Revelan el conmovedor mensaje final que envió Bob Saget antes de morir

El actor y comediante Bob Saget, famoso por su trabajo en Full House y How I Met Your Mother, apareció muerto en la habitación de un hotel en Florida, Estados Unidos. Los investigadores examinaron el lugar y no encontraron indicios de que hubiera ocurrido un crimen o de uso de drogas, por lo que aún resta determinar las causas del fallecimiento. En medio de los interrogantes, Aubrey, su hija mayor, compartió uno de los últimos mensajes que recibió de parte de su padre.

Este domingo, el actor y comediante de 65 años fue hallado sin vida por parte del personal del hotel Ritz-Carlton en una de las habitaciones, donde se estaba hospedando. La noche anterior había brindado un show de humor en la ciudad de Jacksonville.

La triste noticia, que despertó la angustia del mundo del espectáculo, calo hondo en su círculo más cercano; por lo que, en la red social Instagram, Aubrey, de 34, compartió una captura de mensaje con uno de los últimos mensajes que le envió su padre: “Gracias. Te quiero. Hora del show”, posiblemente en relación al espectáculo que tenía en Ponte Vedra Concert Hall, en aquella ciudad.

Horas antes de morir, el propio Saget realizó un posteo, en la misma red, desde aquel lugar donde estaba presentando su show en Jacksonville. Allí agradeció “la audiencia “realmente linda” y la “positividad” con que lo acompañaron tanto en esa función, como en la que había hecho la noche anterior en el Hard Rock Live de Orlando.

“Volví a la comedia como cuando tenía 26 años. Supongo que estoy encontrando mi nueva voz y amando cada momento de esto”, dijo, y recordó las fechas que tenía en dos semanas y las que lo esperaban en 2022. “Voy a ir a todos lados hasta que tenga mi gran oportunidad. Y probablemente después siga porque soy adicto a esto”, cerró.