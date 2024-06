Luego de 73 años al aire se levantó de Radio Nacional el ciclo Las dos carátulas; “no hay presupuesto”

Escuchar

Cuenta la historia que el ciclo Las dos carátulas debutó por la ex LRA Radio del Estado, hoy Radio Nacional, el 9 de julio de 1950 . Durante 73 años, ofreció títulos clásicos de la dramaturgia universal y nacional. “Las dos carátulas es teatro en radio. Abordamos desde las tragedias griegas y el drama, al grotesco, vodevil y la comedia urbana. La gente es muy fiel y sigue cada obra con mucha atención porque, además, desde la radio recuerda lo que vio en el teatro alguna vez”, reconocía la actriz y directora del ciclo, Nora Massi, quien fue una famosa intérprete de telenovelas durante los años 70 y 80, en una nota publicada hace cuatro años. Pasaron por allí intérpretes como Alfredo Alcón, Luis Medina Castro, Carlos Carella, Lydia Lamaison, Perla Santalla, Eva Franco, Ernesto Bianco, Norma Aleandro, María Rosa Gallo, Osvaldo Bonet, Claudia Lapacó o Guillermo Bredeston, entre una larga lista plagada de figuras. A lo largo de los años, el programa recibió galardones locales y también obtuvo el reconocimiento de la BBC, de Londres; y el Premio Ondas, de España. Pero esta historia de tantas páginas llegó a su fin. Héctor Cavallero, el actual director de Radio Nacional, apuntó a un motivo que suele escucharse en estos tiempos: “ Es por un tema presupuestario, no tengo la plata para sostener un proyecto de este tipo -señaló, en comunicación telefónica con LA NACION-. Había que pagar a actores, el estudios, el auditorio y a Argentores por la utilización de las obras. Yo tengo que cuidar el dinero porque es plata de la gente, plata de los impuestos”.

La sospecha del levantamiento del ciclo ya había despertado el rechazo de la Asociación Argentina de Actores. La entidad había hecho un llamamiento apostando a la continuidad en Radio Nacional del programa “por el gran aporte cultural que brinda a millones de fieles oyentes de Argentina y del mundo”. A fin del mes pasado, habían mantenido una reunión con Cavallero en busca de una solución. “Ojalá podamos defender y conservar símbolos (como lo es Las dos carátulas) que reflejan fuera de toda contingencia política, la historia de nuestra cultura”, apuntaron en un comunicado.

Con la noticia confirmada, Argentores hizo público su rechazo. “Este 9 de julio, Las dos carátulas, dirigido por Nora Massi cumpliría 74 años ininterrumpidos en el aire, algo impensado para cualquier programa radiofónico, honor que comparte con su par de la BBC de Londres. Por disposición de las autoridades, un programa que no tiene igual en nuestro país ni en América deja de transmitirse, decisión que ni los responsables más oscuros de las dictaduras de nuestra historia se atrevieron a tomar. La radio y el teatro están de luto, la cultura se rompe en pedazos en manos de quienes creen que gobernar es arrasar con todo lo que la humanidad tiene de humano. Las dos carátulas, las dos máscaras de la tragedia y la comedia, se han convertido a causa de una orden inexplicable, en dos rostros lacrimosos sin posibilidad de risa”, reaccionó la junta directiva de Argentores, la Sociedad General de Autores de la Argentina, en un comunicado.

Hector Cavallero, en comunicación con LA NACION, señaló que el levantamiento del histórico ciclo responde a cuestiones presupuestarias Alejandro Guyot

Lo concreto es que los domingos, a las 22, Las dos carátulas ya no se escucha sintonizando la AM 870. En esa franja horaria se emite el programa Fútbol pasión nacional, que se inicia a las 14 y que abarca la cobertura de distintos partidos. A juzgar por los hechos, el fútbol pudo más que un programa histórico que ofició siempre de puente entre el teatro y la radio. Quien tomó la decisión fue la misma persona que, en otro momento, trajo a diversas figuras internacionales de la música como a Michael Jackson, Gloria Gaynor, Luciano Pavarotti o Luis Miguel; pero que también fue el productor de obras de teatro como The Rocky Horror Show o La Señorita de Tacna, con Norma Aleandro; y quien hasta antes de asumir la dirección de Radio Nacional, en febrero, era el director de la Licenciatura en Artes Escénicas de la UADE.

El año pasado, el ciclo "Las dos carátulas" festejó sus 73 años al aire en el Centro Cultural Kirchner Radio Nacional

Más allá de las tensiones quedespierta el levantamiento del ciclo, Héctor Cavallero está convencido de los pasos que está dando como director de la emisora estatal. “Me parece que vale la pena lo que estamos haciendo. Las dificultades están siempre, porque estaban vigente convenios muy viejos, de cuando nos existía el tipo de tecnología actual. Estamos haciendo un buen trabajo, que está dando resultados. La gente está contenta y lo concreto es que en Radio Nacional ya no hay políticos, somos todos profesionales”, apunta quien se apartó de sus responsabilidades en la UADE como hombre de teatro para dedicarse de lleno a la conducción de la radio, el territorio menos explorado de un empresario y productor de grandes recitales internacionales, películas y obras de teatro, que hasta organizó el Festival de Cosquín.