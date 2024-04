Quiénes son las figuras de la nueva programación de Radio Nacional

Escuchar

El próximo lunes 15 se pondrá al aire la nueva programación de Radio Nacional. Ciclos con periodistas de la emisora estatal, regresos y flamantes incorporaciones se destacan en una primera lectura de la grilla. Las FM, en tanto, no tendrán contrataciones y mantendrán sus espíritus originales.

En lo que respecta la programación diaria se destacan los panoramas de noticias, de 6 a 7, 12 a 13 y 20 a 21, bajo el título Panorama Nacional de Noticias. Por las mañanas, el exconductor y columnista de radio Rivadavia, Ricardo Benedetti, conducirá de 7 a 9 ¿Estás conmigo? junto a Emilce Bongiovanni y equipo. Luego, de 9 a 12, un clásico de la emisora que en temporadas anteriores fue parte de la FM Folklórica 98.7: Oscar Gómez Castañón, que conducirá Pan Casero Nacional. De 13 a 14, Gustavo Vergara, Nicolás Álvarez y equipo deportivo harán la tira Pasión Nacional.

Por las tardes se suma a la programación de la 870 AM Adrián Noriega, para hacer de 14 a 17 Nunca es tarde, para luego darle paso a Flores Negras, de 17 a 20, con Mariano del Mazo. Para el cierre del día, de lunes a jueves, de 21 a 23, Guillermo Marconi conducirá un programa de debate y actualidad y de 23 a 24, Discoteca Nacional.

La grilla de los fines de semana

La música, el espectáculo, las entrevistas y el deporte serán los grandes protagonistas de los fines de semana. El ciclo Discoteca Nacional irá por las madrugadas. La periodista y locutora Nora Briozzo conducirá los sábados, de 10 a 12, Somos Nosotros, en tanto Sandra Mihanovich continuará con su ciclo Soy Nacional, de 13 a 15. Ascenso Pasión Nacional y Fútbol Pasión Nacional serán los ciclos y transmisiones de fútbol de la AM estatal.

Completan la programación De a dos, con Fabián “Pomelo” Codevila (lunes a viernes de 0 a 3); Sonia Ferraris, con uno de los segmentos de Discoteca Nacional (de lunes a viernes de 3 a 6); A tu servicio, los sábados de 9 a 10, con Andrea Estévez Mirson y La Muralla y los libros, los sábados de 8 a 10, con Ana Da Costa y Gastón Francese.

Con respeto a las FM (Rock 93.7, Folklórica 98.7 y Clásica 96.7) no tendrán contrataciones y mantendrán sus perfiles musicales. Las tres están a cargo del conductor Pablo Valente.

Vale destacar que durante el primer trimestre del año, la AM se ubicó en el séptimo puesto de las diez más escuchadas, por encima de CNN 950 AM y Splendid AM 990.

Temas Radio Nacional