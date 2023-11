escuchar

Taylor Swift dará este viernes 10 de noviembre el segundo de los tres shows que tiene previstos en el Estadio Monumental.

dará este viernes 10 de noviembre el segundo de los tres shows que tiene previstos en el Estadio Monumental. El jueves más de 80 mil personas hicieron vibrar River y dejaron a la propia cantante en shock .

. Louta y Sabrina Carpenter volverán a abrir el show este viernes.

11.34 | Así fue el insólito ingreso de Taylor Swift al escenario de River Plate... ¡en una caja!

Minutos antes de que empezara el show, una caja llamó la atención de muchos fanáticos y generó desconcierto en X (nuevo nombre de Twitter). Lo cierto es que no estaba vacía, sino que allí dentro, estaba nada más y nada menos que la propia Taylor Swift. Para atravesar el Estadio, la cantante fue trasladada en un carrito con forma de caja identificado con cintas rosas. De esta manera, se generó aún más misterio y los fans recién la vieron por primera vez cuando pisó el escenario.

11.02 | Taylor Swift cantaba en el escenario y ¡alguien quiso entrar a Netflix!

Algo completamente inesperado ocurrió durante el recital de Taylor Swift del jueves y es muy posible que solo unos pocos lo hayan advertido. El periodista Tomás Balmaceda compartió en las redes un video que dio cuenta de que, mientras en el escenario se interpretaba “22″, alguien de la organización quiso ingresar a Netflix. En una pantalla lateral ubicada en cercanía del sector Sivori, se pudo ver un cartel de la plataforma de streaming que advertía que la conexión no era posible.

10.34 | El impensado modismo argentino que se coló en una canción de Taylor Swift en su primer show en River

Durante la icónica canción, “We Are Never Getting Back Together” los fanáticos se sorprendieron al escuchar una inesperada frase en español. En la performance, el bailarín Kameron Saunders reemplazó la frase “like never” por “ni en pedo”, un término muy utilizado por los argentinos. Este pequeño gesto enloqueció a los fans y revolucionó las redes.

10.12 | Trapitos, revendedores y credenciales falsas, el lado B del show de Taylor Swift con más de 50 detenidos

En el marco del primer show de Taylor Swift en el Estadio Monumental, la Policía de la Ciudad realizó un amplio operativo de seguridad con la intención de minimizar cualquier eventualidad que pudiera surgir. Como consecuencia, hubo 51 detenidos, entre los que se encuentran trapitos, revendedores de entradas y personas que intentaron ingresar al estadio con credenciales falsas.

Se registraron las ventas en las cercanías del estadio

9.49 | El outfit con el que Taylor Swift abrió su primer show en la Argentina

La artista pisó por primera vez el escenario argentino con un body a puro brillo y botas de caña alta, todo en tono de la era Lover, disco que lanzó en 2019, el cual se identifica con el color rosa. Si bien los colores se mantuvieron, se trató de un nuevo vestuario, diferente al que venía usando hasta la fecha.

El outfit con el que Taylor Swift pisó River Soledad Aznarez - LA NACION

9.28 | Los cortes de calle programados cerca de River

La Subsecretaría de Tránsito y Transporte de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires determinó que desde el miércoles hasta el domingo 12 de noviembre se establecerá un perímetro restringido de circulación, el cual estará comprendido entre Avenida Del Libertador, la Avenida Udaonda, la Avenida Pres. Figuera Alcorta y la Avenida Monroe.

Corte total en av. Guillermo Udaondo entre av. Pres. Figueroa Alcorta y Colectora Int. Cantilo.

Corte total de los ingresos por Int. Cantilo al Puente Labruna.

Corte total en Campos Salles entre av. Del Libertador y av. Guillermo Udaondo, sin afectar av. Del Libertador.

Corte total en Tte. Ricchieri entre av. Del Libertador y av. Guillermo Udaondo, sin afectar av. Del Libertador.

9.07 | Hoy Taylor Swift da su segundo show en la Argentina

Tras una noche a pura emoción y con un público que dejó en shock hasta a la propia cantante, este viernes se realizará el segundo show de Taylor Swift en el Estadio Monumental. Al igual que el jueves, estarán como teloneros Louta y Sabrina Carpenter.