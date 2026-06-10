Daniel Tognetti se despidió de la AM 530 tras siete años al aire

El viernes pasado marcó el final de una etapa en la segunda mañana de AM 530 Somos Radio. Tras siete años de permanencia en la emisora de las Madres de Plaza de Mayo, el periodista Daniel Tognetti le puso fin a su histórico ciclo Siempre es hoy, un formato que conducía de lunes a viernes de 10 a 12 (y que previamente, entre 2015 y 2019, había formado parte de la grilla de Radio Del Plata).

Según aclaró el propio conductor, su salida responde estrictamente a un cierre de ciclo personal y, por el momento, no tiene previsto regresar a la radiofonía ni sumarse a la televisión tradicional. El futuro de Tognetti en los medios estaría orientado, más adelante, a su propio canal de streaming.

Tras la última emisión, la emisora le dedicó un afectuoso mensaje de despedida en sus redes sociales: “Daniel querido: la AM 530 es tu casa y sus puertas siempre estarán abiertas para vos. Compartir estos años con alguien de tu calidad humana y profesional fue un privilegio. Gracias por el desafío de cada mañana, por tu convicción, y por ese espíritu crítico y creativo que siempre elevó la vara de lo posible. Siempre es hoy ya es un clásico, y su equipo dejó una huella imborrable. Sabemos que tu camino y el de la AM 530, la radio de las Madres, volverán a cruzarse.”

Mientras la dirección de la emisora termina de definir la nueva programación oficial para la franja de 10 a 12, el espacio quedó cubierto temporalmente por Transición Ordenada, un ciclo de emergencia conducido por Eduardo Fabregat junto a parte del equipo que acompañaba a Tognetti.

Sin embargo, en los pasillos de la radio ya suenan con fuerza dos alternativas para la grilla definitiva: la posibilidad de que tanto Roberto Caballero (actualmente de 8 a 10) como Cynthia García (a cargo del segmento de 12 a 14) extiendan sus respectivos programas una hora más para cubrir el bache de la segunda mañana.

La emblemática radio de Rosario LT3 retransmite radio Rivadavia

La histórica emisora LT3 AM 680 de Rosario, considerada la primera radio del interior del país, atraviesa un momento crítico y un giro drástico en su identidad. A partir de esta semana, el grupo empresarial Alpha Media -controlador de la emisora desde julio de 2022- decidió levantar gran parte de la producción local para reemplazarla por contenidos generados por Radio Rivadavia desde Buenos Aires. Una estrategia similar a la que implementó hace casi un año con la FM de LT3 FM Play 102.7, que actualmente replica toda la programación de Rock & Pop, FM que también es parte de Alpha Media.

El nuevo esquema de la grilla se aplica entre las 10 y las 18. Con esta medida, la señal rosarina pasó a retransmitir en dúplex la programación de la AM 630 durante la franja central del día. De 10 a 12, se emiten las dos últimas horas del ciclo de Nelson Castro (cuyo programa original va de 9 a 12); de 12 a 15, se realiza la transmisión completa del programa de Cristina Pérez; de 15 a 17 se emite el programa completo de Jonatan Viale; y de 17 a 18, la primera hora del ciclo de Baby Etchecopar (que se emite originalmente de 17 a 20).

En medio de este recorte a la producción regional, el único espacio local que logrará resistir en la grilla matutina de la radio cerealista es La Barra de Casal. El histórico ciclo conducido por Marcelo Casal se mantendrá al aire en su horario habitual de 7 a 10, sirviendo como el último bastión de actualidad rosarina antes del bloque porteño.

LT3 Radio Cerealista es un emblema de la radiodifusión argentina. Este cambio de rumbo, a casi cuatro años de haber sido adquirida por el conglomerado multimedia de Alpha Media, marca un duro precedente para el federalismo y la producción de contenidos en el interior del país.

Micrófono. Estudio de radio Shutterstock

Radio Horizonte 101.9 fuera del aire

Desde hace varios días, la histórica emisora FM Horizonte 101.9 interrumpió su transmisión de aire, quedando disponible únicamente a través de la plataforma web de Perfil. Cabe recordar que, desde 2023, la gestión operativa de la radio está a cargo de Grupo Perfil.

Ante las reiteradas consultas y reclamos de la audiencia por la falta de señal en la frecuencia 101.9 MHz -interrumpida desde el pasado 25 de mayo-, los propietarios de la marca Horizonte emitieron una aclaración pública. En ella, informaron a sus oyentes y seguidores que esta anomalía responde estrictamente a un inconveniente técnico ajeno a su gestión. Según precisaron, la responsabilidad operativa, el mantenimiento y la puesta en el aire de la frecuencia corresponden en su totalidad a Editorial Perfil.

A través de un comunicado en sus redes sociales, manifestaron su profundo deseo de regresar al dial lo antes posible. En ese sentido, aseguraron estar en constante comunicación con las autoridades de Perfil para que subsanen el problema a la brevedad.

FM Horizonte nació el 14 de agosto de 1986 de la mano de Fernando Marín, en una época donde la Frecuencia Modulada vivía un proceso de renovación y fuerte crecimiento tras el regreso de la democracia. En sus comienzos fue conocida como FM Mundo (por ser la FM de Radio El Mundo AM 1070) y operaba desde el emblemático edificio de Radio Nacional, en Maipú 555.

A comienzos de 1990, la emisora pasó a manos de Amalia Lacroze de Fortabat. Sin embargo, en febrero de 2001, tras casi 15 años de éxito ininterrumpido, la radio abandonó su frecuencia original, dejando un vacío marcado por la nostalgia de sus seguidores.

El esperado regreso se concretó el 14 de agosto de 2015 a través de su plataforma web (horizonte.fm), con el objetivo de reencontrarse con su audiencia y revivir “la música del mundo” y el estilo único que la consagró como la FM número uno de la Argentina en la década de los 80. Su posterior desembarco en la 101.9 marcó el retorno al aire, el cual hoy se busca normalizar.