Por qué La bola negra es la película del momento: furor del público, crítica dividida y chances de hacer historia en los Oscar

¿Es una obra maestra revolucionaria o una cáscara vacía escondida detrás de su pretensiosa grandilocuencia? No hay medias tintas ni posturas equilibradas alrededor de La bola negra, la película española llamada a convertirse en la película del momento no solo en el mundo hispanoparlante.

El furor global que despierta la última creación de Los Javis desde que irrumpió a lo grande en el último Festival de Cannes podría alcanzar ribetes históricos si se cumplen los vaticinios de unos cuantos expertos en la temporada de premios de Hollywood: ya hay quienes pronostican para la película una cosecha inusitada de nominaciones al Oscar y la posibilidad extendida de varios triunfos jamás alcanzados hasta ahora por el cine hablado en nuestro idioma.

Toda esta expectativa tuvo entre nosotros un rebote muy visible en las últimas horas. La edición 2026 del Festival de Mar del Plata, que concluye este domingo, será recordada entre otras cosas por haber sido el marco de las primeras proyecciones en la Argentina de La bola negra.

Ninguna otra película de la muestra logró tanta convocatoria de público: algo más de 2000 personas la vieron en tres funciones abarrotadas con espectadores en los pasillos y expresiones de entusiasmo. Especialmente la primera, realizada ante un millar de espectadores en el Teatro Auditorium, con público sentado en los pasillos.

Teatro Auditorium (La bola negra) con lleno total en la sala. 9 de Noviembre 2026. Mar del Plata. Mauro V. Rizzi

También hubo debates anticipados en las redes sociales alrededor de la fecha de estreno elegida para su llegada a los cines argentinos luego de este tan especial primer paso marplatense. La distribuidora BF Paris lo había programado originalmente para el 14 de febrero de 2027, especulando (como ha ocurrido en infinidad de casos previos) con el interés creciente del público en los tramos finales de la carrera por los premios más importantes de Hollywood, ya conocidas para esa fecha las nominaciones al Oscar y con la fecha de la ceremonia (anunciada para el 14 de marzo) bien cerca.

La bola negra abrió debates y conversaciones desde que terminó el Festival de Cannes, donde tuvo lugar su estreno mundial con el premio a la mejor dirección para Los Javis. La ansiedad por verla cuanto antes se fue haciendo cada vez más fuerte y el estreno en febrero inquietaba no solo a los fanáticos, sino a aquellos que quieren estar siempre al día con lo que pasa en el mundo del cine globalizado. Para colmo, la película se aseguró en Estados Unidos, luego de su estreno en cines, la llegada más amplia en streaming a partir del 2 de diciembre a través de Netflix, que la adquirió para sumarla a su catálogo pero solo en ese país.

Milo Quifes en un momento clave de la trama inicial de La bola negra Prensa

Aquí, al igual que en el resto de América Latina, en cambio, La bola negra se estrenará en los cines. Pero como ya empezó a circular informalmente en copias virtuales que se descargan de Internet fuera de toda regla, los distribuidores locales (que son los mismos en toda la región) decidieron adelantar el estreno para el 14 de enero, una semana antes del anuncio formal de las nominaciones al Oscar 2027.

Para ese momento, según estiman los expertos que tienen cada vez más protagonismo en la temporada de premios, la cosecha más optimista augura para La bola negra una presencia casi asegurada entre los nominados a las principales categorías del Oscar.

El cantante Guitarricadelafuente, una de las figuras del elenco de La bola negra Prensa

Y hay quienes dicen que hasta podría igualar la marca alcanzada este año por Pecadores. Nada menos que 16 nominaciones, récord histórico absoluto en la centenaria historia del premio de la Academia de Hollywood. Que ese número se origine en una producción ajena a Hollywood (en este caso 100% española) realza todavía más ese potencial logro.

No se trata de especulaciones vacías o infundadas. La bola negra, después de Cannes, se exhibió en unos 30 festivales internacionales (entre ellos el de Mar del Plata) y, lo más importante, se llevó en algunos de ellos un reconocimiento clave: el premio del público. Conquistó ese título en San Sebastián, Londres, Santa Fe (Nuevo México) y sobre todo Toronto, un festival clave porque ese premio es considerado un predictor bastante preciso de lo que ocurre después en el Oscar.

Javier Ambrossi y Javier Calvo, Los Javis, con el premio a la mejor dirección que recibieron en mayo pasado en el último Festival de Cannes SAMEER AL-DOUMY - AFP

Sin ese reconocimiento popular, dicen los especialistas, La bola negra no podría hacerle sombra a La Odisea, hoy considerada la amplia favorita para ganar el Oscar a la mejor película. El premio del público en Toronto fortalece las chances de Los Javis y el cine español, aunque solo uno de los 43 expertos que comparten sus pálpitos desde el sitio especializado Gold Derby, Matt Neglia, vaticina hasta hoy el triunfo de La bola negra como mejor película. Todos los demás dicen que gana La Odisea.

En términos extendidos, según la mayoría de los pronósticos que maneja actualmente la industria, La bola negra aparece con fundadas chances de alcanzar nominaciones en la mayoría de las categorías del Oscar: película, director, actor de reparto (el músico Guitarricadelafuente en su debut actoral), actriz de reparto (Penélope Cruz), guion adaptado, canción original (“La nieve”), música original, casting, fotografía, diseño de vestuario, edición, maquillaje, diseño de producción y sonido.

Penélope Cruz entre Los Javis en la alfombra roja de La bola negra, en el Festival de Cannes Scott A Garfitt - Invision

Algunos especialistas van todavía más lejos y ya la dan como ganadora en edición, diseño de vestuario y canción original. En el caso de los rubros actorales, por tratarse de una historia de características corales (con la coexistencia de tres tramas distintas en otras tantas instancias temporales) no aparecen nominaciones para los intérpretes protagónicos y sí, en cambio, para las figuras secundarias.

Aquí merece destacarse el caso de Penélope Cruz, que en La bola negra tiene una participación breve, pero muy comentada, personificando a una cupletista que anima a los soldados en medio de la guerra. Pero no es este papel el único por el que la actriz española podría quedar nominada: la mitad de los pronósticos la incluyen como candidata al Oscar como mejor actriz de reparto por La invitación, de Olivia Wilde. ¿Podría entonces aparecer dos veces nominada entre las cinco candidatas finales? Las nuevas reglas del Oscar lo permiten. Por ahora, sus chances están repartidas entre ambas películas de manera muy pareja.

Penélope Cruz como Nené Romero, en La bola negra Prensa

La corriente favorable que se fue generando alrededor de La bola negra hoy resulta unánime en su país de origen. Ya ocupa el tercer lugar entre las películas españolas más taquilleras de todos los tiempos con algo más de seis millones de entradas vendidas, la cifra máxima alcanzada por un film local en ese mercado en 2026. Solo la comedia Ocho apellidos vascos, de Emilio Martínez-Lázaro, y Lo imposible, de J. A. Bayona superan hasta ahora a la película de Los Javis en convocatoria histórica.

Gracias en muy buena medida a La bola negra, además, el cine español logró un espaldarazo casi sin precedentes para la feliz actualidad de su industria cinematográfica. Variety acaba de consignar que este año la taquilla española registró un aumento interanual del 35% en la venta de entradas en los cines, comparada con el 11% alcanzado a nivel global. La presencia sostenida de público joven, a favor de un poderoso movimiento de recomendaciones de boca en boca, garantiza la continuidad de la película en la cartelera.

La mirada de la película sobre la Guerra Civil española abrió muchos espacios de debate en ese país Prensa

“Representamos a toda la cultura española en este momento. Es una película muy española. Está hablada en español, trata sobre nuestra historia, nuestra literatura, sobre Federico García Lorca, y además tiene un propósito relacionado con la empatía”, dijo hace pocos días a Reuters Javier Ambrossi, la mitad del dúo creativo conocido como Los Javis. Su otro componente es Javier Calvo.

En La bola negra, que varios medios especializados en temas de Hollywood consideran “la película más ambiciosa de la actual temporada del Oscar”, conviven varias historias protagonizadas por personajes masculinos homosexuales a lo largo de tres etapas distintas de la historia española de los últimos 100 años.

Carlos González y Glenn Close, en una escena fundamental de la película Prensa

En 1932 vemos en Granada cómo se le niega a Carlos (Milo Quiles) el ingreso a un distinguido club social a raíz de su orientación sexual. En 1937, durante la Guerra Civil, Rafael (Miguel Bernardeau), un oficial tomado como prisionero de guerra, y Sebastián (Guitarricadelafuente), el soldado asignado a su custodia, empiezan a sentir una atracción mutua a pesar de integrar bandos opuestos. Y en 2017 Alberto (Carlos González), un historiador gay, encuentra indicios que le permiten reconstruir los lazos entre las dos historias previas. Será clave en esa búsqueda la aparición de una especialista interpretada por Glenn Close. La figura de Federico García Lorca sobrevuela todo el relato en un lugar decisivo.

“Significa muchísimo que una película con este mensaje, realizada por dos directores homosexuales y tres actores homosexuales que interpretan personajes homosexuales dentro de una historia tan universal y queer al mismo tiempo, se conecte con tanta gente”, señaló hace pocos días Ambrossi a la agencia noticiosa británica Reuters.

Los Javis, artífices de una película que es un verdadero acontecimiento cultural, sobre todo en España Prensa

No parece haber dudas de que estamos ante la película del momento, no solo en España. En los Estados Unidos La bola negra encontró una repercusión mediática muy considerable (con varias notas de portada en las que los directores y actores también funcionan como referentes de la moda, el diseño y la cultura gay) y está a punto de recibir (el 30 de noviembre) el premio Gotham Vanguard Tribute en la gran ceremonia del cine independiente en Nueva York.

También ya se encuentra en sus preparativos finales una exhibición de tres días que celebrará en Los Angeles, a comienzos de diciembre, la impronta artística y el universo visual de la película: vestuario original, utilería, fotos del rodaje, elementos de la producción y hasta libros raros o poco conocidos que destacan la influencia que tuvo García Lorca en esta producción.

El consenso alcanzado por el film en varias dimensiones, sobre todo a partir de su condición de bandera artística de España hacia el mundo y la sensación de que el Oscar nunca estuvo tan cerca para el cine de la península, encontró en los últimos días un primer punto de quiebre a partir de una muy negativa crítica publicada en el influyente semanario The New Yorker. No fue la única, pero impactó mucho en el mundo cultural español.

Miguel González y Lola Dueñas, protagonistas del segmento más cercano a la actualidad Prensa

“No es un monumento, es un fracaso”, dice el final del largo texto firmado por el crítico Justin Chang, que se muestra allí muy crítico con casi todos los aspectos del film, especialmente del guión, al que califica como una “tediosa ficción para fans”. Dice Chang que Ambrossi y Calvo “pretenden erigir un monumento cinematográfico para la posteridad. En cambio, han producido una película que insiste, de forma arrogante y agresiva, en su propia monumentalidad”.

El crítico definió a los directores como “románticos de la vieja escuela, sensibles a la emocionante tentación de lo prohibido y, por consiguiente, escépticos ante la era moderna y sus beneficios, que les resultan demasiado convenientes”. Y completa su análisis afirmando que las películas “más conscientemente expansivas”, como La bola negra, “son a menudo las más reduccionistas, las más esquemáticas y, por cierto, las más inclinadas a refugiarse a la sombra de un gran artista”, en alusión, claro, a la figura de García Lorca, de quien llega a afirmar que los directores, en vez de rendirle homenaje, “intentan superarlo”.

La bola negra llega a los cines argentinos el próximo 14 de enero

Lo único que rescata Chang son las interpretaciones femeninas de Penélope Cruz, Glenn Close y sobre todo de la actriz española Lola Dueñas, que interpreta a la madre de Alberto: “Le da voz a una furia hirviente e inconsolable, pero también pone al descubierto lo pretensioso de los recursos poéticos y estructurales de Ambrossi y Calvo”.

El crítico del New Yorker no es el único que se instala contra una corriente ampliamente favorable a la película. Con menos ruido otros críticos, sobre todo durante el último Festival de San Sebastián, se animaron a plantear sus cuestionamientos y abrieron espacios de discusión, algunos muy ardorosos, en foros y redes españolas.

Una primera mirada del film en Mar del Plata dejó a la vista la ambición de Los Javis, el carácter de verdadera superproducción que tiene la película desde su desmesurada duración (dos horas y 40 minutos), la extraordinaria reconstrucción de los tiempos de la Guerra Civil y un inmenso despliegue técnico, artístico y humano. Y también la grandilocuencia de sus planteos y la sensación de que todo está enunciado, proclamado y resuelto antes de que pueda ser mínimamente digerido por el espectador.

Los medios españoles destacaron mientras tanto el interés del público más joven por descubrir o conocer detalles de un pasado que hasta ese momento resultaba desconocido para buena parte de esas generaciones. “El gran triunfo de esta película es que ha apelado también a un público que no es cinéfilo”, señaló, consultada por el diario español El País, la investigadora de temas audiovisuales Cristina Ruiz-Poveda.

Títulos como La bola negra funcionan en ese sentido más allá del cine como verdaderos acontecimientos que movilizan desde el imaginario colectivo a toda una comunidad y suman espectadores no habituados a ir al cine; solo lo hacen en circunstancias excepcionales, para no quedarse afuera de la principal conversación pública del momento.

El film español parece tener todo para hacerle frente a La Odisea, de Christopher Nolan, en la temporada de premios

Queda pendiente el veredicto del público argentino, que se conocerá a mediados de enero cuando La bola negra llegue a los cines de nuestro país. También es una deuda grande la que tienen las plataformas de streaming con el cine de la Guerra Civil española, que en el pasado produjo obras menos retóricas y sentenciosas con un valor cinematográfico altísimo, desde el drama, la sátira y hasta una mirada fantástica: El espíritu de la colmena (1973), de Víctor Erice; Las bicicletas son para el verano (1984), de Jaime Chávarri; La vaquilla (1985), de Luis García Berlanga; Soldados de Salamina (2003), de David Trueba, y El laberinto del fauno (2006), de Guillermo Del Toro.