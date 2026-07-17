Quién se va de Gran Hermano este lunes, según las encuestas

La casa de Gran Hermano Generación Dorada (Telefe) vivirá una nueva eliminación el próximo lunes 20 de julio tras la conformación de una nueva placa. Esta semana, con la continuidad del voto negativo del público, ya hay apuntados como favoritos para abandonar la competencia en las encuestas que circulan en redes sociales.

Tras la eliminación de Juan Carlos “JC” López en placa positiva, la jornada del jueves dejó un total de seis nominados: Emanuel Di Gioia, Yisela “Yipio” Pintos, Sebastián Cola, Solange “Sol” Abraham, Matías Hanssen y Yanina Zilli. La particularidad fue que los últimos de los mencionados tuvieron tres votos, apenas uno más que otros cuatro participantes, por lo que la placa podría ser mucho más grande.

Juan Carlos "JC" López fue eliminado de Gran Hermano

A raíz de eso, la audiencia evidenció que está dividida para votar a quién quiere que abandone la casa, por lo que hay muchas dudas. La encuesta realizada por “Fefe” Bongiorno, en la que enfrentó a Emanuel, Sol y Yipio, reveló que sus seguidores están mayormente en contra de Di Gioia, quien sumó el 47%.

Por detrás, apareció Solange Abraham con el 26,9% de los votos, por lo que sus seguidores no están divididos para elegir a quién quiere eliminar. Luego, Yisela Pintos acumuló el 21,1% de los 21734 votos totales, donde apenas el 5% del total optó por elegir a los otros nominados.

La encuesta de Fefe Bongiorno apunta a la salida de Emanuel Captura X

A su vez, Diego Poggi utilizó su canal de difusión en Instagram para realizar su propia encuesta y los resultados dejaron dudas. En este caso, la más votada fue Sol con más de 4800 votos, mientras que Emanuel acumuló 1800. En este caso, Yipio fue la tercera más votada y apareció con 1200.

Los números de Poggi evidenciaron la salida de Sol en lugar de Emanuel Captura Instagram (@poggi)

Si estos resultados se repitieran el lunes, Gran Hermano Generación Dorada volvería a tener una definición mano a mano entre un hombre y una mujer. Casualmente, en este caso se trataría de una final entre quienes fueran compañeros en la sexta edición del reality show, es decir Gran Hermano 2011.