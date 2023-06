Gwyneth Paltrow compartió una foto de su hijo en las redes y expuso su parecido con Chris Martin

escuchar

Esta semana se viralizó en las redes sociales una particular imagen de Moses, el hijo menor de Gwyneth Paltrow y Chris Martin, en donde se expuso el increíble parecido del joven para con el cantante de Coldplay. Según especificaron los usuarios, su aspecto físico es el mismo que el del vocalista en sus años de juventud. Junto a la actriz, posó en una Storie de Instagram y causó revuelo.

Con el fin de publicitar a una prestigiosa casa de alta costura europea, madre e hijo se fotografiaron con atuendos particulares. Más tarde, esa imagen fue posteada por la actriz en su perfil oficial y dejó en evidencia la similitud del adolescente con Chris, en especial por su apariencia, ya que utilizó una camisa celeste, un pantalón corto negro, medias altas rojas y un peinado sencillo.

Moses Martin junto a su madre Gwyneth Paltrow (Fuente: Instagram/@gwynethpaltrow)

Gracias a esa foto, en la cual miró con seriedad hacia la cámara, Moses no evitó las comparaciones con su padre. Esta no es la primera vez que sucede, ya que el 8 de abril, la actriz compartió en la plataforma antes mencionada una captura con el joven a causa de su cumpleaños número 17.

Debajo del texto que rezó: “Feliz cumpleaños 17 al chico que me llena el alma cada vez que lo miro. @mosesmartin eres el ser humano más excepcional, amable y amoroso. Nos hacés reír a todos con tus perfectas impresiones y nos inspirás con tus armonías. ¡Te adoro profundamente más de lo que puedas imaginar! Te quiero, mamá”, una seguidilla de usuarios plasmaron comentarios como “Es igual a Chris”; “Es idéntico a su papá” y “Luce como su papá con los colores de su madre”.

Apple y Moses Martin junto a Gwyneth Paltrow (Fuente: Instagram/@gwynethpaltrow)

Gwyneth y Chris tuvieron dos hijos, antes que Moses llegó Apple, que en particular se ganó la fama de ser idéntica a su madre. En reiteradas fotos que posteó la actriz en sus redes sociales, recibió un sin fin de elogios y reacciones en cuestión. A pesar de ello, la joven de 19 años guarda un lazo con su papá, ya que es amante de la música y en diferentes ocasiones cantó arriba del escenario con él, como pasó seis años atrás en donde entonó “Just A Little Bit Of Your Heart” de Ariana Grande.

Así era Chris Martin en 1998 - (Fuente: Archivo)

Gwyneth y Chris se conocieron en octubre de 2002 y en 2014 se divorciaron, a pesar de que ahora el cantante de Coldplay mantiene una relación con Dakota Johnson, los progenitores de Apple y Moses preservan una linda amistad, la cual quedó en evidencia en marzo de este 2023 cuando la actriz celebró el cumpleaños de su expareja y le dedicó unas tiernas palabras en su honor.

“Aprendí mucho de algo que era lo último que quería en este mundo. Porque yo nunca quise divorciarme. Nunca quise no estar casada con el padre de mis hijos. Pero he aprendido más sobre mí durante ese proceso de lo que nunca imaginé”, aseveró Gwyneth en el podcast Unqualified de la actriz Anna Faris en 2021. Lo cierto es que luego de aquella nostalgia, la actriz logró rehacer su vida amorosa y se casó con Brad Falchuk.

LA NACION