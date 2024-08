Quién se fue de Survivor, Expedición Robinson este lunes 5 de agosto

Escuchar

Este lunes 5 de agosto el programa Survivor: Expedición Robinson (Telefe) tuvo su séptimo eliminado. En este caso, Giselle Margonari debió partir del reality.

La croupier de casino tuvo un momento muy emotivo al comienzo del programa, cuando se encontró con Martín Lobo, participante del campamento norte y uno los bomberos que había participado en el rescate tras la tragedia de Cromañón en 2004, de la cual Giselle es sobreviviente.

Este lunes, antes del nuevo “consejos tribal” del campamento, Mauro Guarnieri planeó la salida de Margonari y complotó contra ella, aunque luego se arrepintió de hacerlo. Ante Marley y sus compañeros, Mauro se acercó a Giselle y le susurró que la iba a votar para dejarla fuera del certamen para decirle: “Te van a votar a vos primero, porque creen que tenés un ídolo. Jugalo si lo tenés, así me voy yo”. El participante desde hace varias semanas que muestra descontento con la vida en la isla.

El ídolo es un collar con una piedra que sirve para salvarse uno o a un compañero y la participante eliminada afirmaba tenerlo. Marley, ante la insistencia, intervino y le pidió verlo. “Esto no es el ídolo de inmunidad”, explicó Marley, con el falso collar en la mano. Tras la indignación, puesto que alguno de sus compañeros posiblemente lo habría fabricado para confundirla, Giselle respondió: “Entonces, me parece que me voy”.

Luego de quedar eliminada con seis votos que le confirmaron sus pesares, la croupier de casino declaró: “Tenía muchas ganas de quedarme y jugar. Ganar el collar y dedicárselo a mi nena. Pero, por otro lado, estoy contenta porque la voy a ver”.

Quiénes siguen en Survivor, Expedición Robinson

Estos son los participantes que continúan en juego en Survivor, Expedición Robinson:

Iván Chirinian

Juan Pablo Goldi

Aixa Legarreta

Juan Pablo Busilachi

Julieta Clemente

Baltasar López Barraza

Malena Kerschen

Samanta Herdt

Eugenia Propedo

Fiorela Fraccaro

Martina Musillo

Martín “Colli” Collante

Janet Duarte

Agustín Pérez Bardeci

Francisco Pardo

Inés Lucero

Agustín Monzón

Mauro Guarnieri

Por otro lado, los participantes eliminados de Survivor son: Braian Zárate, Manu Corona, Martín Lobo, Gabriel “Torito” Velázquez, Malvina Ramírez, Tomás Piñero y Giselle Margonari.

Cómo ver Survivor, expedición Robinson 2024

Este reality se transmite por Telefe de lunes a jueves a partir de las 22.30. Eso quiere decir que estará después de Escape Perfecto, el programa que conduce Iván de Pineda junto a la China Ansa. Se puede ver en vivo por televisión o mismo por streaming. En el primer caso, se puede ver por distintos servicios de cable:

Flow: canal 10 (Digital) y 1001 (HD)

Telecentro: canal 10 (Digital)

DirecTV: canal 123 (Digital) y 1123 (HD)

En el caso de Uruguay, podrán ver la transmisión en vivo por en Canal 10.

Por su parte, Streams Telefe brinda una cobertura completa en vivo por Twitch, YouTube y las redes sociales.

A su vez, Survivor, Expedición Robinson se puede seguir a través de Disney +, que suma a su catálogo cada capítulo tras su emisión por Telefe. La plataforma también ofrece Mucho más Survivor, Expedición Robinson, una versión expandida de cada capítulo.

LA NACION