Quién es el hombre de 27 años por el que Lourdes Sánchez habría dejado al Chato Prada

Luego de haber atravesado varios rumores de infidelidad en 2025, la relación de Lourdes Sánchez y el Chato Prada llegó a su fin tras 16 años juntos y un hijo en común. La noticia fue dada a conocer por Ángel de Brito en LAM (América TV) y, según detalló el conductor, la supuesta infidelidad de la bailarina con un joven de 27 años habría sido el detonante.

Lourdes Sánchez y el Chato Prada en 2025 tras los rumores de separación (Fuente: Instagram/@lourdessanchezok)

“Hay una noticia que voy a dar ahora, que hace mucho que me preguntan, pero finalmente terminó ocurriendo, que es la separación de, se van a sorprender, Lourdes Sánchez y El Chato Prada”, comentó el periodista.

“Hay una infidelidad de por medio, un chico de 27 años de Corrientes que se llama Fran”, continuó al mismo tiempo en el que mostró una foto del tercero en discordia.

En esa línea, el presentador mencionó que el vínculo entre la correntina de 40 años y el joven habría comenzado hace cuatro meses, cuando ella todavía estaba en pareja con el reconocido productor. “El tema es que esto, obviamente, terminó dañando el vínculo, sobre todo esta infidelidad que descubrió el Chato”, señaló.

Ángel de Brito mostró quién es el tercero en discordia entre Lourdes Sánchez y el Chato Prada (Foto: Captura TV)

A su vez, De Brito indicó que antes de comunicar la noticia se comunicó con Prada, a quien conoce hace más de 20 años: “Lo cuento porque lo hablé con él, voy a ser sincero, fuimos a almorzar, le pregunté cómo estaba, porque lo vi muy mal”.

Al escuchar en vivo lo que Ángel informó, Lourdes quiso dar su versión de los hechos e inmediatamente intentó contactar al conductor a través de WhatsApp. “Ángel, me gustaría hablar con vos. Lamento que no hayamos hablado antes nosotros. Yo no estoy triste, solo estoy triste por mi hijo, por Valen. Nosotros hace años estamos tratando de remontarla; lo intenté, pero se apagó el amor hace tiempo. Vivía una agonía”, le escribió.

Cabe recordar que las versiones de crisis entre el productor y la bailarina, quienes son padres de Valentín, de 10 años, comenzaron a circular en mayo de 2025, cuando la periodista Fernanda Iglesias afirmó en Puro Show (eltrece) que Lourdes había mantenido un vínculo amoroso con Ramón Vegas, un empresario español dueño de un hotel en Tulum, México. Incluso se mencionó que habrían participado de una ceremonia simbólica de “boda maya”, lo que llevó a muchos a especular sobre una separación definitiva entre ella y Prada.

El día que Fernanda Iglesias aseguró que la bailarina habría tenido un affaire con un español

En ese momento, tras la información de la panelista, Lourdes decidió aclarar la situación públicamente. La bailarina calificó la versión como “una locura” y aseguró estar “en shock” por el nivel de “exposición y tergiversación”. “No sé si reírme o llorar. Estoy hablando para ver qué medidas tomar”, expresó en el ciclo de streaming Ángel Responde (Bondi Live).

Lourdes Sánchez sobre los rumores de infidelidad difundidos por Fernanda Iglesias

Quién es el tercero en discordia entre Lourdes Sánchez y el Chato Prada

El hombre que habría conquistado el corazón de Lourdes Sánchez fue identificado como Fran Liotta, un rugbier y empresario de 27 años radicado en la capital de Corrientes.

Francisco Liotta Hernández tiene 27 años y es empresario (Foto: Captura TV)

Entre los detalles que salieron a la luz sobre su perfil, se destaca que es uno de los dueños del hotel Marriott de Corrientes. Además, se supo que ambos viven en el mismo complejo de edificios, aunque cada uno en su propio departamento.

Francisco Liotta Hernández tiene 27 años y es empresario (Foto: Captura TV)

Por su parte, de Brito reveló que el romance ya tendría varios meses de evolución. Según especificó, se trata de un hombre “muy conocido, fachero y con mucha guita”.