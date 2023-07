Benjamín Vicuña, a corazón abierto: “Para mí la soltería es extraña, pero es necesario sanar para estar a la altura”

escuchar

Desde España, donde se encuentra filmando la película El silencio de Marcos Tremmer, Benjamín Vicuña se refirió a su nominación como mejor actor protagónico por su trabajo en El primero de nosotros, pero también abrió su corazón y reveló que le cuesta mucho “entender la soltería”.

“Estoy haciendo todo lo posible para poder estar en Buenos Aires junto a mis compañeros en la entrega de los Martín Fierro, porque es muy importante para nosotros, sobre todo en este momento en el que escasea la ficción en la televisión argentina”, reveló, en diálogo con Catalina Dlugi en el ciclo radial Agarrate Catalina.

Y explicó: “Esta ficción en particular fue para mí un premio gigantesco para mí. En principio, por lo que pasó con el público a nivel empatía, que creo que tiene que ver, por un lado, con que es una historia que habla de la amistad, de cómo los esos lazos se transforman en todo lo que un ser humano puede necesitar, en una familia, en una fuente de contención y cariño. Y también porque fue una tira que se atrevió a hablar sobre la enfermedad, la finitud y la muerte. Hasta el día de hoy una cantidad de gente me sigue escribiendo a propósito de esto y por el libro que lancé sobre Blanca. Y es bonito que un tema así de sensible se pueda tocar en la televisión abierta”.

Benjamín Vicuña junto a sus hijos

Luego, la conductora hizo referencia a la reciente tapa de una revista de actualidad en la que Vicuña aparecía rodeado de todos sus hijos, en referencia al día del padre. “Te tomaron como el símbolo del papá”, observó Dlugi. Pero Vicuña se atajó: “¡Uy! Eso me da un poquito de impresión, porque no soy símbolo de nada. Es una gran responsabilidad, porque como padre, intento hacer lo que puedo, dar mi mejor expresión, con todas mis contradicciones y todos mis errores ”.

Sobre la buena relación que mantiene con las madres de sus hijos, Carolina “Pampita” Ardohain y Eugenia “La China” Suárez, Vicuña explicó: “Es una cosa de sentido común y de criterio. De todos modos, todos sabemos que el bien común es no robar y se roba igual, que la guerra lastima y hay guerra... Pero en este caso sí, tenemos un muy buen vínculo y eso es proporcional al amor que sentimos por nuestros hijos. Y la verdad es que no me gusta bajar línea, porque cada persona y cada pareja tiene su historia, pero sé que se vuelve de todos los sitios si hay cariño y si hay amor, sobre todo por los hijos. Es fundamental para el día a día, para la educación. Eso no quiere decir que no exista algún tira y afloja; hay decisiones que hay que tomar, hay días buenos y malos... Pero sí es importante tener comunicación ”.

Vicuña y las madres de sus hijos, Pampita Ardohain y la China Suárez

El actor también se refirió al momento que se volvió viral en las últimas semanas en el que, en medio de una entrevista, su hija Magnolia le pregunta si es parecida a Blanca, la primera hija de Vicuña y Ardohain, fallecida en septiembre de 2012, a los seis años. “Estaba dando una nota para un programa chileno con Martín Cárcamo, que es amigo mío y a quien le abrí las puertas de mi casa. Estábamos conversando de muchos temas y apareció Magnolia en el segundo piso y de la nada preguntó esto... Pasa que por supuesto que como persona adulta entiendo y no hay personas reemplazables ni mucho menos le voy a generar una presión a mi hija, pero sí hay una curiosidad como niña. Pasó con todos mis hijos y ahora pasa con Magnolia, que pregunta mucho qué le pasó, dónde está, por qué... Una y otra vez. Y yo he tratado con mis herramientas y con las que me dio en su momento un psicólogo de tratar de contestar lo mejor por su seguridad. Pero en esa nota quedó registrado algo que me emocionó, pero también hay un tema de naturalizar ciertas cosas que forman parte de un duelo”, explicó.

❤️ "¿O NO QUE BLANCA ES PARECIDA A MÍ?". En una entrevista con el Canal 13 de Chile, Benjamín Vicuña se mostró con sus dos hijos menores, fruto de su relación con la China Suárez. Durante la conversación, Magnolia se le acercó al oído a su papá y le preguntó si es parecida a… pic.twitter.com/1qJ1GSbLhp — LA NACION (@LANACION) June 13, 2023

“Hoy, con mis hijos, hablamos de Blanca prácticamente como si estuviera con nosotros, con una sonrisa, en la mesa de cómo le echaba ketchup a las papas, que le echaba más que Bauti... Y lo tomamos con amor y con dulzura, y eso lo voy a seguir haciendo, porque recordar con cariño y con amor, no con angustia, hace que las personas no se vayan, no mueran. Después de más de 10 años, estoy en una etapa en la que la puedo recordar desde ese lugar. Y Magnolia lo vive así, con dulzura y amor, no con nostalgia ”, aseguró.

Benjamín Vicuña y su hija Blanca

Al final de la charla, el actor reveló que espera volver a enamorarse pronto y formar una nueva pareja, pero que sus múltiples obligaciones lo mantienen muy ocupado como para emprender la búsqueda. “Estoy en una etapa de mucho trabajo; es un año muy intenso, de muchos viaje. Esta película se filma en República Dominicana, en Madrid, en Montevideo... Y luego tengo un laburo en México. Esto se complementa con mi rol de papá, que es algo que me gusta, que no es una obligación ni un deber, sino un placer. Entonces, la verdad que si bien encontrar a alguien para mí es superimportante, hoy no sé si hay espacio o lugar. Así que más que buscar, hay que ver qué pasa”.

“Tengo una vida hermosa e increíble. Lo importante es estar bien. Uno debe sanarse para estar a la altura y acompañar a la persona que uno quiera. En ese sentido, hay un trabajo que hacer. Todo va a llegar. La soltería para mí es extraña, porque me gusta conocer lugares, compartir momentos. Me cuesta entenderla . Sé que hay grandes militantes de la soltería, con el eslogan de ‘nacimos solos, morimos solos’ y todo eso, pero creo que hay que intentar ir aprendiendo y conociéndose. Y yo en estos meses he hecho el intento de conocerme un poco más y ver hacia dónde voy”, puntualizó.

LA NACION

Temas Benjamín Vicuña