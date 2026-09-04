Cuándo es la final de Gran Hermano Generación Dorada: qué se sabe

La competencia de Gran Hermano Generación Dorada (Telefe) ingresó en su etapa definitoria. Tras la reciente eliminación de Pincoya y Mariela Prieto, el tablero quedó configurado con las cinco participantes que permanecen en carrera para disputarse el título: Charlotte Caniggia, Luana Fernández, Solange Gómez Abraham, Yisela “Yipio” Pintos y Yanina Zilli. De esta manera, el formato que inició el pasado 23 de febrero de 2026 transita ahora sus semanas finales, bajo un esquema de juego que se volvió más exigente para quienes siguen dentro de la casa.

Durante la última gala, el conductor Santiago del Moro informó formalmente sobre la apertura de la placa final positiva. Bajo esta modalidad, el público no vota para eliminar, sino que debe elegir a aquella concursante que considera que merece coronarse como la ganadora del reality. Según explicó el conductor, este sistema marcará el pulso de la recta definitiva. “Es una carrera de acá hasta la final de votos positivos”, remarcó, al detallar cómo se desarrollará la dinámica para el espectador durante los próximos días.

Las cinco participantes que siguen en carrera a la final de Gran Hermano X (@GranHermanoAr)

En cuanto al cronograma de eliminación, el proceso se acelerará significativamente. La primera instancia de definición tuvo lugar el día miércoles, momento en el cual Mariela Prieto abandonó el juego. A partir de esa fecha, el canal dispuso un cronograma de galas de eliminación sucesivas que se llevarán a cabo todos los lunes y miércoles. Este formato de goteo constante se mantendrá firme hasta completar la nómina de finalistas que llegarán al último programa del ciclo. La intensidad de las galas permitirá reducir el grupo hasta encontrar a quien se convierta en la nueva referente del certamen televisivo.

Por otra parte, si bien la producción mantiene un hermetismo sobre los pormenores logísticos del cierre, información difundida por Ángel de Brito indica que el canal tendría previsto definir a la ganadora el lunes 14 de septiembre. Así, el reality se prepara para cerrar una edición marcada por una estructura de votación que pone el foco en el apoyo del público, un cambio fundamental que busca cerrar el ciclo con una elección directa de sus televidentes en esta fase final. La cuenta regresiva ya comenzó para estas cinco mujeres que buscan consagrarse tras meses de convivencia.

Este contenido fue producido por un equipo de LA NACION con la asistencia de la IA