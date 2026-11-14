Es hija de una gran actriz, conquistó Hollywood con su papel en un clásico y podría “enfrentar” a su madre en la temporada de premios

Lo primero que el espectador de la nueva adaptación de Sensatez y sentimiento dirigida por Georgia Oakley ve desde su butaca del cine es el rostro de Esmé Creed-Miles desprovisto de maquillaje, sus ojos azules —herencia materna— y su largo cabello oscuro despeinado sobre la pradera. No es raro que protagonice la primera escena, puesto que Marianne Dashwood —uno de los personajes más memorables de Jane Austen— es la mitad de una de las hermandades más icónicas del cine y la literatura. Es el sentimiento de la historia, la mujer que busca un amor apasionado y se entrega sin reservas, aunque eso pueda terminar con su corazón hecho pedazos.

Esmé Creed-Miles fue la elegida para interpretar el papel por el que hace veintiún años Kate Winslet consiguió su primera nominación al Oscar y, aunque aún no hay listas de nominados, todo parecería indicar que la joven actriz de 26 años podría seguir sus pasos y no solo eso, sino que existen posibilidades de que pueda competir con su propia madre, Samantha Morton —posible candidata por su distinguida labor en La Odisea (The Odyssey) de Christopher Nolan— en la temporada de premios. Hoy es tiempo de especulaciones, pero lo que es una certeza es que su apellido ya suena —con eco y redoble de tambores— en Hollywood.

Esmé Creed-Miles interpreta a Marianne Dashwood en la nueva adaptación de Sensatez y sentimiento dirigida por Georgia Oakley Courtesy of Focus Features

Una estrella en ascenso

Nacida el 5 de febrero del 2000 en Inglaterra, Esmé Creed-Miles experimentó, desde una ubicación privilegiada, cómo era trabajar en un set de filmación. “Soy muy afortunada de haber crecido viendo una carrera creativa representada como algo viable y accesible; eso te da confianza. Si podés visualizarte haciendo algo porque te lo mostraron, es un verdadero privilegio, y estoy muy agradecida por ello”, sostuvo en una entrevista con la revista Elle. Debutó en cine a los siete años con el personaje de Shirley Temple en Mister Lonely, donde su madre interpretaba a una imitadora de Marilyn Monroe. Todo parecía indicar que su carrera comenzó y terminó con este proyecto, que solo fue una cosa del momento, un juego de niña y una divertida anécdota para contar.

Sin embargo, casi una década después, el manager de su madre le recomendó que audicionara para El río oscuro (Dark River), thriller de 2017 dirigido por Clio Barnard. “Enseguida tuve la sensación de que estaban viendo lo que hacía, de que los estaba impresionando y de que tenía un impacto emocional. Y me gustaba mucho sentir que era buena en algo”, contó en diálogo con The Hollywood Reporter, medio que la incluyó en su lista de “Las nueve estrellas emergentes que todos se pelean por castear”. Ese mismo día quedó seleccionada para el proyecto y a partir de ahí no paró.

En 2019 consiguió su primer protagónico en la serie Hanna, proyecto que marcó un punto de quiebre en su carrera (Foto: IMDb)

En 2018 apareció en la lista de “Estrellas del mañana” de Screen International y en 2019 obtuvo su primer protagónico en Hanna, una serie de acción de Prime Video que terminaría siendo su carta de presentación para su audición de Sensatez y sentimiento. Siguió con la serie The Doll Factory (Paramount+), la película The Thicket con Peter Dinklage y Juliette Lewis y en 2025 estrenó en el Festival de Cine de Cannes The Chronology of Water, la ópera prima de Kristen Stewart —a quien considera su actriz favorita— como directora.

La nueva Marianne Dashwood

Su primera audición para Marianne Dashwood fue un desastre. Estaba demasiado nerviosa, se olvidó de sus líneas y la productora India Flint hizo un comentario en broma sobre lo mala que era. “Llamé a mi agente y le dije que no había manera de quedar, pero me respondió que no me preocupara, que la próxima sería”, contó Esmé en una entrevista con Today. Sin embargo, aparentemente hubo algo en aquella sala que interesó al equipo y días después la convocaron para un callback.

“Es una persona muy singular y nos ofreció una interpretación muy singular. No se parecía en nada a ninguna otra interpretación del personaje que hubiera visto. También me maravilló profundamente su capacidad para decir los diálogos de una forma que parecía totalmente natural en ella, como si hubiera nacido hace 200 años. Solo podía ser ella misma y, por lo tanto, ella solo podía ser Marianne expresando esos diálogos, lo cual me pareció increíble”, explicó Georgia Oakley.

Daisy Edgar-Jones y Esmé Creed-Miles interpretan a las hermanas Elinor y Marianne Dashwood en la nueva adatpación del clásico de Jane Austen Courtesy of Focus Features

Creed-Miles interpreta a la desfachatada, dramática, apasionada, soñadora y brutalmente honesta hermana del medio que, tras la muerte de su padre, debe abandonar su hogar y comenzar una nueva vida. De entrada, conectó con Marianne y, aunque eran muy distintas, empatizó con ella y la absorbió por completo.

“Es la chica del colegio a la que yo quería parecerme. Le encanta el baile y todos los chicos la llaman, y yo tenía el pelo corto y era un auténtico bicho raro. Así que pensé: ‘Tengo que ser muy pretenciosa y fingir que soy otra persona’. Y luego me pasé todo el tiempo con el celular cuando no estábamos rodando”, le dijo a Interview. Incluso, le pidió a todo el equipo —a excepción de Daisy Edgar-Jones— que la llamaran Señorita Marianne durante todo el rodaje, con el objetivo de mantenerse en personaje aun cuando la cámara estaba apagada. “Me identifico totalmente con la intensidad con la que ella experimenta las emociones. A mí me pasa eso cuando estoy enamorada, lo es todo para mí, pero tampoco soy tan ingenua”, sostuvo. En la vida real está felizmente comprometida con su novia, la modelo Daisy Maybe.

Esmé Creed-Miles está comprometida con su novia, la modelo Daisy Maybe (Foto: Instagram @esme_creedmiles)

Así como están aquellos que, si tienen que ponerse en la piel de un personaje que previamente fue interpretado por otro actor, los estudian para captar su esencia, hay quienes prefieren tener contacto cero con el material disponible. Esmé fue una de ellas. “Nunca vi Sensatez y sentimientos de Ang Lee. Por alguna razón, no me llamó la atención y pensé: ‘No sé si quiero tener eso en la cabeza’. Así que no la vi antes de rodar y todavía no lo hice. No sé si la veré alguna vez. Me da la sensación de que sería aterradora. Si fueran dos actrices pésimas, la vería, pero son dos iconos, así que no quiero compararme con Kate Winslet y Emma Thomson”, reconoció.

En esta nueva versión, Elinor Dashwood es interpretada por la actriz británica Daisy Edgar-Jones, reconocida por Normal People —serie de 2020 basada en la novela de Sally Rooney que la llevó al estrellato junto a Paul Mescal—, Tornados (Twisters) y Por mandato del cielo (Under the Banner of Heaven), protagonizada por Andrew Garfield. La relación entre sus personajes es la parte central de la película. Su incondicionalidad, sus diferencias, la pasión de una y la prudencia de la otra y cómo cada una busca y percibe el amor de distinta manera. La construcción de la química no fue un desafío; al contrario, fue completamente natural. Las actrices trabajaron juntas en la película Pond Life (2018) y este proyecto solo consolidó su vínculo.

Edgar-Jones y Creed-Miles se conocieron en el rodaje de Pond Life y la amistad que construyeron les permitió construir sin dificultad la química de las hermanas Dashwood (Foto: Instagram @daisyedgarjones)

Hoy, una nueva generación tiene acceso al clásico de Jane Austen publicado en 1811 en una adaptación cinematográfica guionada por Diana Reid y dirigida por Georgia Oakley, con una mirada femenina y natural y un elenco de jóvenes talentos encabezado por Edgar-Jones y Creed-Miles, con George MacKay y Bodhi Rae Beathnach y las actuaciones de Caitriona Balfe, Fiona Shaw, Herbert Nordrum, Tom Brooke, Stacy Martin y Frank Dillane.

Trailer de de Sensatez y sentimiento

Se estrenó en salas de cine argentinas el 22 de octubre con distribución de Universal y tuvo una recepción positiva a nivel internacional. Es de esas historias que se ven con una sonrisa y, cuando uno quiere identificarse con un personaje, encuentra características propias en cada uno de ellos, desde la ingenuidad y la inocencia a la obsesión y la búsqueda del amor, al deber, las obligaciones y la renuncia, pasando por la sensatez y el sentimiento hasta ese deseo ferviente de bailar despreocupadamente en un salón lleno de gente.

Madre e hija y un presente compartido en Hollywood

Esmé es hija de los actores Samantha Morton y Charlie Creed-Miles, quienes se separaron antes de que ella naciera, y tiene dos hermanos menores, Theodore y Edie, fruto de la relación de su madre con el cineasta Harry Holm. Este fue un año de triunfos y fatalidades para la familia. La hermana de Morton murió el 22 de abril a los 53 años. “Todavía estoy lidiando con los trámites forenses y el trauma”, le admitió Samantha a The Sunday Times. El hecho ocurrió solo dos meses antes del estreno de La Odisea, donde interpreta a Circe, la bruja de la isla de Eea que convierte a sus huéspedes en cerdos. Su trabajo fue uno de los más aclamados del renombrado cast y, si las predicciones se convierten en realidad, su nombre va a ser un peso pesado en la categoría de actuación de reparto femenina durante la próxima temporada de premios, en la cual la película de Christopher Nolan se perfila como favorita.

Esmé Creed-Miles es hija de la actriz Samantha Morton Shane Anthony Sinclair/BAFTA - BAFTA

“Realmente lo merece, estoy muy orgullosa. Siempre fue esta presencia más grande que la vida en la industria en la que yo crecí. Para mí ella siempre fue esta formidable presencia y ahora solo siento que todos se están poniendo al día”, sostuvo en diálogo con Yahoo Entertainment la joven de 26 años sobre el gran momento profesional que atraviesa su madre, de quien heredó no solo la pasión por la actuación, sino también los rasgos físicos. Y de hecho existe la posibilidad de que puedan competir dentro de la misma categoría por sus recientes películas. Por su papel de Marianne, Esmé recibió una nominación a los Gotham Independent Film Awards, que se entregan el próximo 30 de noviembre.

Con 26 años, la actriz, cantante y directora británica, es uno de los talentos jóvenes del momento (Foto: Instagram @esme_creedmiles)

A los 26 años, Esmé Creed-Miles se posiciona no solo como una de las nepo babies del momento, sino como una de las grandes promesas de la industria, que no solo actúa, sino que también canta —tiene su banda de rock alternativo Cusk con Evie Hilyer-Ziegler, con la que en agosto lanzó su primer EP—, dibuja y ya escribió y dirigió su primer cortometraje, Jamie (2020). Sus próximos proyectos son Flesh of the Gods, de Panos Cosmatos, donde se la volverá a ver con Kristen Stewart, y A Head Full of Ghosts, dirigida por Severin Fiala y Veronika Franz y coprotagonizada por David Harbour y Rebecca Hall. Por ahora, solo queda esperar a conocer los contendientes de la temporada de premios, pero de lo que hay certezas es que aún queda mucho más por ver de ella.