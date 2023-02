¿Quién es la máscara? Maluma usó un ocurrente disfraz para asistir a un festival sin que nadie lo reconozca

escuchar

Es uno de los cantantes latinos más reconocidos, su música se escucha en varias partes del mundo y siempre da qué hablar. En una nueva oportunidad, Juan Luis Londoño Arias, o mejor dicho Maluma, hizo de las suyas y sorprendió a sus fanáticos con una de sus divertidas ocurrencias para pasar desapercibido. Es que el artista usó un peculiar disfraz para disfrutar de un reconocido festival que se realizó en Medellín sin que nadie supiera que estaba ahí y lo compartió en las redes.

Como todo en la vida, la fama tiene sus aspectos positivos, pero también los negativos y las celebridades conocen ambos. Por un lado, está el hecho de ser una figura pública, con fanáticos que expresan su amor y cariño en cada oportunidad y los acompañan incondicionalmente. Por el otro, está la imposibilidad de hacer algunas cosas de persona no pública, puesto que su presencia puede generar alboroto con una multitud en busca de una foto o un autógrafo.

Pero, hay algunos famosos que encuentran la forma de asistir a un evento público mientras se mantienen por completo en el anonimato. Esto fue justamente lo que hizo el intérprete de “Felices los 4″. Asistió a El Solar 2023, un festival que se realizó en Medellín, Colombia, el 11 de febrero y en donde participaron artistas como Sean Paul, Rels B y Ryan Castro, entre tantos otros, y compartió en las redes el look que usó para disfrutar como un fanático más sin que nadie lo descubriera.

El particular disfraz que usó Maluma para que no lo reconocieran (TikTok @maluma)

“Ey nos vamos pa’ El Solar, pa’ Medallo a rumbear”, anunció el artista en un video que publicó en TikTok bajo el título “Pillen… me fui a rumbear en Medallo y nadie se dio cuenta (creo)”. Vestido con unos jeans celestes y una polera negra de mangas largas, agregó: “A mí me encanta rumbear en mi casa, en mi Medallo, en mi tierra. Hoy nos vamos pa’ la Solar a ver a todos los artistas que me gustan, así que voy con todo el combo a pasar una chimba”. Acto seguido, se bajó el pasamontañas negro y se transformó en un completo desconocido para los que asistieron al festival.

En otra escena, se pudo ver su ingreso al evento y como se ubicó de un sector especial donde bailó y cantó con la “máscara” y unos anteojos sin ser reconocido. Pero, eso no fue todo, sino que se animó a más. Bajó unas escaleras y llegó al campo donde estaba el resto del público y se infiltró entre ellos como uno más del montón.

Maluma se disfrazó con un pasamontaña y lentes para asistir a un festival musical en Medellín (Foto: Captura TikTok @maluma)

En los últimos segundos del video que subió a TikTok se lo pudo ver en un sector al costado del escenario donde había algunas bebidas, mientras vivía el festival en “modo fan”. Su “misión en Medellín” tuvo más de cinco millones y medio de reproducciones y los fanáticos no dudaron en reaccionar. “Qué chimba que hayas podido disfrutar como quiste: como un espectador más”; “Maluma es Hannah Montana”; “Los que rumbearon con Maluma y se enteraron por este video jaja”, fueron algunos de los comentarios.

La experiencia de Maluma en un festival de Medellín sin que nadie lo reconociera (IG @maluma)

Por otra parte, el artista colombiano hizo un posteo en Instagram con un rejunte de postales y videos, de sus últimos, días, encabezado por su experiencia en El Solar. “Qué chimba todo le que he vivido esta semana… Desde rumbear sin que nadie se diera cuenta hasta desconectarme con mis animales y mi familia en casa. ¡Esa es la vida! Aquí les dejo un resumen…”, escribió. El clip que posteo fue uno en “modo selfie” donde se grabó durante el festival con el pasamontañas. Su truco salió bien y logró vivir su Medellín natal como un verdadero fan.

LA NACION