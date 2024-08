Quién se fue de Survivor, Expedición Robinson ayer, miércoles 7 de agosto

Escuchar

Este miércoles 7 de agosto el programa Survivor: Expedición Robinson (Telefe) tuvo su octavo eliminado. En este caso, Samanta Herdt debió partir del reality.

La modelo se mostró muy emocional por su eliminación. En llanto, le dijo a sus compañeros que se sentía traicionada y desilusionada con ellos. “No me lo esperaba y me da mucha desilusión”, le dijo a Marley. Fue total su sorpresa cuando se conoció el veredicto del nuevo “consejo tribal” del campamento que se llevó a cabo este miércoles. La entrerriana recibió siete votos, mientras que Janet Duarte tuvo dos en contra y Mauro Guarnieri, solo uno.

Antes de retirarse, ella se dirigió a los participantes de su tribu, a quienes había calificado en su momento como “amigos”: “Quiero decirles que no confíen en nadie. Con cada persona que hablás te dicen otra cosa, entonces está bien, entiendo que es un juego y me arriesgué a esto. A cualquiera le puede pasar e igual me voy contenta”.

De todos modos, la joven de 27 años se mostró muy agradecida por haber participado del programa. “Fue una experiencia hermosa. Siento que tenía más para dar y soy esto que mostré, un poco inocente e ingenua porque no di lo mejor de mí. Pensé que mostrando lo que soy había podido lograr buenos lazos con todos”, declaró ante las cámaras.

La salida de Samanta afectó mucho a Martina Murillo, con quien era muy cercana. Cuando los competidores volvieron al campamento, ella se enfrentó a sus compañeros para encontrar una explicación a lo ocurrido. “Fue una decisión en equipo y no la sabía, eso me dolió. Entiendo que no me lo hayan dicho porque pensaban que se lo iba a decir”, sostuvo la rosarina ante las explicaciones que le brindaron.

En ese contexto, todos apuntaron contra Juan Pablo Goldi, quien recibió varias críticas. Él intentó convencer a la estudiante de periodismo deportivo que no tuvo nada que ver con la estrategia de sacar a Samanta. “No pude hacer nada”, agregó el cordobés que ganó la inmunidad individual otra vez. Allí Eugenia Propedo lo cruzó al remarcar que había estado presente en la conversación y él entonces aclaró que “respetó la decisión mayoritaria”. Aixa Legarreta también lo criticó “por hacerse el desentendido”.

Quiénes siguen en Survivor, Expedición Robinson

Estos son los participantes que continúan en juego en Survivor, Expedición Robinson:

Iván Chirinian

Juan Pablo Goldi

Aixa Legarreta

Juan Pablo Busilachi

Julieta Clemente

Baltasar López Barraza

Malena Kerschen

Eugenia Propedo

Fiorela Fraccaro

Martina Musillo

Martín “Colli” Collante

Janet Duarte

Agustín Pérez Bardeci

Francisco Pardo

Inés Lucero

Agustín Monzón

Mauro Guarnieri

Por otro lado, los participantes eliminados de Survivor son: Braian Zárate, Manu Corona, Martín Lobo, Gabriel “Torito” Velázquez, Malvina Ramírez, Tomás Piñero, Giselle Margonari y Samanta Herdt.

Cómo ver Survivor, expedición Robinson 2024

Este reality se transmite por Telefe de lunes a jueves a partir de las 22.30. Eso quiere decir que estará después de Escape Perfecto, el programa que conduce Iván de Pineda junto a la China Ansa. Se puede ver en vivo por televisión o mismo por streaming. En el primer caso, se puede ver por distintos servicios de cable:

Flow: canal 10 (Digital) y 1001 (HD)

Telecentro: canal 10 (Digital)

DirecTV: canal 123 (Digital) y 1123 (HD)

En el caso de Uruguay, podrán ver la transmisión en vivo por en Canal 10.

Por su parte, Streams Telefe brinda una cobertura completa en vivo por Twitch, YouTube y las redes sociales.

A su vez, Survivor, Expedición Robinson se puede seguir a través de Disney +, que suma a su catálogo cada capítulo tras su emisión por Telefe. La plataforma también ofrece Mucho más Survivor, Expedición Robinson, una versión expandida de cada capítulo.

LA NACION