La violenta reacción de Juan Di Natale cuando el cronista de LAM lo abordó en plena calle: “Andá a laburar”

Escuchar

LAM (América) terminó su semana con un verdadero “viernes de furia”. ¿Qué sucedió? Juan Di Natale agredió en plena calle a Alejandro Castelo, uno de los cronistas del programa y la escena quedó registrada por las cámaras. Las imágenes se emitieron al aire y lo cierto es que los insultos y las malas palabras de parte del conductor no fueron fáciles de ignorar. A raíz de todo esto, Ángel de Brito no tardó en responderle al ex Caiga quien caiga (CQC), con quien ya tuvo cruces en el pasado, y no se guardó nada.

El jueves De Brito contó al aire que levantaron La casta está en orden, el ciclo que conducían Agustina Kämpfer y Juan Di Natale en elnueve: “No tenía remedio el programa, una porquería, con cariño lo digo. Un programa de humor con el que nadie se ríe, malísimo”. El viernes, en tanto, volvió a retomar el tema y acotó que el conflicto era con la producción “porque no le pagó a nadie” en los seis programas emitidos.

A raíz de todo lo sucedido y de los descargos en redes sociales, desde el programa fueron a buscar a los conductores involucrados. “A Agustina no la encontramos, pero nos encontramos con todo lo que no hay que hacer cuando te aborda una nota”, dijo De Brito, refiriéndose puntualmente a Juan Di Natale. Acto seguido compartieron imágenes de lo que sucedió cuando Alejandro Castelo fue a buscar a la salida de la radio al ex CQC.

El fuerte cruce entre Alejandro Castelo y Di Natale quedó registrado por las cámaras de LAM (Foto: Captura de TV / América)

“Vos sos un hijo de p... Sos un bolu...”, lanzó furioso Di Natale. Desconcertado, el cronista de LAM respondió: “¿Pero por qué me decís eso? Te estás zarpando, te vengo a hablar bien”. Además, le pidió que dejara la “ironía” porque él le estaba hablando “con respeto”. Sin embargo, el periodista estaba visiblemente enojado. “No te hagás el rudo porque vamos a ponernos rudos los dos. Ya está, lo nuestro ya terminó mi amor, ya está (...)”, lanzó y remató: “Lo que hiciste la otra vez fue sucio. No me jodás más, listo, chau. Andá a laburar”.

Juan Di Natale protagonizó un tenso momento con el notero de LAM (Foto de archivo)

El fuerte altercado continuó en una segunda parte. Según se pudo advertir había otras cámaras que también iban en busca del conductor de Reloj de plastilina (Mega 98.3), pero al advertir que Castelo continuaba ahí, el periodista les dijo: “Disculpen chicos, pero con este salame acá no puedo laburar”.

“Flaco bajá un cambio”, le pidió el cronista. “¿Qué baja un cambio tar***? No bajo un cambio un cara...”, lanzó Di Natale. “¿Quién te creés que sos?”, insistió Castelo tras volver a pedirle que le hablara respetuosamente. “¿Quién me creo que soy? Soy el bolud... al que vos viniste a buscar hoy, ese soy”, sentenció el entrevistado.

Cuando regresaron al estudio, y tras compartir un archivo de una nota anterior entre Castelo y Di Natale donde hablaron de lo sucedido en la radio con Elizabeth ‘la negra’ Vernaci, Ángel de Brito cruzó al ex Caiga quien caiga por sus agresiones y le dijo de todo: “Evidentemente tiene varios problemas. El primero de inferioridad porque es agresivo y denosta a un colega, siempre pasivo-agresivo”.

“Volviendo al principio del supuesto conflicto que transcurre en el cerebrito de este pibe, ‘la negra’ Vernaci no se enojó tanto como se enojó él. No sé de qué vendrá esta paranoia porque la tiene hiperdesarrollada. Aparte pasó un año de este archivo”, continuó De Brito. Y, en medio del debate con sus angelitas, cuestionó: “¿Por qué está viviendo un momento personal? ¿Por qué le levantaron un programa?”.

“Toda su carrera fue un fracaso, está acostumbrado. El único éxito fue CQC leyendo el papelito que le daba la producción. Podría haber aprovechado la nota para contarlo, porque termina siendo más nota el conflicto con el cronista que todo lo otro”, arremetió el conductor de LAM y agregó: “Nunca fue víctima del chimento, nunca hubo un escándalo, nunca lo fue a buscar nadie por nada, nunca se habló mal de él”. Aunque desde el panel le aseguraban que antes Di Natale no se comportaba de esa manera, Ángel acotó que “quizás ahora” sí.

El origen del conflicto entre Juan Di Natale y el cronista de LAM

Pero, ¿de dónde surge la mala onda entre Juan Di Natale y Alejandro Castelo? Todo se remonta a julio de 2023, cuando en plena emisión de La Negra Pop (Pop 101.5), Elizabeth Vernaci se molestó por un desperfecto técnico y tiró su auricular en pleno programa. Varias personalidades de la radio opinaron al respecto y justamente en LAM fueron a buscar a Di Natale, pero su recepción no fue la esperada. “Te agradezco mucho, pero no me subo a ninguna polémica”, lanzó tras mirar el micrófono que tenía Castelo en el cual se podía ver el nombre del programa.

Entre chicanas, ironías e indirectas, aseguró que “no estaba enojado” con LAM Di Natale, pero opinó: “Me parece que es patético que estén una semana haciendo contenidos con esto. Me parece lamentable. Creo que pueden hacer más que esto, creo que pueden subir la vara. Buena suerte”. Castelo entonces le preguntó qué proponía para mejorar el programa, pero la respuesta que recibió fue “¿Cómo te voy a proponer [algo] si son un equipazo ustedes?”.

Según dieron a entender esta semana en LAM, esta tensa situación, sucedida en julio de 2023, habría desatado el enojo de Juan Di Natale con Alejandro Castelo.

LA NACION