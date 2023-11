escuchar

Desde que llegó a la Argentina, Taylor Swift es el tema que está en boca de todos. Las millones de swifties quieren saber el minuto a minuto de la ídola pop en el país y están atentas a cada uno de sus movimientos. Sin embargo, no es la única que captó la atención de sus fanáticos: su novio ya está en Buenos Aires para acompañarla en el resto de su estadía en el Hotel Four Seasons, ubicado en Retiro.

En ese sentido, el diario New York Post publicó: “Travis Kelce comparte planes para la semana de descanso en medio de informes de que visitará la parada del ‘Argentina Eras Tour’ de Taylor Swift”. No obstante, fue él mismo quien brindó una pista cuando bromeó en New Heights, el podcast que comparte con su hermano Jason, sobre su tono de piel debido a que estaba “un poco pálida” y dijo que tenía ganas de ir “a algún país del sur del Ecuador” para mejorar su bronceado.

Llegada de Travis Kelce a Ezeiza Grosby Group

Travis Kelce, la estrella de la NFL que enamoró a Taylor Swift

Pero, ¿quién es el novio de la cantante que tiene en vilo a los argentinos? Travis Kelce tiene 34 años y es jugador profesional de fútbol americano en los Kansas City Chiefs, los vigentes campeones de la NFL. Además, es una de las grandes figuras que obtuvo el título del Super Bowl en 2020.

Llegada de Travis Kelce a Ezeiza Grosby Group

A pesar de que hoy triunfa en el deporte, en sus comienzos no todo fue color de rosa para quien hoy es la pareja de la intérprete de “Shake It Off”, ya que se perdió jugar una temporada en el fútbol universitario cuando un test detectó que había consumido marihuana.

Taylor Swift (derecha) observa desde una suite junto a la madre de Travis Kelce, Donna Kelce, en el Arrowhead Stadium durante la primera mitad del juego de NFL entre los Chicago Bears y los Kansas City Chiefs, en Kansas City, Misuri. Domingo 24 de septiembre de 2023. (AP Foto/Ed Zurga) Ed Zurga - FR34145 AP

Cabe recordar que ambos oficializaron el romance hace algunas semanas luego de que la cantante asistiera a alentarlo al estadio Arrowhead.

“Lancé la pelota a su campo. Le dije: ‘Te he visto rockear en Arrowhead, quizá tengas que venir a verme a mí en un partido para ver quién lo agita más’”, reveló Kelce cuando circulaban los rumores. “Veremos qué sucede en un futuro cercano”, agregó y, finalmente, el destino los unió.