MasterChef: una de las pruebas más complejas del reality, dejó afuera a María Sol

A las 22:33, Wanda Nara dio inicio a una nueva gala de MasterChef, en la que un participante se jugaba la permanencia dentro del ciclo. De ese modo, y luego de saludar a los especialistas, ingresaron los ocho cocineros amateur. Al momento de presentar cómo iba a empezar la noche, Nara anunció: “Esta semana, Daniela (Kompel), Aquiles (González Sviatschi), Rodrigo (Salcedo) y Rodolfo (Vera Calderón) deberán enfrentar una mini prueba para ver quién se salva”. A continuación, Donato de Santis agregó: “Para poder subir al balcón, se van a tener que enfrentar a una prueba muy específica, que consiste en preparar un bife en sartén, con manteca, hierbas y ajo”.

En segundo lugar, Damián Betular comentó: “Van a tener diez minutos, y en ese tiempo van a tener que preparar un bife a punto, jugoso pero no crudo”, y Germán Martitegui concluyó: “Quien logre el mejor punto y el mejor sazón, será quien se salvé de la gala de eliminación”.

Una vez finalizado el tiempo pautado, los chefs dejaron sus respectivos bifes a disposición de ser degustados por el jurado. Luego de una deliberación entre los especialistas, Donato exclamó: “Hay un resultado. La participante o el participante que se salva de la gala de eliminación es Aquiles”. Muy contento y con una sonrisa visible, ese participante subió las escaleras y se dispuso a ver muy cómodo la prueba de eliminación.

Pánico hacia los profiteroles

Con Aquiles a salvo, comenzó formalmente la gala de eliminación. Muy atentos todo a la consigna, los chefs escuchar a Martitegui, que explicó: “Llegó el momento. Creemos que ya están listos y preparados, para que vuelva uno de los grandes clásicos de MasterChef”. Dicho eso, él mostró una Croquembouche, sobre la que Betular apuntó: “Esta es una torre de profiteroles, rellenos con crema pastelera, y unidos delicadamente con un crocante caramelo”. Por último, Donato les señaló: “Hoy van a tener setenta minutos para hacer esto. Van a recibir un canasto con los ingredientes y la receta”.

Todos los participantes estaban muy nerviosos. Una torre de profiteroles es uno de los desafíos más complejos de la competencia, y ellos saben que la exigencia es mayor. Rodolfo escuchaba atentamente los consejos de Germán, Aquiles suspiraba de alivió al saber que no necesitaba hacer esa prueba, y Rodrigo no dejaba de pedirle ayuda a Betular. Esas fueron algunas de las postales que dejó la instancia de preparación, en el marco de una noche en la que primaron los nervios.

Cuando empezó la etapa de la degustación, Estefanía Herlein fue la primera en ser convocada. Luego de probar su preparación, Martitegui apuntó: “Estamos muy sorprendidos por todo lo que vemos. Los profiteroles están muy prolijos, bien cocidos, pero hay algo con la crema pastelera que está un poco dura”. Luego pasó al frente María Sol Ferrero, quien comentó las dificultades que tuvo con los profiteroles, que en su gran mayoría no estaban debidamente rellenos.

“Voy tranquilo sabiendo que están cocidos y están rellenos”, aseguró Antonio López cuando acercó su pirámide, sobre la que Donato comentó: “Te vi trabajar con entusiasmo, tenés que mejorar el caramelo, pero hay una cierta uniformidad en el semblado de este corte”.

Silvana Díaz también contentó a los especialistas, y Germán le dijo: “Me sorprendiste, la crema está bien, los profiteroles están bien cocidos, me gustó la Silvana de hoy”. Rodrigo no pudo presentar su Croquembouche en el plato que correspondía, pero eso no le impidió recibir una muy buena devolución de Betular, quien comentó: “Cuando lo comí, cerré los ojos y era un paraíso de rutas de profiteroles y arboles de Croquembouche, la pastelera está en un gran nivel de sofisticación”.

Daniela llevó su Croquembouche, pero la devolución fue negativa y Martitegui le aseguró que por su plato, ella estaba “complicada”, mientras que Rodolfo corrió una suerte similar, cuando Betular analizó: “Estoy admirado que estén cocidos porque son grandes. Algunos están rellenos y otros no, lástima que esté desparejo el tema”.

Al momento de destacar a los mejores, los chefs llamaron a Silvana, Rodrigo, Antonio y Estefanía. En la vereda opuesta, el resto de los participantes no convenció a los especialistas, y María Sol fue la eliminada de la noche.

