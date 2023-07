Quién se fue de MasterChef este domingo 2 de julio

escuchar

Este domingo 2 de julio, se celebró en las cocinas de MasterChef (Telefe) una nueva gala de eliminación, en la que uno de los concursantes debió abandonar el programa. Wanda Nara presentó a los ocho participantes que aún permanecen en el reality y, acto seguido, el jurado conformado por Damián Betular, Donato de Santis y Germán Martitegui dio los detalles de la prueba que tendrían que superar para continuar apostando por la gran final.

Daniela Kompel, Aquiles González, Rodrigo Salcedo, Rodolfo Vera, Estefanía Herlein, María Sol Ferrero, Antonio López y Silvana Díaz se posicionaron detrás de las cocinas más famosas del país. El primer desafío de la noche de este domingo fue la preparación de un bife en sartén, con manteca, hierbas y ajo en tan solo diez minutos. “Quien logre el mejor punto y el mejor sazón, será quien se salve de la gala de eliminación”, apuntó Martitegui.

Así, el afortunado en lograr la inmunidad para ser eliminado en la última noche fue Aquiles, quien ascendió al balcón a la espera del veredicto final sobre sus compañeros.

Pero esta no fue la única prueba de la noche. Y es que el jurado del reality sorprendió a los asistentes con un desafío difícil y tradicional del concurso. “Llegó el momento. Creemos que ya están listos y preparados para que vuelva uno de los clásicos de MasterChef”, advirtió Germán, al mostrar una croquembouche. “Esta es una torre de profiteroles rellenos con crema pastelera y unidos delicadamente con un crocante de caramelo”, describió Betular.

En tanto, los competidores contarían con 70 minutos para presentar la mejor receta y evitar ser eliminados del programa de televisión este domingo.

Finalmente, la competencia quedó delineada entre María Sol y Daniela, pero fue la estudiante de Agronomía la elegida para abandonar la cocina más famosa del país este domingo. “Se me rompió cuatro veces la manga y, la última, se me salió el pico. Por eso, algunos están medio flojos”, detalló la aprendiz, luego de que el jurado advirtiera que los profiteroles que presentó no contaban con el relleno de crema pastelera.

Ferrero se quebró en llanto al escuchar su nombre, igual que el resto de sus compañeros. “Me duele, pero estoy muy feliz porque voy a volver a ver a mi familia”, expresó tras conocer la decisión del jurado. De Santis también se quebró: “Te vamos a recordar por tu luz y por tu simpleza”, apuntó.

Damián Betular se tentó con un plato

La presentación de los platos de croquembouche se trató de uno de los mayores desafíos que enfrentaron los participantes de MasterChef, al tratarse de una receta compleja. En medio de la evaluación, Damián Betular se tentó con el resultado de Rodolfo “Rudy” Vera, al no poder contener la risa cuando el concursante acercó su torre de profiteroles a la mesa del jurado.

Damián Betular se tentó con la presentación de uno de los concursantes

En tanto, Martitegui abrió el primer profiterol, que no contaba con relleno, por lo que le consultó al concursante cuál debía probar para encontrar la crema pastelera y, finalmente, lo consiguió en el tercer intento.

