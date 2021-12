Reto visual: ¿podés encontrar los ocho caballos ocultos en la imagen?

Desafíos visuales hay y de sobra. Algunos juegan con el tiempo, otros apelan a escenarios irreales y utópicos con objetos ocultos mientras que no faltan los que llevan la realidad a un nivel más extremo. Esta vez, se juntaron unos caballos y unas montañas. El escenario es extraño, los colores confunden y las ocho siluetas de los animales deben ser encontradas para resolver el desafío. Sin pistas ni tiempo límite, este reto enloquece a cualquiera que intente resolverlo.

Lo primero que vemos al abrir la foto es una montaña gigante violeta, un fondo que mezcla nubes, triángulos, círculos y rayas y que emula un cielo digno de ser narrado en la literatura de El principito. Dentro de toda esta mezcla de formas y colores están las siluetas a identificar, las cuales están ocultas tal forma que muchas de ellas se vuelven prácticamente invisibles.

En total las figuras son ocho y todas refieren a un caballo. Hay que tener en cuenta que, si bien hay muchas fáciles de identificar y que están claramente a la vista, otras no lo son tanto. No hay que quedarse con el primer vistazo y se debe ahondar un poco en la foto para poder advertir a las que se encuentran un poco más ocultas. Otro aspecto a tener en cuenta es que una de ellas no es posible de identificar si no se tienen ubicadas a otras cuatro antecesoras.

En esta ocasión, hay que encontrar las ocho siluetas de caballos escondidas en la montaña

El reto no tardó en viralizarse y muchos usuarios intentan resolverlo. Para aquellos que todavía no lograron tener éxito, son impacientes o no pueden pasar ni un minuto más buscando la silueta de un caballo, está la foto con las respectivas soluciones.

Resaltados en blanco, los ocho caballos se hacen más que evidentes. Dos están en el extremo izquierdo, tres en el extremo derecho, otros dos en el centro y falta una. La restante es -quizás- la más difícil. Es una gran cabeza de caballo que ocupa prácticamente toda la imagen. Su composición -motivo por el cual aumenta la dificultad de ser encontrada- se forma gracias a las siluetas de sus predecesoras. Casi todos los animales ubicados en el costado derecho de la foto permiten que esta tome forma y sea evidente ante quien la busca.

Así queda resuelto el acertijo, otro reto visual que complicó la tarea de muchas personas al momento de toparse con él. A continuación, la foto con todas las siluetas marcadas y mencionadas anteriormente para que se pueda divulgar el desafío y retar a más personas a que intenten resolverlo.