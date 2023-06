Radio: Mitre y La Red mantienen su liderazgo entre las AM, seguidas por Rivadavia que subió gracias a la llegada de Marcelo Longobardi

escuchar

Se conocieron las mediciones de las radios del trimestre marzo-abril-mayo. De ese rating de audiencia (share, en las radios), surge que Mitre AM 790 continúa liderando entre las AM en la Argentina. La Red AM 910 y Rivadavia AM 630 completan el podio en la misma frecuencia, seguidas por Radio 10 AM 710, La AM 750 y Continental 590.

En el trimestre marzo-abril-mayo, Mitre continuó liderando el rubro de las AM en la franja de lunes a domingo, según los números reflejados por Kantar Ibope Media, a los que LA NACIÓN tuvo acceso. La AM del Grupo Clarín terminó el trimestre con un 36,19 por ciento de share, mientras que la AM del Grupo América La Red se mantuvo en el segundo lugar con un share de 14,64 por ciento. En tanto, Rivadavia que pertenece a Alpha Media de Marcelo Figoli, regresó al podio con 13,02 por ciento, y Radio 10 de Indalo Media -Cristóbal López y Fabián de Sousa- quedó en el cuarto lugar con 12,43. La AM750, del Grupo Octubre, del sindicalista Víctor Santa María, se ubicó en la quinta posición con 5,54 y, Radio Continental, de Carlos Rosales, se ubicó sexta, con 5,15 por ciento del share.

Eduardo Feinmann Instagram: @eduardofeinmann

En la primera mañana -de 6 a 10-, Eduardo Feinmann y su Alguien tiene que decirlo -ciclo que emigró de Rivadavia a Mitre en 2022-, lideró con un share de 42,39 por ciento. Marcelo Longobardi, que desde el 27 de marzo está al frente de Esta Mañana en el mismo horario en Radio Rivadavia ocupó el segundo lugar con 13,80 por ciento y, Gustavo Sylvestre en Radio 10 se ubicó tercero, con 13,49 por ciento. Cabe señalar que en ese segmentó La Red alcanzó un 9,41 por ciento con #Vilouta910, con Paulo Vilouta, y La 750 AM con La García, con la conducción de Cynthia García, de 6 a 9, rindió un 5,21 por ciento.

Jorge Lanata Gentileza radio Mitre

En la segunda mañana, Lanata sin filtro, de 10 a 14, en Radio Mitre lideró con un share de 39,82 por ciento. En La Red, Gustavo López, de 10 a 14, mantuvo el segundo lugar con el 13,99 por ciento, y Radio Rivadavia que en esa franja comparte programas, una parte de Marcelo Longobardi, otra de Jonatan Viale, de 10 a 12, y Ángel Baby Etchecopar, sumó con 13,59 por ciento. Mientras tanto, el ciclo Argenzuela -que se emite de 10 a 13 por Radio 10- completó el podio con un share de 12,06 por ciento. Durante marzo y abril, ese programa fue conducido por Jorge Rial y, durante mayo, por Mauro Federico, debido a que Rial se encuentra de licencia tras el infarto que tuvo en Colombia el 29 de abril pasado.

