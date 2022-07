El film basado en hechos reales que une a un actor de Marvel con otro de Breaking Bad y es furor en Netflix

A lo largo de los últimos años, las producciones de Netflix lograron ubicarse con fuerza en las predilecciones de la audiencia (y en algunos casos, de los exigentes críticos). Tanto sus películas como sus series dominaron además varias ceremonias de premiaciones y, a su vez, fueron galardonadas en múltiples festivales.

Sin embargo, el catálogo del gigante del streaming no solo tiene un gran atractivo por sus creaciones propias sino por las “perlitas” escondidas que quizás no llamaron la atención cuando llegaron a la pantalla grande. Este es el caso de un film del año 2016 que une a dos destacados actores del universo de Marvel y de Breaking Bad.

13 Horas: Los soldados secretos de Bengasi- Tráiler

Son varios los factores involucrados al momento de que una película se convierta en un éxito rotundo. La época del año, si coinciden con otras grandes producciones, el nivel de promoción, los artistas involucrados y, por supuesto, quien la dirige son algunos de ellos. De la misma manera, hay muchos detalles que pueden llegar a boicotear la recaudación de un estreno.

En la historia del cine sucedió en múltiples ocasiones que, películas destrozadas por la crítica, terminaron convertidas en un clásico de culto o en una de las preferidas de los cinéfilos. Uno de los casos más emblemáticos es el de Blade Runner, la producción de ciencia ficción cuyo estreno en la década de los ochenta pasó sin pena ni gloria pero que, años después, fue considerada una de las más influyentes del género.

Esta tendencia aumentó con la aparición de las plataformas de streaming, ya que sucede cada vez más seguido que, tras fracasar en las salas de cine, una película logra ubicarse en el ranking con mayor reproducciones ya sea en Netflix, Amazon Prime Video o HBO Max, entre otros.

Así sucedió con 13 horas: Los soldados secretos de Bengasi que, además de estar basada en hechos reales, cuenta con la presencia de actores de dos preferidos de los fans del cine y la televisión: Marvel y Breaking Bad.

John Krasinksi protagoniza 13 horas: Los soldados secretos de Bangasi netflix

Dirigida por Michael Bay -súper conocido desde películas como Armageddon, Pearl Harbour y la saga Transformers-, la película de 144 minutos recrea el ataque a un edificio diplomático norteamericano en Bengasi, Libia, hecho que ocurrió el 11 de septiembre del 2012. La trama se centra en seis agentes estadounidenses que deben enfrentarse a la oleada de militantes islámicos para poder defender a los compatriotas que se encuentran en el interior de la institución.

Uno de los militares es John Krasinski, quien fue incluido en el Universo Cinematográfico de Marvel recientemente al dar vida a Reed Richards, el líder de los Cuatro Fantásticos en Doctor Strange in the Multiverse of Madness. Otro de los personajes es El Jefe, interpretado por David Costabile, a quien los fans pueden reconocer como Gale Boetticher, el químico contratado por Walter White para ser su asistente en su imperio de producción de drogas en Breaking Bad.

David Costabile en Breaking Bad netflix

A su vez, las dos aclamadas celebridades cuentan con el apoyo de otros grandes nombres del mundo de Hollywood como James Badge Dale, Max Martini y Pablo Schreiber.