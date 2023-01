Ernesto Tenembaum cruzó a Alberto Fernández por el conflicto con Horacio Rodríguez Larreta por la coparticipación: “Se la diste a Kicillof”

escuchar

Ernesto Tenembaum salió a cruzar a Alberto Fernández después de que el presidente dijera, durante un acto en la ciudad de Posadas, que la Ciudad de Buenos Aires debía “dejar de lado la opulencia”, en relación al conflicto por el dinero de la coparticipación y la medida cautelar de la Corte Suprema de Justicia que obliga al Ejecutivo nacional a devolver los fondos al gobierno porteño.

El periodista criticó que el mandatario, quien volvió a autodenominarse como “el más federal de los porteños y el más porteño de los federales”, le quite dinero “al distrito más rico de la oposición para dárselo al distrito más importante del oficialismo”, y afirmó: “La plata se la diste a Kicillof”, es decir, al gobernador kirchnerista de la provincia de Buenos Aires.

Este miércoles en Misiones, el presidente dijo: “Me acabo de dar cuenta de que soy el primer presidente de la democracia, de los 40 años, que nació en la Ciudad. El primer presidente porteño. Y tengo el orgullo de decir que soy el más federal de los porteños y el más preocupado por el interior; y me peleo mucho con mi ciudad para que deje de lado su opulencia y sea parte de una mejor distribución de la riqueza en la Argentina”, sostuvo.

Las manifestaciones del Presidente fueron en sintonía con la reunión de gobernadores que lo respaldaron en su arremetida contra la Corte Suprema de Justicia, con un pedido de juicio político para sus cuatro miembros, después de que el máximo tribunal obligara al gobierno nacional a devolverle a la administración de Horacio Rodríguez Larreta los fondos de coparticipación que el presidente le sacó a mediados del año 2020.

En este sentido, el conductor de Radio con Vos consideró que, si bien está de acuerdo con la idea de que algunos distritos son más opulentos que otros, como las provincias de “Neuquén y Santa Cruz gracias a las regalías petroleras”, lo que no puede pasar es que, “un día, porque se le ocurre a un presidente, le saque plata al distrito más rico de la oposición para dárselo al distrito más importante del oficialismo”.

Siguiendo este razonamiento, Tenembaum repasó las visitas del Presidente al interior del país y dijo que, entonces, “no estás discutiendo ‘Ciudad versus Interior’, lo que estás haciendo es otra cosa que la revestís de ese discurso”.

“De hecho, cuando el Presidente va a la provincia de Misiones o a Santiago del Estero y dice ‘acá falta de todo’, ¿y porque no le diste la plata? ¿Por qué se la diste a la provincia de Buenos Aires? ¿Por qué no le diste la plata a Jujuy que está Gerardo Morales? No, no, la plata se la diste a (Axel) Kicillof”, criticó Tenembaum.

“En muchos políticos y en el Presidente en particular hay un discurso que defiende algunos valores, pero que no tiene nada que ver con los hechos que él produce”, subrayó el periodista. Y agregó: “Entonces, lo reviste de algo simpático, y puede que esto le dé algunos votos porque es ‘el abanderado del interior contra la ciudad de Buenos Aires’”.

“Y cuando dice que es ‘el más federal de los porteños y el más porteño de los federales’... podés quedar bien con todo el mundo, o podés quedar mal con todo el mundo”, finalizó.

