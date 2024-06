Ranking: estas son las 10 mejores películas en streaming en lo que va del 2024

Escuchar

Es un hecho que 2024 inició con una cantidad más grande de series populares que de películas en Netflix, Disney+, Prime Video, Max, entre otros servicios. Las plataformas están priorizando el contenido de calidad de largo aliento, mientras los largometrajes on demand se quedan en puntuaciones bajas. Netflix se pasó de la raya con Rebel Moon, una vergonzosa copia de Star Wars, mientras que Prime Video y Max hacen la competencia con mayor producción de cintas originales.

Rebel Moon (parte dos): La guerrera que deja marca Netflix

En tanto, las personas acuden a los cines con frecuencia y los estrenos en cartelera demoran en llegar al streaming. Son tiempos distintos, en que ya se extrañan películas como Roma (2018) de Netflix o Finch (2012) de Apple TV+. Sin embargo, desalentar a los suscriptores no es la idea, todavía se salvan algunas películas interesantes este año.

En lo que va del 2024, el panorama del cine tiene algunos buenos títulos en el catálogo. Disney+ sorprendió con el documental The Beach Boys, una mirada profunda a la icónica banda de rock. Max capturó la atención con Gaga Chromatica Ball, el concierto disruptivo de Lady Gaga. Prime Video no se quedó atrás, ofreciendo títulos como The Road House y The Beekeeper, aunque ciertos usuarios todavía tengan sus reparos con estas películas.

Se hizo una lista de las 10 películas originales de las plataformas y que se han estrenado en streaming. Se basa también en la puntuación de los espectadores y críticos.

Las mejores películas de 2024 (hasta junio)

The Beach Boys Documental (original de Disney+)

El documental de Disney+ ofrece una visión profunda y nostálgica de la banda The Beach Boys, donde se explora la figura de Brian Wilson como una figura importante, aunque conflictuada, de la banda. Con entrevistas exclusivas y material de archivo inédito, ha sido un éxito tanto para los fanáticos de la música como para los críticos.

The Beautiful Games es una emotiva historia que sigue a un grupo de jóvenes futbolistas europeos sin hogar en su viaje de Londres a Roma para competir en un torneo, destacando los desafíos y triunfos que enfrentan dentro y fuera del campo. Está protagonizada por el reconocido actor británico Bill Nighy, quien interpreta al entrenador de los deportistas. La película ha sido elogiada por su representación auténtica del deporte y sus conmovedoras actuaciones.

La gran exclusiva (original de Netflix)

Protagonizado por la Gillian Anderson (The Crown y Sex Education) y Rufus Sewell, este thriller periodístico sigue a la decidida reportera Jessica Chastain por desentrañar una conspiración gubernamental. De esta forma, un grupo de periodistas del sitio Newsnight de la BBC consiguen una entrevista con el príncipe Andrés en 2019 para que hable sobre su amistad con el depredador sexual Jeffrey Epstein. La gran exclusiva 2 (”Scoop”) ha sido aclamada por su guion inteligente y la actuación estelar de su protagonista, que mantiene a los espectadores al borde de sus asientos.

El duro (original de Prime Video)

The Road House (El duro) merece una mención especial, aunque su nivel de puntuación de audiencia haya superado con dificultad el 50% en Rotten Tomatoes. El remake del clásico de acción, El duro de 1989, cambió a Patrick Swayze por Jake Gyllenhaal, quien se convierte en un especialista en seguridad, contratado para limpiar un bar problemático en un pequeño pueblo. La interpretación del protagonista, junto con las impresionantes secuencias de pelea, ha recibido elogios por su energía y ejecución.

Upgraded (original de Prime Video)

Otra joya de Prime Video, Upgraded, la comedia romántica se posicionó entre los mejores lugares de la plataforma durante un tiempo. La película inicia con Ana (Camila Mendes), una aspirante a becaria de Artes, que obtiene un ascenso cuando su jefa le ordena de improviso que tome un vuelo ejecutivo a Londres. En su camino, conoce a William (Archie Renaux) y se enamora.

The Beekeeper (original de Prime Video)

The Beekeeper es un drama que trata sobre la relación simbiótica entre humanos y la naturaleza. El conflicto principal de la película es que Adam Clay (Jason Statham) busca asesinar a los estafadores que arruinaron su status quo e irá tras ellos. La cinematografía impresionante y la actuación conmovedora del protagonista hacen buena química los actores Josh Hutcherson, Jeremy Irons.

The Idea of You (original de Prime Video)

Basada en la novela homónima de Robinne Lee, The Idea of You cuenta la historia de un romance inesperado entre una mujer madura, Solène Marchand (Anne Hathaway) y el joven músico Hayes Campbell (Nicholas Galitzine), quienes tienen una química explosiva en escena. Tal vez, algunas personas han criticado la forzada situación romántica del guion, pero la mayoría coincide en que aborda una temática difícil de volver a encontrar, como el amor de personas de diferentes generaciones. Un detalle interesante es que mucho se habló en las redes sociales del parecido de la historia con la relación entre Harry Styles y Olivia Wilde.

Gaga Chromatica Ball (original de Max)

El documental musical de Lady Gaga en Max es todo lo que el concierto en streaming de “En vivo dede el estadio Soft de The Weekend” no pudieron ofrecer. La cantante ofrece una visión única del aclamado tour Chromatica Ball, una producción en vivo donde se escuchan los éxitos más grandes de su carrera e incluso provoca vértigo por la magnitud de las acrobacias. Los fanáticos pueden ver la dedicación y el esfuerzo de vestuario y actuaciones de Gaga en una ‘performance’ que captura su esencia de extravagancia y talento.

Movie Pass, Mavin Crash (original de Max)

Es un documental financiero basado en hechos reales. Movie Pass, Mavin Crash es protagonizado por Matthew McConaughey, como el magnate del cine cuyo imperio se desmorona. La trama se centra en los escándalos financieros, la manipulación de acciones y las decisiones arriesgadas que llevan a la caída de su compañía. Asimismo, existe una mirada crítica del mundo corporativo y los efectos de la avaricia y la corrupción en las personas que pertenecen a este.

Atlas (original de Netflix)

No es la primera recomendación de la lista, pero los amantes de la ciencia ficción podrían considerar ver Atlas, siempre y cuando no tengan problema con la actuación de Jennifer Lopez. La trama ocurre en Los Ángeles, futurista, que está bajo amenaza de una inteligencia artificial llamada Harlan (Simu Liu). Con el rostro de un ser humano, se muestra tierno y engañoso, pero es el terrorista más peligroso. Atlas Shepherd (López), una misántropa analista de ciberterrorismo, tiene un pasado tormentoso con la máquina y la misión de salvar a la humanidad.

