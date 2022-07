Revelan el consejo que Leonardo DiCaprio le dio a Austin Butler antes de aceptar el protagónico de Elvis

Una de las películas más esperadas por los fanáticos del cine y de la música fue Elvis. Se trata de una producción dirigida por Baz Luhrmann, nominado al Oscar, que cuenta la historia del famoso cantante estadounidense, las claves de su éxito en la industria y su complicada relación con su agente Tom Parker. El 14 de julio, el film llegó a todos los cines y deslumbró a quienes asistieron a verla. Ahora, una anécdota de uno de sus protagonistas sorprendió a todos.

La trama se encierra en un drama protagonizado por Austin Butler y Tom Hanks, la cual tiene una función específica y principal que es obtener, mediante datos y sucesos de la carrera de Elvis, una película biográfica del Rey del Rock and Roll.

Dentro de los atractivos disponibles está la figura de Butler, un joven actor de 30 años, que caracteriza a la perfección al artista y recibió un consejo de un colega sumamente reconocido en el medio como lo es Leonardo DiCaprio.

Elvis (2022) de Baz Luhrmann. Con Austin Butler, Tom Hanks y Olivia DeJonge. Gentileza Warner Bros. Pictures

El actor, que también trabajó en Once Upon a Time in Hollywood, dialogó con el medio Entertainment Weekly y contó algunos detalles de ese imperdible encuentro con DiCaprio: “Inventar nuevas ideas sobre la marcha es aterrador. Hablé con Leo de antemano y me dijo ‘Baz te va a quitar el equilibrio, pero va a sacar cosas de ti que nunca supiste que tenías dentro’. Y eso es exactamente lo que pasó”.

Con el consejo recibido del protagonista de Titanic, Butler destacó el vínculo con Luhrmann, quien supo aprovechar al máximo sus virtudes y le exprimió todo su talento junto a los guionistas Sam Bromell, Craig Pearce y Jeremy Doner: “Me empujó justo al borde de lo que pensé que era posible. Y siempre supe que si caía, él me tenía. Que estaba a salvo”.

En un estreno que colmó las expectativas, la sinopsis oficial de Warner Bros relata lo siguiente: “La historia profundiza en la compleja dinámica entre Presley y Parker que abarca más de 20 años, desde el ascenso de Presley a la fama hasta su estrellato sin precedentes, en el contexto del panorama cultural en los Estados Unidos. En el centro de ese viaje se encuentra una de las personas más significativas e influyentes en la vida de Elvis, Priscilla Presley”.

Tráiler de la biopic de Elvis Presley

A pesar del consejo de DiCaprio, el productor y ambientalista estadounidense no posee ningún papel durante el rodaje, pero conoce bien de qué trata el trabajo de Baz Luhrmann, ya que compartió set con el cineasta durante las películas The Great Gatsby y Romeo y Julieta, lo que lo convierte en una palabra calificada en el medio y un espaldarazo más que necesario para un actor como Butler que recién da sus primeros pasos en producciones importantes de la industria.

Dentro de un amplio reparto actoral, en la película de Elvis se destacan: Olivia DeJonge, Helen Thomson, Richard Roxburgh, Luke Bracey, Natasha Bassett, David Wenham, Kelvin Harrison Jr., Xavier Samuel, Kodi Smit-McPhee, Dacre Montgomery, Leon Ford, Kate Mulvany, Gareth Davies, Charles Grounds, Josh McConville y Adam Dunn