“Era un secreto a voces”. Apartaron a Pedro Brieger de Radio La Red por las acusaciones de acoso sexual en su contra

A raíz de las acusaciones de acoso sexual en su contra, Pedro Brieger ya no formará parte de Marca de radio—que se emite los sábados de 10 a 13 por Radio La Red AM 910—. “Yo tomé la decisión”, le confirmó Eduardo Aliverti, conductor principal del programa a LA NACIÓN.

Brieger integra, desde hace más de 15 años, el staff del programa radial encabezado por Aliverti. El conductor, acompañado por la emisora, decidió apartar al periodista y adelantó que este fin de semana se referirá al aire sobre los hechos de público conocimiento. “ Desde este próximo sábado ya no formará parte del programa ”, le confirmó Lolo Bernandez, gerente de noticias y programación de Radio La Red a LA NACIÓN.

El 23 de junio el periodista Alejandro Alfie compartió en sus redes sociales el testimonio de cinco mujeres que señalan que Brieger, especialista en temas internacionales de la señal de noticias C5N, Radio10 y La Red, las habría acosado sexualmente de diferentes maneras.

Pedro Brieger Redes

Brieger cuenta con una amplia trayectoria en los medios de comunicación. Formó parte del staff periodístico de la TV Pública entre 2004 y 2016. Actualmente es responsable de una columna de temas internacionales en No se desesperen, el ciclo que conduce Fernando Borroni en Radio10, y en Minuto uno, a cargo de Gustavo “El Gato” Sylvestre en C5N, donde trabaja desde 2016.

Ambos medios, a cargo del Grupo Indalo, habrían decidido poner en suspenso sus participaciones. Pero no emitieron ningún comunicado oficial aún. Además, Brieger dirige Nodal, un portal de noticias de América Latina y el Caribe, y se desempeña como docente universitario en la Facultad de Ciencias Sociales de la UBA. Además, el periodista es conocido por su participación activa en causas de derechos humanos y participa de distintas organizaciones de prensa internacionales.

Las mujeres que rompieron el silencio

Los hechos habrían ocurrido entre 1994 y 2019. Las supuestas víctimas son tres periodistas, una alumna de Brieger y una secretaria de la Universidad de Belgrano. Hasta el momento, ninguna de ellas radicó una denuncia ante la Justicia. Sus testimonios desencadenaron, sin embargo, otros y ya son al menos 10 las mujeres las que analizan juntas una estrategia judicial y una presentación colectiva y pública del caso.

Cecilia Guardati: “Era un secreto a voces”

Una de las acusaciones fue realizada por la periodista Cecilia Guardati, quien en 2008 se desempeñaba en la agencia Télam. Ese año, le tocó cubrir una gira por Túnez de la entonces presidenta Cristina Kirchner donde, según relata, fue acosada por Brieger. Su testimonio, para LA NACION.

—¿Qué pasó con Pedro Brieger?

—Primero llegué a Argelia junto a uno de mis jefes de Télam para cubrir la misión política de Cristina Kirchner. Ahí conocí a Brieger, que era parte de la delegación. Tomamos un té con galletitas en el hall del hotel y charlamos de temas profesionales. Al día siguiente, Brieger me escribió un mensaje de texto para decirme que no podía asistir al encuentro con la mandataria, me pidió que le compartiera el audio y me dio su número de habitación. Yo subí, con la computadora en la mano, a dejarle el audio como favor de colega. Al llegar a su habitación, veo que tenía la puerta entreabierta. Me lo encuentro a Brieger desnudo, recostado sobre el respaldo de la cama, hablándome y tapándose con una sábana, masturbándose mientras me hablaba. No recuerdo cuanto tiempo me quedé ahí ni lo que me dijo. Me fui y nunca más le volví a hablar.

—¿Lo volviste a ver?

—Al otro día ni lo saludé ni le volví a hablar. Lo evité. En ese momento no le dije nada a mi jefe, no era un contexto cómodo para hablar algo así . El 99% de la delegación eran hombres. Seguí trabajando como mecanismo de defensa. Lo bloqueé. Lo negué. Pasó el tiempo y él aparecía en todos lados. Yo veía que ganaba premios y que cada vez tenía más visibilidad y más poder. Me daba miedo dar la cara y exponerme.

Siempre supe que no estaba sola, pero no era consciente de nuestra fortaleza. Tal como relata @alejandroalfie respondí a una publicación suya sobre PB. Necesitaba que alguien investigara, que saltaran las alarmas. Hoy somos muchas las que decimos Nunca Más @aletimartinez — Cecilia Guardati (@guardaceci) June 26, 2024

—¿Cómo fue que finalmente decidiste dar tu testimonio?

—Durante la presidencia de Macri yo trabajaba en Télam e invitaron a Brieger a una mesa redonda. En ese momento ya había una comisión de género en Télam y yo les conté a mis compañeras de Internacionales lo que había vivido con él. Les dije que no lo invitaran porque era un acosador. Cada vez que lo escuchaba hablando de temas de género me parecía muy fuerte su doble discurso. Me hervía la sangre. Pero no me sentía lista para hacerlo público y les pedí confidencialidad.

—Y ahora fue el momento en que decidiste sacarlo a la luz...

—Vivo en España, pero el año pasado, mientras estaba de visita en la Argentina me lo crucé en un café en Palermo, de casualidad. Lo vi hablando con otros dos hombres extranjeros. Estuve a punto de encararlo, pero no pude. Pensé : ´Me lo hizo a mi porque lo hizo antes y lo va a seguir haciendo después´. Cuando vi que Alfie estaba tras el tema hablé con él. Y con otras de las chicas que pasaron por lo mismo. Cuando empezamos a hablar nos dimos cuenta que no sólo éramos periodistas, sino también chicas del ámbito universitario, alumnas de él de la UBA y hasta una vecina. Era un secreto a voces. Hay en él un patrón sistemático de comportamiento.

Marcela Perelman: “Lo confronté”

Marcela Perelman, es directora de investigación del Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) y profesora adjunta de la carrera de Sociología de la Universidad de Buenos Aires (UBA) y en diálogo con LA NACIÓN detalló el acoso que sufrió por parte de Brieger: “Los hechos que yo viví son similares a los que ya se conocen, fue en 2001. Había sido mi profesor y como cuentan otras mujeres lo respetaba y me había dado oportunidades de trabajo valiosas. Nos juntamos por una propuesta laboral y se transformó en una situación exhibicionista e invasiva”, reveló.

“Pocos días después lo confronté en un correo electrónico detallando que era inaceptable y abusivo lo que había ocurrido y que no me dirigiera la palabra nunca más”, apuntó Perelman. “Lo que me parece más importante ahora es que repensemos nuestras decisiones y los entornos que hicieron posible que su trabajo y su prestigio no se vieran afectados por conductas graves, reiteradas y sostenidas por décadas”, reflexionó la directora.

El mensaje de la UBA

La facultad de Ciencias Sociales de la UBA -de la cual Brieger es docente titular de la materia Sociología de Medio Oriente- emitió un comunicado por sus redes, en el que expresó el respaldo a las personas afectadas, aunque evitó mencionarlo con nombre y apellido. “Se encuentra en evaluación la situación del docente involucrado, quien, de acuerdo a la planificación académica no dictará clases en el próximo cuatrimestre en la Facultad”, señaló el comunicado de la UBA.

Agustina Kämpfer, que también es citada en la investigación de Alfie como víctima de Brieger, ya había acusado al periodista en 2010. Al aire, en el programa Un mundo perfecto: “Lo hice espontáneamente. Él había ganado un Martín Fierro y, cuando volvimos al piso, sentí el instinto de avisar: ‘¡Oigan todos, este tipo no puede ser premiado, acosa alumnas!’”, señaló la periodista en diálogo con LA NACIÓN.

Kämpfer dice haber sufrido situaciones de acoso por parte del periodista durante su etapa de estudiante en TEA (Taller Escuela Agencia), en la sede porteña de Lavalle y Junín.

“Muchas mujeres a las que les había pasado algo similar, que nunca habían hablado del tema por temor a la segregación, estaban mirando y supieron que no habían sido las únicas que habían vivido situaciones horribles con él. Nunca dejé pese a todos los años que pasaron-, de sentir angustia cuando me acuerdo de esos episodios traumáticos y repugnantes que padecí en sus clases”, insiste.

LA NACIÓN intentó comunicarse con Pedro Brieger, pero al cierre de esta edición no obtuvo respuesta del periodista.

Con la colaboración de Agustina Surballe Muller