Dónde ver Elijo creer y Muchachos, las producciones que retratan la final de Qatar 2022 para palpitar el duelo del domingo

A tan solo horas de la final del Mundial 2026, en la que la selección argentina se enfrentará a España con el objetivo de convertirse en bicampeona, la ansiedad es total. Debido a esto es que te traemos dos de las producciones que retratan la consagración de ‘La Scaloneta’ en Qatar 2022 y que podés ver en streaming para palpitar el duelo del próximo domingo.

Este domingo Argentina se enfrentará ante España en la final del Mundial 2026

Elijo creer: El camino del campeón (2023)

Elijo creer: El Camino del Campeón es la película documental oficial de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) que conmemora la histórica consagración de la selección argentina en el Mundial de Qatar 2022. En una hora y media, el documental ofrece una mirada íntima y emotiva a la gesta de “La Scaloneta”. Cuenta con la narración en voz en off de Ricardo Darín y se centra en repasar el camino del equipo partido a partido, desde el duro golpe inicial contra Arabia Saudita hasta la épica final contra Francia.

Tráiler oficial de "Elijo Creer"

Su mayor atractivo son los testimonios exclusivos y de primera mano de los propios protagonistas, como Lionel Messi, Ángel Di María, Rodrigo De Paul, Julián Álvarez y el director técnico Lionel Scaloni, entre otros, quienes revelan cómo se vivió la intimidad del plantel, sus cábalas, la presión y la fe ciega de todo un país. Elijo creer: El camino del campeón se puede ver en Max.

Muchachos, la película de la gente (2024)

La película, con una duración de un poco más de una hora y media, no busca explicar tácticas de fútbol, sino capturar la experiencia humana y colectiva de lo que significó el mes de diciembre de 2022 para los argentinos. Su hilo conductor es el viaje emocional del hincha: desde el escepticismo y los fantasmas de finales perdidas, pasando por la agonía de cada partido, hasta el desahogo final y la mayor movilización popular de la historia argentina.

Videoplayback

Guillermo Francella le pone voz al relato al usar el tono de un hincha más, y combinar humor, épica, barrio y mucha nostalgia. A diferencia de otros documentales tradicionales, la visual está compuesta por videos virales de familias, amigos y vecinos que gritan los goles en sus casas; reacciones de creadores de contenido y streamers en vivo; imágenes de los hinchas que tuvieron la suerte de estar en los estadios de Qatar y tomas cinematográficas exclusivas de las calles del país (desde el Obelisco hasta los rincones más chicos de las provincias).

El verdadero protagonista no es solo Messi con la copa, sino la gente que sufre y acompaña en el sillón de su casa, que reza antes de los penales contra Países Bajos o Francia, y sale a abrazarse con desconocidos, lo que lo convierte en un homenaje a la resiliencia y a la identidad cultural del fútbol en Argentina. Muchachos, la película de la gente se puede ver en Disney+.

Y... si te quedaste con ganas de más, también podés disfrutar de El método Scaloni, la serie documental de tres episodios que explora el liderazgo, los valores y la gestión emocional de Lionel Scaloni al frente de la selección argentina. La producción, la cual está disponible en Flow, revela la intimidad del cuerpo técnico y cuenta con testimonios del propio DT, Lionel Messi, y otros campeones del mundo.