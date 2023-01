El gesto de los acusados del crimen de Fernando Báez Sosa que llamó la atención de Mariana Arias: “Absolutamente conmocionante”

escuchar

La actitud de los ocho jóvenes acusados de haber asesinado a golpes a Fernando Báez Sosa la madrugada del 18 de enero de 2020 a la salida de un boliche en Villa Gesell llamó la atención de los asistentes al juicio oral que se lleva adelante en Dolores, en especial de la mamá de Fernando, Graciela Sosa, quien sintió que los implicados “no estaban arrepentidos”.

“No puedo creer que chicos de la edad de Fer hayan hecho eso. Me incomodó mucho cuando me miraron y no bajaron la mirada. Sentí, como madre, que no estaban arrepentidos por mirarme de esa manera”, contó la mamá después de haber declarado.

Para Mariana Arias, que sigue en vivo el juicio con el reporte de enviados especiales desde la pantalla de LN+, los acusados del asesinato del joven de 19 años –Máximo Thomsen, Ciro, Lucas y Luciano Pertossi, Matías Benicelli, Enzo Comelli, Blas Cinalli y Ayrton Viollaz–, “no han dado muestras de arrepentimiento”.

El gesto de los acusados del crimen de Fernando Báez Sosa que llamó la atención de Mariana Arias

“No dan muestra de arrepentimiento y desafían con su mirada a algunos de los testigos que estuvieron en el lugar y vieron todo lo que sucedía”, dijo Arias durante el pase del noticiero 8.30 AM con el programa Buen día Nación, que conduce en reemplazo de Luis Novaresio. Y agregó: “Los testigos que finalmente tuvieron que pararse para declarar, pudieron ver a los acusados frente a frente, y ellos los desafiaron, de alguna manera. Debe ser para ellos absolutamente conmocionante”.

Graciela Sosa durante el primer dia del juicio por el crímen de su hijo Fernando Baez Sosa Alejandro Guyot

Pablo Ventura: “¡Dios, qué bronca! Si me nombró alguno fue Pertossi”

Durante la tercera audiencia del juicio por el crimen de Fernando Báez Sosa, el primer testigo en ser llamado a la sala fue Pablo Ventura, el joven que fue cobarde y falsamente incriminado por los imputados como el autor del crimen. Ventura dijo que había tenido problemas en un boliche con Lucas Pertossi, uno de los presuntos asesinos. “Nos miramos mal. Me enteré de que él habló mal de mí”, aseguró. Respecto del resto, dijo: “Varias veces a la salida del boliche los he visto pelear en grupo (a los acusados). Siempre en mayoría”.

En su declaración, Ventura afirmó desconocer quién lo nombró ante la Policía, acusándolo de ser el autor del asesinato de Fernando, y habló sobre cómo su detención afectó su vida: “No puedo salir tranquilo a la calle, perdí la privacidad”.

El remero Pablo Ventura, incriminado falsamente en las primeras horas de la investigación del crimen de Fernando Baéz Sosa Diego Izquierdo / Télam

“¿Alguien [de los acusados] se comunicó con vos para darte alguna explicación?”, le consultó Fernando Burlando, abogado de la familia Báez Sosa. “No, jamás”, respondió el joven. “¿Qué concepto te merecen los acusados?”, fue la última pregunta del abogado. “Me parece cualquier cosa lo que hicieron”, respondió Ventura.

LA NACION