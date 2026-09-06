Rating: cuánto midió la inesperada competencia entre Juana Viale y Andy Kusnetzoff

Hace un mes que Andy Kusnetzoff regresó a la televisión con un clásico del fin de semana: PH, podemos hablar. Con una propuesta renovada, pero manteniendo la esencia que lo convirtió en lo que es, el programa volvió a ser el punto de encuentro de destacadas figuras del ámbito político, deportivo, cultural y artístico. El formato, caracterizado por el intercambio genuino y la profundidad en las historias de vida, ya despertó varias polémicas por las declaraciones de algunos famosos.

Habitualmente, el exCQC compite con Mirtha Legrand, pero este sábado se dio un mano a mano inesperado, porque la Chiqui no pudo hacer el programa por orden médica, ya que está atravesando un fuerte cuadro gripal. De este modo, fue Juana Viale, su nieta, quien tomó su lugar como anfitriona de la “mesaza”, además de ponerse al frente del envío dominical Almorzando con Juana, con nuevo horario de 14 a 16.

En Telefe se animaron a confesar intimidades Carmen Barbieri, Tuli Acosta, Paula Chaves, Leandro ‘Chino’ Leunis y el Turco Naim. La mesa de Mirtha fue un poco más complicada ya que se sentaron frente a frente Ana Rosenfeld, abogada de Wanda Nara, y Elba Marcovecchio, letrada de Mauro Icardi. Ambas vienen de varios enfrentamientos mediáticos debido a las diferentes versiones que trascienden en los medios sobre la disputa judicial entre el exdelantero del Galatasaray y la mediática. Además, las periodistas Karina Iavicoli y Luciana Rubinska fueron parte de la cena.

A las 21.30, Juana Viale arrancó con el programa con un piso de 3,6 puntos y le mandó un saludo a su abuela y dio detalles de su estado de salud: “¿Cómo están? ¡Buen sábado en sus casas! Acá estoy poniéndome la camiseta porque la abuelita está con gripe, le mandamos un besito enorme y se está recuperando con sus tecitos naturales y ungüentos. ¡Mentira, todo a medicamentos! Tengo todas las pilas y la vitalidad para hacerlo, espero que todo vaya bien. Estoy lúcida porque tenemos una mesa, espero que no se agarren las abogadas, qué miedo me da”.

Minutos más tarde, comenzó PH con un piso de 7,2 puntos, que le dejó el especial de Pasapalabra, liderando la franja. La mesaza de Juana Viale capitalizó el enfrentamiento entre Marcovecchio y Rosenfeld sobre el Wanda gate y llegó a una marca máxima de 4,4. El ciclo de Telefe pasó por todos los temas: desde el hate en las redes sociales a los que tuvieron que acostumbrarse a vivir con muy poco. Podemos Hablar lideró la competencia directa con un pico de 8,2, una marca bastante inferior a los programas anteriores.

Más atrás quedó Luis Ventura con sus Secretos verdaderos en el que presentó una investigación sobre la vida y el legado de Gilda. A 30 años de su muerte, una programa especial con material inédito sobre la cantante que, a través de sus letras, sigue haciendo bailar y emocionar a todo un país. El ciclo de América se ubicó tercero en la franja con un pico de 1,6 puntos. Seguido de Sábados con Jey, en ElNueve, donde Jey Mammón recibió a Sandra Smith, Mauricio Dayub, Yamila Cafrune y Roberto Peña y llegó a los 0,8.

Las polémicas más impactantes de la noche

Desde ya que el enfrentamiento entre Rosenfeld y Marcovecchio dejó mucha tela para cortar. Como se esperaba, hubo pases de facturas, acusaciones varias y diferentes versiones de un mismo episodio. “A ella le encanta contestar primero, con lo cual a mí me deja el rebote. Está bueno que la doctora recuerde que todo lo que es tema de familia es algo privado”, chicaneó Elbita. “Es obscena la exhibición del expediente, de las instancias privadas, incluso las cosas que han inventado”, agregó. “¿Vamos a hablar o vamos a mentir?”, preguntó la abogada de Wanda. “No sé porque la especialista en decir cosas diferentes en televisión sos vos”, retrucó la letrada de Icardi. Las multas, las filtraciones del expediente, los pasaportes robados de las menores y la relación del futbolista con la China Suárez fueron algunos de los temas de debate.

En PH, Tuli Acosta, involucrada en la separación de La Joaqui y Luck Ra rompió el silencio. La cantante pasó al frente cuando Kusnetzoff pidió que dieran su testimonio los que las redes sociales y el hate los afectaron emocionalmente. “Con todo lo que pasó se dijeron muchas mentiras, es la primera vez que me enfrento a ver mi nombre en todos lados con una carátula de tercera en discordia con mis mejores amigos. El rumor que se me puso encima atacó mi lado más íntimo, mi dignidad y mi honor, al punto de que mi palabra no tenía peso. Fue una búsqueda de instalar una mentira tan grande que ni siquiera nuestra palabra valía”.