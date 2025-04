La China Suárez se bajó de un proyecto laboral y habló de amenazas: “Siento no poder ir”

En medio de su gran momento personal junto a Mauro Icardi, esta semana María Eugenia ‘La China’ Suárez vivió una compleja situación a nivel laboral. La actriz tenía pautado reunirse con la cantante israelí Noa Kirel el próximo 14 de abril en Tel Aviv. Sin embargo, el martes informó que se bajaba del proyecto. Luego se supo que esta decisión tuvo que ver con que tanto ella como su novio y sus hijos recibieron amenazas.

Hace unos pocos días la China Suárez confirmó que viajaría a Israel para presentarse en el show de Noa Kirel (Foto: Captura de video / Instagram @noakirel)

Hace unos días, a través de una comunicación por videollamada, Suárez y Kirel anunciaron que el 14 de abril se reunirían en el Parque Yarkon de Tel Aviv. Sin embargo, el martes Eugenia anunció que no viajaría a Israel para presentarse en el concierto para el cual la convocaron. Compartió una captura de pantalla de una llamada de WhatsApp con Noa y escribió en inglés. “Noa, siento mucho no poder ir esta vez. Agradezco mucho tu invitación y estoy segura de que el espectáculo será increíble. Nos vemos pronto en Argentina”, escribió la actriz junto al emoji de un corazón rojo.

La China Suárez anunció que no viajará a Israel para participar del show de la cantante Noa Kirel (Foto: Instagram @sangrejaponesa)

Si bien no detalló los motivos por los cuales se bajó del proyecto, luego fue Noa Kirel, que actualmente se encuentra en Buenos Aires grabando la serie Noa con Gastón Dalmau, Agustín Bernasconi y Carolina Domenech, quien, a través de un video que subió a sus historias de Instagram, explicó lo que sucedió. “Eugenia se comunicó conmigo ayer y me contó que, a raíz de su participación en mi show, en nuestro video estaba recibiendo amenazas contra su vida, la de sus hijos (Rufina, Magnolia y Amancio) y la de su pareja (Mauro Icardi)“, explicó la artista en hebreo.

“Para quienes no lo saben, su pareja es futbolista y vive en Turquía. Así que se trata de amenazas verdaderamente aterradoras, y ella está muy asustada”, sostuvo la cantante. En este sentido, dijo que se sentía muy apenada, puesto que estaba muy entusiasmada con que La China fuera a Israel, puesto que también sabía lo que significaba para los fans. Cabe remarcar que la modelo visitó varias veces dicho país mientras actuaba en Casi Ángeles, puesto que las producciones de Cris Morena siempre generaron un impacto muy fuerte allí.

El video que subió Noa Kirel, luego de que la China Suárez se bajara de su show

“Me lo tomé muy en serio, pero realmente no estoy enojada porque de alguna manera puedo entender, y desafortunadamente en el último año y medio, cosas así también sucedieron, cosas que son más políticas. Me entristece y me frustra”, expresó Kirel, pero afirmó que el show seguía en pie e iba a seguir trabajando para bridarle la mejor experiencia posible a sus fans.

Acto seguido, la cantante israelí compartió un mensaje en español que decía: “La verdad es que hoy no es fácil ser israelí. Yo quería que la música nos uniera y me da lástima que cedió a las amenazas. Pero igual sigo teniendo amor y respeto por Eugenia”.

El mensaje en español que publicó la artista israelí luego de que la China Suárez se bajara de su show (Foto: Instagram @noakirel)

Por su parte, Yanina Latorre abordó el tema en su programa Sálvese quien pueda (América). Comentó que Eugenia firmó contrato para participar del show de Kirel, a quien definió como la “Tini israelí” y dijo: “Hicieron un vivo, lo presentaron, salieron las entradas a la venta, la chica tenía todos los shows vendidos y hoy la China se bajó”.

Yanina Latorre hablo del trabajo del que se bajo la China Suarez

“Dice que tiene miedo de ir a Israel y que después no la dejen entrar a Estambul, que es donde va a vivir el novio por el fútbol. Se ve que solo le importa el fútbol. Yo me puse a averiguar; es verdad que Israel está en guerra, pero ¿puede pasarte algo si entrás a Israel y después vas a Estambul? Nada", lanzó Latorre. “Cualquiera que va a Israel puede entrar a cualquier país del mundo. Ella lo usó como excusa”, cerró y calificó a Suárez como “irresponsable” por la forma en la que se comportó con sus proyectos laborales.