Radio: Sandra Mihanovich celebra una década del ciclo Soy Nacional con una gran peña en vivo

El lunes próximo, a las 20, el Auditorio de Radio Nacional (Maipú 555, CABA) abrirá sus puertas para conmemorar el décimo aniversario de Soy Nacional, el ciclo radial conducido por la destacada intérprete Sandra Mihanovich. Para este hito, la celebración adoptará el formato de una peña folklórica, un sello distintivo que contará con la presencia de grandes artistas invitados provenientes de distintos puntos del país. Así, se busca consolidar el espíritu federal que caracteriza al programa desde sus inicios.

Transmitido los sábados de 13 a 15 en simultáneo por Radio Nacional AM 870 y La Folklórica FM 98.7, Soy Nacional se ha convertido en un referente indiscutido de la difusión artística en el dial argentino.

Fena Della Maggiora debutó con La Clave en Radio Provincia

Desde el domingo pasado, a las 17, el músico y productor Fena Della Maggiora desembarcó en Radio Provincia AM 1270 con el estreno de su clásico ciclo, La Clave.

Fena Della Maggiora y Alicia Beltrami Gentileza

Acompañado por Alicia Beltrami en la conducción, el programa propone un recorrido que va mucho más allá de la simple selección musical. “Se trata de escuchar cosas nuevas y viejas, y conocer historias de grandes músicos. Con el tiempo, me convertí en un estudioso y arqueólogo del género latinoamericano”, expresó el conductor.

Con una propuesta de tono ágil, distendido y con pinceladas de humor, el ciclo está pensado tanto para los apasionados por la música como para aquellos oyentes que buscan descubrir nuevos universos sonoros.

El programa se emite todos los domingos, de 17 a 19. Recordemos que previamente, este mismo concepto cultural y formato musical se emitió en Radio Nacional AM 870 desde 2020, y se mantuvo al aire en la emisora pública durante varias temporadas consecutivas antes de concretar su llegada a la grilla de Radio Provincia.

Los Martín Fierro de Radio 2026 ya tienen fecha y posible pantalla

La Asociación de Periodistas de la Televisión y la Radiofonía Argentinas (Aptra) definió los detalles organizativos para una de las noches más esperadas de la radiofonía, la ceremonia de entrega de los premios Martín Fierro de Radio 2026.

En la ceremonia, habrá un homenaje a Ernestina Pais Fabián Marelli

La gran gala se realizará el martes 6 de octubre próximo en el complejo Parque Norte. En cuanto a la pantalla, las negociaciones avanzan firmemente para que la transmisión quede a cargo de C5N, con alfombra roja incluida y la producción integral de Red Cube.

Más cerca de la fecha, las autoridades de Aptra darán a conocer la nómina oficial de nominados en cada uno de los rubros, así como la confirmación de la dupla de conductores que liderará la ceremonia.

Según pudo saber LA NACION, el momento emotivo será sin dudas el homenaje a Ernestina Pais, quien murió de forma trágica el pasado 26 de junio a los 54 años. Ernestina fue parte de radios FM como Radio Uno 103.1, Rock & Pop 95.9, Metro 95.1 y Blue 100.7.