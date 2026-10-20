Quién era Sahara Ray, la ex de Justin Bieber e hija de una leyenda del surf que murió a los 34 años

La muerte de la modelo australiana Sahara Ray generó una profunda conmoción en el mundo del espectáculo. Tenía 34 años y hacía solo ocho meses había anunciado el nacimiento de su hija. Hasta el momento se desconocen las causas de su fallecimiento, ocurrido durante la noche del domingo 18 de octubre, pero según reveló el medio estadounidense TMZ, ocurrió “rodeada de su familia en el hospital”. La joven era hija de un reconocido surfista, tenía su propia marca de trajes de baño y hace una década mantuvo una relación con Justin Bieber.

Hija del reconocido surfista Tony Ray, Sahara creció entre Australia, California y Hawái y heredó de su padre la pasión por las olas y el mar, pero en lugar de seguir sus pasos en el deporte, decidió continuar su legado a través de la moda con Sahara Ray Swim, su propia marca de trajes de baño. Además de su emprendimiento, construyó una carrera como modelo e influencer, acumulando en su cuenta de Instagram más de 900.000 seguidores.

La modelo Sahara Ray murió a los 34 años (Foto: Instagram @sahara_ray)

Su nombre ganó popularidad una década atrás por su vínculo con Justin Bieber. El 3 de agosto de 2016 publicó en su cuenta de Instagram una foto de unas vacaciones con amigos en Hawái y en ese grupo estaba el intérprete de “Baby”, con quien se la llegó a vincular sentimentalmente en aquella época. Asimismo, también protagonizó rumores de romance con el cantante Cody Simpson.

En agosto de 2016, Ray se fue de vacaciones a Hawái con Justin Bieber (Foto: Instagram @sahara_ray)

La maternidad y su último posteo en Instagram

En agosto de 2025, Ray anunció que estaba en la dulce espera de su primera hija. A partir de ese momento comenzó a compartir con sus seguidores el progreso de su embarazo. El 25 de enero de 2026 reveló que ese mismo día iban a inducir el parto y, según anunció su madre, Gretchen Gia Bach, Snow Ray Dow nació el 27 de enero en Los Ángeles.

En agosto de 2025 la modelo anunció que estaba embarazada de una niña (Foto: Instagram @sahara_ray)

El 26 de abril, la flamante mamá publicó en Instagram un tierno video jugando con su hija y lo llamativo fue que eligió musicalizarlo con “Everything Hallelujah”, canción de Justin Bieber. Un par de días después celebró el Día de la Madre y compartió una sentida reflexión: “Feliz Día de la Madre a todas mis fuertes y hermosas madres. Sos la luz y el amor de mi vida, Snow. Gracias por existir”.

El tierno video de Sahara Ray y su hija con una canción de Justin Bieber

Justamente, el último posteo de Sahara en su feed de Instagram tuvo como protagonista a su hija. El 19 de julio compartió tres tiernas fotos de la pequeña y escribió: “Mi corazón entero. Bebé Snow”, junto al emoji de un corazón blanco. En las últimas horas, los tiernos comentarios sobre la niña se mezclaron con emotivas despedidas para la modelo.

“Descansa en paz”; “Se fue demasiado pronto con tanta vida por delante. Que su familia encuentre paz” y “nuestros corazones están destrozados. Oraciones para tu dulce bebé y familia. Por siempre en nuestros corazones, para siempre un icono. Que descanses en paz” fueron algunos de los mensajes que se pudieron leer.

El último posteo de la modelo en Instagram fue el 19 de julio y tuvo a su hija Snow como protagonista (Foto: Instagram @sahara_ray)

El grave accidente de Sahara Ray

La noticia del fallecimiento de la modelo se conoció durante la noche del lunes. “Murió rodeada de su familia en el hospital. Era muy querida”, publicó TMZ. Si bien hasta el momento no se confirmaron las causas, hace un tiempo Sahara habló abiertamente de su salud, tanto mental como física.

En diciembre de 2021, ingresó a un centro de tratamiento de 30 días para abordar temas vinculados con la salud mental y adicciones y en 2024 reveló que, tras ser atropellada por un conductor ebrio, fue diagnosticada con el síndrome de Guillain-Barré, un trastorno neurológico poco frecuente en el cual el sistema inmunitario ataca los nervios periféricos, y perdió la movilidad de las extremidades inferiores. “Mi vida entera cambió en un instante”, expresó en aquel momento.

Sahara Ray confirmó que sufría el síndrome de Guillain-Barré en 2024

“Estuve muy, muy enferma durante una semana y media o dos. Durante ese tiempo casi no comí porque no pude retener la comida y mi cuerpo se debilitó mucho”, reveló y aseguró que apenas podía caminar y tenía que usar tanto silla de ruedas como andador. Su rehabilitación fue exitosa y a través de sus redes sociales dio cuenta de que pudo recuperarse.