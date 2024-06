Polémica entre el director de Radio Nacional y la creadora de Las dos carátulas: “Los últimos seis meses midió cero de audiencia”

Escuchar

Pocos días antes de la gran fiesta de la radio, con la entrega de una nueva edición de los Premios Martín Fierro, se conoció la noticia del levantamiento del histórico radioteatro Las dos carátulas que, desde hace 73 años, se emitía por Radio Nacional. Desde febrero, quien dirige la emisora estatal es el productor y empresario de espectáculos Héctor Cavallero.

Nora Massi en una de las ediciones de Las dos carátulas, en Radio Nacional Fabian Marelli - Archivo

Cavallero había explicado a LA NACION el levantamiento de Las dos carátulas, que dirigía Nora Massi, en los siguientes términos: “Es por un tema presupuestario. No tengo la plata para sostener un proyecto de este tipo. Había que pagar a actores, el estudio, el auditorio y a Argentores por la utilización de las obras. Yo tengo que cuidar el dinero porque es plata de la gente, plata de los impuestos”-

En la cuenta de Instagram de Nora Massi, la gestora del ciclo replicó la nota de este diario y le puso números a la inversión artística de cada programa: 280.000 pesos. A las repercusiones que generó la nota en la cuenta de Massi se sumó el mismo Cavallero, reafirmando las razones de su decisión. En respuesta a un comentario, el directivo fue más allá. Remarcó que la medida también tenía que ver con la falta de audiencia del ciclo que se emitía los domingos a la noche, franja horaria que actualmente Radio Nacional destina al fútbol.

“Usted está faltando a la verdad -le respondió la actriz Alejandra Lafer, integrante del ciclo-. En primer lugar, la falta de audiencia se debió a que le dieron prioridad, como de costumbre, al fútbol, sacando a Las dos carátulas de su habitual día y horario, sacándolo al aire a cualquier hora sin que su gran audiencia pudiera saber a qué hora lo habían puesto. En segundo lugar, las figuras siempre estuvieron presentes y grabaron hasta el último programa de la temporada 2023. Y en tercer y último lugar, nada tiene que ver la parte técnica con los actores (...). Es muy lamentable que usted no se haya puesto al tanto del verdadero costo del programa y, lamentable, también que diga que no aportaba nada a nuestra cultura”.

“Sería muy importante culturalmente si el programa lo viera alguien –le respondió el director de la emisora al comentario de la artista–. Los últimos seis meses en el aire la medición dio cero audiencia. No han podido revertirlo desde que las grandes figuras no participan. Sirve solo para producir un enorme gasto sin ningún retorno cultural. Dejemos de defender cultura donde no la hay y, mucho menos, cuando los argentinos tenemos que solventar el costo”.

Héctor Cavallero ocupó un rol determinante en la presentación en nuestro país de grandes figuras de la música internacional, en la producción de películas que marcaron una época y, también, en lo que hace a la actividad teatral. De hecho, produjo obras de teatro claves del circuito porteño, estuvo a cargo del teatro Blanca Podestá (actual Multiteatro Comafi) entre 1979 y 1983, y dirigió la Licenciatura en Artes Escénicas, de la UADE, hasta ponerse el traje de funcionario de un organismo estatal

Las dos carátulas debutó por la ex LRA Radio del Estado, hoy Radio Nacional, el 9 de julio de 1950. Durante todo este tiempo, ofreció títulos clásicos de la dramaturgia universal y nacional. “Las dos carátulas es teatro en radio. Abordamos desde las tragedias griegas y el drama, al grotesco, vodevil y la comedia urbana. La gente es muy fiel y sigue cada obra con mucha atención porque, además, desde la radio recuerda lo que vio en el teatro alguna vez”, reconoció Nora Massi, en una nota publicada hace cuatro años cuando el ciclo celebró sus siete décadas de vida.

Pasaron por allí intérpretes como Alfredo Alcón, Luis Medina Castro, Carlos Carella, Lydia Lamaison, Perla Santalla, Eva Franco, Ernesto Bianco, Norma Aleandro, María Rosa Gallo, Osvaldo Bonet, Claudia Lapacó o Guillermo Bredeston, entre una larga lista plagada de figuras. A lo largo de los años, el programa recibió galardones locales y también obtuvo el reconocimiento de la BBC, de Londres y el Premio Ondas, de España.

Emisión especial de Las dos carátulas en la celebración la temporada pasada cuando festejó sus 73 años de vida en el CCK Radio Nacional

Cuando hace unos días corrió el rumor del levantamiento del ciclo, la Asociación Argentina de Actores emitió un comunicado en el cual expresó su deseo de poder “defender y conservar símbolos (como lo es Las dos carátulas) que reflejan fuera de toda contingencia política, la historia de nuestra cultura”. Con la noticia confirmada, Argentores, por su parte, afirmó: “La radio y el teatro están de luto, la cultura se rompe en pedazos en manos de quienes creen que gobernar es arrasar con todo lo que la humanidad tiene de humano”.