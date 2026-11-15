Rating: cuánto midió el debut de Todo sigue igual con Roberto Moldavsky y Toto Kirzner

Tras la experiencia de Las chicas de la culpa, eltrece vuelve a poner en el aire una propuesta de humor, algo que no abunda en estos tiempos en la pantalla chica. Lejos quedó la época en donde Olmedo, Porcel, Sapag, Gasalla, Juana Molina y otros tantos, tenían sus ciclos con sketches y personajes que, todas las semanas, arrancaban una sonrisa. Todo sigue igual llegó en un momento donde la televisión abierta tiene propuestas muy lineales y el panelismo copó la parada. En este caso, Roberto Moldavksy y Todo Kirzner proponen recorrer las noticias y los acontecimientos más relevantes de la semana, poniendo el foco en el análisis de la actualidad y el tratamiento de los medios de comunicación o las conversaciones que se generan en las redes sociales. Una mirada sobre lo que pasó y lo que se dijo, combinada con dinámicas de humor y comedia, que permitirán procesar el absurdo cotidiano en el que vivimos los argentinos.

Cada programa contará con un eje temático, en el debut eligieron el amor y la mirada de dos generaciones diferentes, con distintas perspectivas sobre una misma realidad pero parados en una misma vereda. El estreno comenzó pasadas las 21.30 con un piso de 4,7 puntos, segundo en la franja. Eltrece decidió modificar el histórico horario de Mirtha Legrand que desde este sábado pasó a emitirse a las 22.30. “Esto es una especie de noticiero con humor y te lo vamos a dar de una manera que te arranque una sonrisa”, dio la bienvenida Moldavsky. “No sé si es la temática que vamos a abordar pero tengo mariposas en la panza. Vamos a tener actores y actrices que interpretan personajes y vamos a tener multiversos”, agregó Toto.

El programa arrancó con un resumen de la semana en un minuto y lógicamente se refirieron a la visita del Papa León XIV, del campeonato de Boca, y los conductores comentaron varias noticias con humor e ironía: el catering papal, el cambio físico de Alex Caniggia y la noche de los telos, en lugar de la de los museos. Luego llegó el turno del monólogo de Moldavsky hablando de las relaciones de pareja y el amor.

Los conductores están acompañados por una banda en vivo, La Valentín Gómez, y Charo López que interpretó a Carmela Nais, ministra del amor. “El problema de los argentinos es que nadie está concretando, nadie ama, no hay conexión. El ministerio busca encontrarle la pareja ideal a todos los argentinos. El 28% está buscando un hombre cálido, que te escuche como Gabriel Rolón. El otro 28% quiere una mujer elegante y fresca como Teté Coustarot, el otro 28% quiere una madre presente, que ame a su hombre, como Antonela Roccuzzo. Y el resto quiere un hombre de la noche como Guilermo Coppola. La conclusión de esta investigación nos dio la pareja ideal para todos los argentinos, un robotín”.

Más tarde, Andy Chango desde la tribuna fue un crítico del programa por pedido de las autoridades del canal. “Me angustié, qué le voy a decir a Adrián ‘tu hijo es un fracasado y Moldavsky te estafó’. Mientras ustedes están buscando el programa, Bernardo le está lustrando las herraduras al Zorro que no para de medir”, bromeó. Uno de los segmentos más interesantes fue cuando los conductores se trasladaron al multiverso de los galanes y recorrieron con IA el mundo de las novelas para que les hablen del amor. Fueron parte de una de las escenas icónicas de Rolando Rivas taxista para saber cómo el protagonista seducía a las mujeres. Se metieron dentro de Padre Coraje y en Campeones para pedirle a Guevara consejos para enamorar.

La primera invitada fue Araceli González que participó de la entrevista central donde hablaron de su carrera y las relaciones de pareja que tuvo: “Me gusta la discusión, me gusta tirar con todo lo que hay, no sé si te pido perdón pero me gusta conciliar. Después de que pasó todo, vuelvo con una comidita pero al principio me sale más la cosa masculina”.

El estreno se mantuvo en los 4 puntos, tuvo una marca máxima de 4,8 y terminó, segundo en la franja, con 3,6. Con Todo sigue igual se abrió un nuevo espacio para el humor, algo que faltaba en la televisión, y dependerá de la creatividad de la propuesta poder sostenerse en el tiempo.

¿Qué pasó con el resto de la televisión?

Minutos antes del estreno de eltrece comenzó PH con un piso de 5,9 puntos, liderando la franja. Esta semana, Andy Kusnetzoff recibió en el punto de encuentro a Rocío Robles, Daniela Celis, Hernán Coronel, Campi y el cantante Valentino Merlo. Si bien durante toda la semana se habló del supuesto escándalo que vivió el líder de Mala Fama cuando su esposa, fuera de cámara, se molestó por una respuesta que dio, el verdadero cruce que incomodó a una invitada fue cuando Robles le preguntó a la exparticipante de Gran Hermano por su expareja, Thiago Medina. “No quisiera que te sientas incómoda, sabemos que el papá de tus nenas tiene una denuncia, uno a veces piensa que conoce al otro, vos que estás buscando pareja, ¿qué nivel de confianza le permitirías con tus nenas?”. “Mis nenas son lo más sagrado que tengo en mi vida, nunca conocieron a nadie, entiendo cuál es el límite. Aprendí a elegirme, aprendí a priorizarme, no encontré la persona que me pueda cuidar pero disfruto cada momento. El padre es muy presente, ve a las nenas todos los días pero él hace su vida y yo la mía”, respondió Celis.

Por su parte, Secretos verdaderos se mantuvo tercero en la franja con un pico de 2,3 puntos con una investigación especial dedicada a Marcos Camino, fundador de Los Palmeras, uno de los grupos de cumbia más exitosos de todos los tiempos. Junto a Cacho Deicas, Camino alcanzó la gloria, conquistó multitudes y batió récords, convirtiendo a la banda en un verdadero fenómeno de la música popular argentina. Pero detrás de décadas de éxitos, escenarios y reconocimientos, llegó una separación que marcó un antes y un después en la historia.

Cuarto se ubicó Sábados con Jey Mammón con Mirtha Busnelli, la hermana Verónica, César ‘Banana’ Pueyrredón y Luis Novaresio que llegó a una marca máxima de 0,8 puntos. A las 22.30 comenzó La noche de ML con Juana Viale, en su nuevo horario, con un piso de 3,3 puntos, segundo en la franja. Esta noche, participaron de la mesaza Laurita Fernández, Hugo Alconada Mon, Santiago Bulat y Nacho Girón. “Feliz sábado para todos, están todos santificados, ahora podemos volver a cometer pecados”, bromeó la conductora al abrir el programa.

La noche la lideró PH con un pico de 9,3 y detrás quedó La noche de Mirtha que se mantuvo entre los 2 y 3 puntos.