozo; para salvarlo, debe navegar los miedos y trampas del mundo adulto. Duración: seis episodios. Ver No tengo miedo.

No tengo miedo, tráiler

5. Love is Blind 2 (2026)

Reality/Romance. Gira en torno a un experimento social de Netflix donde hombres y mujeres solteros buscan el amor y el matrimonio. El giro principal es que tienen citas a ciegas desde habitaciones separadas y sin verse físicamente. Solo pueden comprometerse antes de conocerse en persona, lo que da inicio a un proceso de convivencia y, finalmente, a la prueba definitiva: el día de la boda. Duración: 11 episodios. Ver Love is Blind 2.

Love is Blind Argentina 2, tráiler

Las cinco mejores películas para disfrutar este fin de semana en Netflix

1. A pesar de ti (2025)

Romance. Cuando un accidente devastador revela una traición impactante, Morgan Grant y su hija, Clara, exploran lo que queda mientras se enfrentan a secretos familiares, redefinen el amor y se redescubren mutuamente. Duración: 1 h 56 min. Ver A pesar de ti.

A pesar de ti, tráiler

2. Todo un parto (2010)

Comedia/Aventura. Desesperado por llegar a casa para acompañar a su esposa embarazada, un arquitecto viaja desde Atlanta hasta Los Ángeles junto a un excéntrico e irritante desconocido. Duración: 1 h 35 min. Ver Todo un parto.

Todo un parto, tráiler

3. Hasta el final (2026)

Drama/Maternidad. Cuando su hijo pequeño enferma, Jada, que lo dio todo por ser madre, está dispuesta a hacer cuanto sea necesario por encontrar un donante y salvarlo cueste lo que cueste. Duración: 1 h 42 min. Ver Hasta el final.

Hasta el final, tráiler

4. Megalodón 2: El gran abismo (2023)

Acción/Ciencia ficción. Jonás Taylor lidera un equipo de investigación en las profundidades del océano. Acorralados por colosales tiburones prehistóricos y despiadados bandidos, los científicos intentan sobrevivir a toda costa. Duración: 1 h 56 min. Ver Megalodón 2: El gran abismo.

Megalodón 2, El gran abismo, tráiler

5. Frecuencia mortal (2001)

Suspenso/Acción. Una broma tiene funestos resultados para dos hermanos cuando provocan la ira del psicótico operador de un tráiler. Duración: 1 h 37 min. Ver Frecuencia mortal.