El tenso derecho a réplica de Sol frente a Emanuel en Gran Hermano

Este martes se vivió un momento tenso en la casa de Gran Hermano Generación Dorada. Solange Abraham, quien decidió retirarse de la competencia por la puerta giratoria, protagonizó un nuevo D.A.R (derecho a réplica) con Emanuel Di Gioia, su aliado adentro de la casa.

A pesar de la amistad, Solange se sintió traicionada por Di Gioia y aprovechó este segmento para expresar su bronca contra el participante. A través de una pantalla, la modelo no se guardó nada y apuntó: “¿Me quisiste clavar un puñal por la espalda y no pudiste?”.

El derecho a réplica de Sol con Emanuel de Gran Hermano

Sin guardarse nada, la participante eliminada apuntó sin filtros contra Emanuel, a quien acusó de traidor. “¿No bancabas que dos mujeres tengamos voz y votos y seamos líderes, cosa que vos no?“, lanzó Abraham sobre la unión que tuvo con Cinzia Francischiello.

Mientras Emanuel la contradecía todo el tiempo y la charla se tornó difícil de abordar, Solange aclaró que dentro de la casa tuvo una estrategia llamada 3D: “La primera dentro de la casa. La segunda para la gente. Y la tercera es jugar desde afuera”. En un ida y vuelta feroz, que contó con la mediación de Gran Hermano para que se entiendan las posturas de cada uno, Di Gioia soltó: "Si estoy acá es porque vos no parás de nombrarme”.

Sol fue expulsada de Gran Hermano y Cinzia entró detrás suyo

“Cuando yo me fui y te expuse frente a todos los chicos, mostré la única carta que tenés para jugar, básicamente, que es la de tirar la piedra y esconder la mano”, exclamó la mujer, quien comenzó a subir el tono y a contrariarse con su excompañero. En la última parte de la discusión, Emanuel calificó a Solange como un “holograma” por su aparición detrás de la pantalla y remató: “A vos te duele haberte ido por la giratoria, no te fuiste por la puerta grande. Gran Hermano no te dejó ni despedir. Es patético lo tuyo”.

El origen de esta discusión se dio cuando Solange, antes de retirarse por la puerta giratoria por decisión de Gran Hermano, apuntó contra su compañero por una estrategia desleal: “No confíen en Ema, que los usa para sacarles información. Y Dani, no bailes con él porque después se burla de que le apoyas la cola. Nada más”.