Quién se fue de Survivor, Expedición Robinson ayer, lunes 19 de agosto, y por qué todavía tiene chances de seguir en juego

Este lunes 19 de agosto el programa Survivor: Expedición Robinson (Telefe) tuvo su onceavo eliminado, Agustín Monzón. Sin embargo, el participante tiene una chance de salvar su carrera en el reality.

En un nuevo concejo tribal en el campamento norte, la situación se complicó tras una votación que dejó votos repartidos entre todos los participantes (excepto Inés Lucero, que recibió la inmunidad individual), donde se nombró dos veces el nombre de Agustín Monzón.

“Me lo imaginaba. Lo pude llegar a pensar y no es impactante en mi cabeza. Cuando Inés ganó la inmunidad individual, y porque yo dije que ya me sentía realizado con la experiencia. Siempre fui sincero y siempre va a convenir que esté acá alguien que quiera darlo todo. Sabían que si me iba no tendría problema”, analizó Agustín después de que Marley le preguntara si el resultado le orprendía.

Sin embargo, no todo se dio como se esperaba: el nieto de Carlos Monzón y doble de riesgo, en su camino por la selva, encontró un mensaje que indicó un cambio en toda la trayectoria del juego. Se trata de una “última chance por la unificación” en la que el doble de riesgo deberá permanecer en la denominada Isla del Muerto y consiste en un desafío en solitario por la supervivencia.

Este repechaje es un secreto para el resto de los participantes de Survivor, Expedición Robinson. Nadie sospecha que el nieto de Carlos Monzón pueda continuar en el programa, y lo cierto es que nadie tiene la certeza de que vaya a superar la prueba.

“Te despertás en la Isla del Muerto y no sabés para donde encarar, porque sentís que hay una falla en la Matrix”, completó.

Por otro lado, los participantes efectivamente eliminados de Survivor son: Braian Zárate, Manu Corona, Martín Lobo, Gabriel “Torito” Velázquez, Malvina Ramírez, Tomás Piñero, Giselle Margonari, Samanta Herdt, Julieta Clemente y Janet Duarte.

