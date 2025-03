De la incorporación de Cholo Gómez Castañón a Radio Rivadavia y los 40 años de La venganza será terrible a lo nuevo de Marcela Tauro

En medio de un contexto dinámico estos días, la radio y la televisión argentina presentan grillas renovadas y algunas sorpresas. Una de las grandes revelaciones de la programación de abril en la AM viene de la mano de Oscar “Cholo” Gómez Castañón: el periodista anunció que se despide de Radio Nacional y que estrenará un nuevo programa en Radio Rivadavia.

Por otro lado, hay grandes expectativas por el reencuentro de los integrantes de La venganza será terrible con motivo de su aniversario número 40 y, en la televisión, por el lanzamiento de un nuevo programa conducido por Marcela Tauro.

Cholo Gómez Castañón: “Prefiero ser más pobre pero dar lo mejor”

Cholo Gómez Castañón desembarcará en AM 630 con Desde el alma el 31 de marzo y acompañará a los oyentes de la emisora de lunes a viernes, de 21 a 23. Los columnistas del programa serán Alejandro Rodríguez Bodart y Jorge Marinelli, mientras que la locución estará a cargo de Amanda Pizarro.

Entusiasmado con el nuevo proyecto, el reconocido conductor conversó con LA NACIÓN sobre su salida de Radio Nacional, tras 10 años en aquella emisora: “Me fui porque no puedo poner todo de mí en cada lugar. En la radio no es que llego y digo: ‘Hola, cómo estás’. Hay que pensar, elaborar una idea, reflexionar sobre lo que uno hizo. Por muchas cuestiones le tengo mucho respeto a la radio y a los espacios. Podría sumar algún complemento, grabar algo una vez por semana de televisión, pero ir todos los días corriendo a las dos radios le iba a bajar la calidad a todo . Al menos en mi caso. Habrá gente superpoderosa que lo hace. Además, el nuevo programa finaliza a las 23, termino cenando tarde y haciendo vida de un hombre de teatro. No iba a poder levantarme a las 6 para hacer el otro programa. Prefiero ser un poquito más pobre y dar de lo poco que tengo, lo mejor”, detalló el periodista, de 68 años.

Gómez Castañón comenzará un nuevo programa llamado Desde el alma en Radio Rivadavia, de lunes a viernes, de 21 a 23

“Tuve una gran experiencia en Radio Nacional, aunque creo que se podría aprovechar muchísimo mejor porque tiene llegada en radios AM y FM en cada lugar del país. Tendría que ser realmente una radio pública al estilo BBC, con información, entretenimiento y cultura. Sin grieta: que no sea trabajar para unos o para otros. Debería estar al margen de eso. Debería ser una radio de servicio para todo el país. Está subutilizada. Creo que debería ser una radio para unir y para cubrir cosas en las 50 emisoras que tiene”, agregó sobre su larga experiencia en Radio Nacional.

Sobre su incorporación a Radio Rivadavia, destacó: “Es como cuando a un futbolista lo llama el Manchester, el Barça o el Real Madrid. Es la radio más importante de la era moderna. Una radio que es escuela y que está en un momento de renacimiento. La política y la economía se tratan muy intensamente con mucho rigor. Los más grandes de la radio salieron de Rivadavia. S e respira radio en los pasillos, una energía muy potente que no vivía desde Continental”.

Oscar Gómez Castañón: "Es un sueño cumplido"

Gómez Castañón se siente a gusto con la energía propia que propone su nuevo programa nocturno: “Me toca un horario en el que se aquietan los ánimos: uno está más predispuesto a sentir la música y los entrevistados más dispuestos a abrirse. Estaré con un equipo de gente muy emprendedora que va para adelante. Una radio que tiene hambre de ser número uno y que viene creciendo en audiencia en manera muy arrolladora. Es un sueño cumplido”, reflexionó Gómez Castañón en diálogo con este medio.

La venganza será terrible celebra sus 40 años en Radio Splendid

“Vamos a hacerle el cumpleañitos de 40 a La venganza” dispara Patricio Barton, entusiasmado, en diálogo con LA NACIÓN. “Yo a La venganza será terrible la llamo la nave insignia de la radiofonía argentina. Es mucho más que un programa de radio. Es radio, pero también está en Youtube con cortes que hacen los oyentes, por streaming y en teatros por todo el país.

Patricio Barton : "Vamos a festejarle el cumpleaños al que yo creo que es el programa con mayor continuidad y más antiguo de la radio" GENTILEZA PATRICIO BARTON

El jueves 3 de abril en Qué importa, el programa que Barton conduce de 17 a 19 por Radio Splendid, se van a juntar los integrantes actuales y los históricos del icónico programa de humor, teatro, música y reflexión. “Van a estar Gabriel Schultz -que ya es parte del programa-, Alejandro Dolina, Gillespi, Guillermo Stronati, Coco Sily y Gabriel Rolón”, le confirma Barton a este medio.

“La idea es juntarnos y hacer atracción de la improvisación, como fue siempre en La venganza. Lo único programado es que vamos a tener una torta que diga 40 años. Será un encuentro, una tertulia, una celebración con la novedad de que vamos a estar todos juntos por primera vez”, agrega el periodista.

Marcela Tauro estará al frente de Infama

Con altas expectativas, Marcela Tauro se prepara para conducir una nueva edición de Infama en América TV. “Paso por todas las sensaciones: ¡Alegría, miedo, entusiasmo y ansiedad! ”, reveló la periodista en diálogo con LA NACIÓN. Si bien el lanzamiento estaba estipulado para el sábado 12 de abril, según pudo saber este medio, aún no está lista la escenografía ni están definidos el horario ni la fecha de estreno. Por lo pronto, están confirmadas como parte del equipo Laura Ubfal y Karina Iavícoli.

Lupe Torres Por