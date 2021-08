Radios: Del deporte a la actualidad y la política, Gabriel Anello amplía su radio de acción en Mitre

Sin lugar a dudas, el periodista deportivo Gabriel Anello busca trascender más allá del ámbito deportivo y abordar temas diversos como la política, la cultura y hasta el mundo del espectáculo. Tal como otros reconocidos periodistas, que comenzaron como relatores o comentaristas de fútbol, y hoy son analistas o referentes de temas de interés general que apuntan a un público más amplio. Por esa razón en Mitre AM 790, le dieron la posibilidad de conducir La previa, un nuevo ciclo que el periodista lidera sábados y domingos de 14 a 18 en el que ofrece una mirada diferente sobre los temas actuales tanto nacionales como internacionales, en base a entrevistas y el debate junto a los periodistas del staff. Anello está próximo a viajar a los Estados Unidos. Por esa razón durante su ausencia temporal, habrá cambios en el equipo que lo acompaña en sus programas de Mitre. La previa quedará bajo la conducción de Tommy Reynolds, que contará con la compañía de Marcela Giorgi, Rolo Villar y Maru Beni y el Súper Mitre Deportivo, que se emite de lunes a viernes de 0 a 1.30, contará con la conducción de Eduardo Caími, junto a Marcelo Sottile; Federico Bulos; Fernando Passini y periodistas que cubren diariamente los clubs de fútbol. El relato de los partidos más importantes de la fecha tendrá momentáneamente la voz del Bulos. Lo mismo sucederá con el Resumen deportivo, el repaso de noticias internacionales que sale al aire los domingos a las 20, junto a un equipo integrado por Tommy Reynolds, Gustavo Lombardi, el ex árbitro Carlos Maglio, Rolo Villar, Marcelo Nasarala, Mariano Genisso y Maru Beni. Por último, el ciclo de Canal 26 Fútbol sin manchas tendrá como conductor a Matías García y la participación de Rocío Oliva

RADIOS

La 750 hace cambios en sus mañanas

En busca de recuperar el cuarto puesto y volver al top 5 de las AM más escuchadas (el último trimestre los ubico en sexto lugar), la AM del Grupo Octubre de Víctor Santa María, La 750 AM hará cambios en sus mañanas en la franja de 6 a 12. Desde el 6 de septiembre la periodista Cynthia García se hará cargo de la franja de 6 a 9 (actualmente Eduardo Caimi junto con Lourdes Zuazo de 6 a 8), con La García, donde estará acompañada por Analía Graffigna, El Negro Sergio Altieri, Alan Longy y Mauricio Polchi entre otros. Por esa razón La Mañana con Víctor Hugo Morales (que este lunes debutó en C5N con La hora de Víctor Hugo de 19 a 20, y El diario con Fernández Llorente y Rivas, quedo de 17 a 19), volverá a su horario original de 9 a 12 (actualmente de 8 a 12), junto a Lourdes Zuazo (ya que García tendrá programa propio) Fernando Borroni, Luciana Bertoia y Adrián Stoppelman. De esta manera al dejar la primera mañana Eduardo Caimi vuelve a La casa invita, de lunes a viernes de 21 a 23 con Victoria Torres, Valmiro Mainetti. A su vez la emisora comenzó con el eslogan Democracia 2021, como se les llama cada sección vinculada a las elecciones y así se llamará la programación especial del día de las PASO domingo 12 de septiembre y de la general el domingo 14 de noviembre.

RADIO

Carlos Monti y sus 18 años Bien Arriba en Radio 10

El periodista de espectáculos Carlos Monti cumplió dieciocho años de manera ininterrumpida en Radio 10 AM 710 con su magazine periodístico de los sábados de 12 a 14, Bien arriba. El 9 de agosto de 2003, el actual integrante de Nosotros a la mañana (eltrece) comenzó a conducir el ciclo junto a Claudia Medic y luego con Nora Briozzo manteniéndose líder en audiencia entre las radios AM, en su segmento. Monti está acompañado por Alejandra Quevedo, Verónica Carelli, Alejandro Funtowicz y Patricio Blanc.

CABLE

José María Muscari en Canal (á)

El 7 de septiembre a las 12 comienza en Canal (á) Virtuales, ciclo que propone generar un nuevo espacio que describe a través de la pantalla de la señal y en sus diferentes plataformas las nuevas personalidades digitales. Estará conducido por José María Muscari y entrevistará a generadores de contenido a través de las distintas plataformas y redes sociales. El show promete ser una radiografía moderna de las redes sociales, que muestra de cómo poco a poco se han ido transformado en un nuevo mundo digital donde la comunicación entre los emisores y receptores se vuelve virtual e inmediata. Algunos de los invitados que pasarán son Cande Molfese, Lucas Spadafora, Flor Jazmín Peña, El Gordo Cocina, Adabel Guerrero, entre otros. Asimismo, cada invitado analiza junto al director cómo en las redes y con los nuevos lenguajes se abordan distintos conceptos de nuestra sociedad como la actualidad, diversidad, cocina, maternidad, humor o sexualidad

RADIO

Denuncia a Del Plata

La periodista Verónica Rosales (Mañana nunca se sabe a diario de 18 a 20), denunció a través de sus redes sociales que las autoridades de Del Plata AM 1030, le impiden el ingreso a la radio para trabajar. “Estoy en Radio Del Plata. Después de varios días donde me impidieron el ingreso de manera ilegal e ilegítima. Defendiendo mi trabajo”, expresó.

Temas RadioEspectáculos